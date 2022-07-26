Деоккупировать украинские территории нужно до проведения там псевдореферендумов, - Порошенко

Пятый президент считает, что нужно успеть деоккупировать украинские территории до проведения объявленных россиянами "референдумов".

Об этом сообщил Петр Порошенко в эфире совместного телемарафона "Прямого" и "5 канала" "150 дней войны", передает Цензор.НЕТ.

"Почему я уверен, что контрнаступление будет сейчас, потому что нам нужно успеть до 11 сентября. 11 сентября в России день всеобщих выборов. Под 11 сентября они пытаются провести псевдореферендумы типа крымского, которым будут пытаться присоединить оккупированные территории к России, а потом уже атаковать нас под предлогом, что они защищают российскую территорию. Мы не имеем права им дать это сделать", – говорит политик.

"Я убежден, что у нас очень перспективные позиции. Во-первых – я не раскрываю тайны военного командования – у нас удобные условия для контрнаступления на правом берегу Херсона. Сегодня дополнительные преимущества дает нам разрушение объектов критической инфраструктуры. Мы им уже не дадим высадить морской десант ни в Одессе, ни в Херсонской, ни в Николаевской области. И безусловно, что мы должны разрезать сушу, коридор по Запорожской области.Там есть перспективные направления наступления. И когда будет удар там - мы сможем развить тактический успех и на наших позициях по Востоку", – добавляет Порошенко.

По его словам, скоро будет доставлена дополнительная техника для Вооруженных сил. Поэтому контрнаступление в августе-сентябре будет успешным и эффективным.

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