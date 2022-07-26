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гражданство (1267) граница (5141) Корбан (548)

Глава штаба обороны Днепра Корбан находится в Польше и ищет возможности снова попасть в Украину: Прорыва границы не ждите

корбан

Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан находится в Польше и ищет возможности снова пересечь границу Украины.

Об этом он отметил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие друзья, спасибо огромное за ваше волнение и беспокойство. Я нахожусь в здравии и в бодром духе, несмотря на удивительные курьёзы последних дней. Я вышел из транзитной зоны. В данный момент нахожусь в Польше. Домой меня, как вы уже знаете, не впустили. Паспорт отобрали, обозначив в графе гражданство мое положение как "лицо без гражданства", - рассказывает он.

По словам Корбана, сейчас он ищет возможность снова пересечь границу Украины.

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"У меня на руках ещё есть свидетельство о рождении, которое никто ни приостановить, ни отменить не может. В этом документе написано, где я родился - город Днепропетровск, Украина. Однако голь на выдумки хитра, как гласит народная мудрость", - добавляет он.

"Прорыва границы в стиле Саакашвили не ждите. В стране война! Ну и главное - я с первых дней войны защищал и хочу продолжать защищать свою страну - хоть с паспортом, хоть без…", - резюмирует Корбан.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в ОП подумывают забрать гражданство у Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича.

22 июля появилась информация, что Корбан хотел въехать в Украину, однако пограничники изъяли у него паспорт. Впоследствии глава штаба обороны Днепра Корбан подтвердил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

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Топ комментарии
+20
Згідно з концепцією єрмака, Корбан керівник фейкової самооборони Дніпра.
Судячи з усього, справжня самооборона, була в містах Херсон, Мелітополь, Енергодар!
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26.07.2022 10:20
+13
Прийде час, можливо півтора, можливо два, або три роки і Боневтік буде скитатися по світу, переховуватися по таким транзитним зонам. У нього все попереду, бумеранг ще ніхто не скасовував.
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26.07.2022 10:36
+10
А ну, нагадайте, коли позбавлений громадянства України Янукович.
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26.07.2022 10:37
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Дарма. Його тут зловлять як нелегала і депортують щоб не заважав здавати Дніпро.
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26.07.2022 10:19 Ответить
Він же каже, що не збирається нелегально!
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26.07.2022 10:21 Ответить
Згідно з концепцією єрмака, Корбан керівник фейкової самооборони Дніпра.
Судячи з усього, справжня самооборона, була в містах Херсон, Мелітополь, Енергодар!
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26.07.2022 10:20 Ответить
причому в Енергодарі по концепції охорони ядерних обьєктів повинні були бути військові підрозділи, нацгвардія. Але і їх не було або завчасно по вказівці ОП відвели. Щоб здати без бою і сьогодні наша електроенергія йде прямісінько в Крим для постачання численних військових баз, про Севастополь вже мовчу
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26.07.2022 10:57 Ответить
Боже,яке воно гниле то зелене.
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26.07.2022 10:20 Ответить
Саакашвілі в помащь...
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26.07.2022 10:20 Ответить
Бэ бэ бэ, мне так еще никто не говорил.
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26.07.2022 10:41 Ответить
еж гєша абідєл бубочкіного корєша єлдака бач даже не має значення що ви з беніто бабломойським в один храм ходите для боневтіка єлдак непрікасаємий мабуть на ньому оманські рахунки оформлені
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26.07.2022 10:26 Ответить
- тьі поц обрезанньій !!!
- и тьі поц обрезанньій, но я могу тебе гражданства лишить !!!
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26.07.2022 10:27 Ответить
Нехай по Ізраільському паспорту заїде. У них там усіх богоізбранних по кілька громадянств.
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26.07.2022 10:28 Ответить
Прийде час, можливо півтора, можливо два, або три роки і Боневтік буде скитатися по світу, переховуватися по таким транзитним зонам. У нього все попереду, бумеранг ще ніхто не скасовував.
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26.07.2022 10:36 Ответить
А ну, нагадайте, коли позбавлений громадянства України Янукович.
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26.07.2022 10:37 Ответить
Схоже на якусь постановку.
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26.07.2022 10:45 Ответить
ЗУ "Про громадянство України"

Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
...
Положення пунктів 1, 3 частини першої цієї статті не застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства.

Але що утиркам до порушення ЗУ, якщо їм давно пох на Конституцію.
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26.07.2022 10:49 Ответить
Дать взятку пограничникам,или обратится к контробандистам пусть переправят
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26.07.2022 11:04 Ответить
Що вони так Корбана не переносять ,
що п'ятий що шостий?
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26.07.2022 11:24 Ответить
ЗЕ!нелохи уже не только болт положили на Конституцию, но и выдирают из неё по листику, чтоб было чем подтереться. Попрощайтесь с демократией и законами. У нас нынче беззаконие и рукотворный хаос. Ещё немного и ,,Привет, голодные бунты". Но это зимой. Шо тогда будет вещать в своих видосиках Бонэвтик? ,,Раз нету хлеба, ешьте пирожные"?
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26.07.2022 11:49 Ответить
Війна відійшла на другий план, штаб оборони в розпачі, Корбана не пустили до України.
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26.07.2022 12:23 Ответить
я взагалі нічого не розумію ! ну забрали паспорт і що ? чому не дозволяють заїхати як особі без громадянства , яка має майно і навіть прописана в Україні . краще ловіть кацапську агентуру !
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26.07.2022 14:40 Ответить
Це не смішно читати? Може навпаки, якби була ХОРОША самооборона, можливо, все було б по іншому. Чи це не відбілювання самих себе, свого нехлюйства. Соромно таке писати і смішно читати.
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26.07.2022 17:16 Ответить
 
 