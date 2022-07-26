Деоккупировать украинские территории нужно до проведения там псевдореферендумов, - Порошенко
Пятый президент считает, что нужно успеть деоккупировать украинские территории до проведения объявленных россиянами "референдумов".
Об этом сообщил Петр Порошенко в эфире совместного телемарафона "Прямого" и "5 канала" "150 дней войны", передает Цензор.НЕТ.
"Почему я уверен, что контрнаступление будет сейчас, потому что нам нужно успеть до 11 сентября. 11 сентября в России день всеобщих выборов. Под 11 сентября они пытаются провести псевдореферендумы типа крымского, которым будут пытаться присоединить оккупированные территории к России, а потом уже атаковать нас под предлогом, что они защищают российскую территорию. Мы не имеем права им дать это сделать", – говорит политик.
"Я убежден, что у нас очень перспективные позиции. Во-первых – я не раскрываю тайны военного командования – у нас удобные условия для контрнаступления на правом берегу Херсона. Сегодня дополнительные преимущества дает нам разрушение объектов критической инфраструктуры. Мы им уже не дадим высадить морской десант ни в Одессе, ни в Херсонской, ни в Николаевской области. И безусловно, что мы должны разрезать сушу, коридор по Запорожской области.Там есть перспективные направления наступления. И когда будет удар там - мы сможем развить тактический успех и на наших позициях по Востоку", – добавляет Порошенко.
По его словам, скоро будет доставлена дополнительная техника для Вооруженных сил. Поэтому контрнаступление в августе-сентябре будет успешным и эффективным.
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С 2014 по Крыму никто не стрелял
И даже сейчас
В отличие от действий в ОРДЛО
Или шо? Путин на Украину нападёт?
Единственное ,конечно, хочется эту рашисткую ******* побстрей *********.
И если эти даты этому поспособствуют то я только за.
"ми вирішили поставити спочатку 50, зараз доводимо до 100 кількість нових пікапів Mitsubishi та JAC. Я дав доручення укласти контракт на постачання додатково ще 200 вантажівок для фронту. Ми відбираємо найкраще і робимо це швидко для того, щоб їх не викупили інші країни. Бо зараз весь світ готується до посилення безпеки.
Ми купуємо і знайшли БМП, щоб посилити наступальні підрозділи Збройних Сил. Ми збираємося зараз представити і унікальні дрони. Це вже повномасштабні безпілотники, які конче потрібні нашій артилерії. Зараз готується проект постачання в Україну бойових роботів. Вони стоять на озброєнні декількох країн НАТО".
Іншими словами: на той час СДПУ(о) було продержавницькою партією. І тільки з відходом з її керівництва Василя Онопенка вони стали антиукраїнською.
щоб зсу чи ссо зробили там хлопки і овації