Глава штаба обороны Днепра Корбан находится в Польше и ищет возможности снова попасть в Украину: Прорыва границы не ждите
Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан находится в Польше и ищет возможности снова пересечь границу Украины.
Об этом он отметил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Дорогие друзья, спасибо огромное за ваше волнение и беспокойство. Я нахожусь в здравии и в бодром духе, несмотря на удивительные курьёзы последних дней. Я вышел из транзитной зоны. В данный момент нахожусь в Польше. Домой меня, как вы уже знаете, не впустили. Паспорт отобрали, обозначив в графе гражданство мое положение как "лицо без гражданства", - рассказывает он.
По словам Корбана, сейчас он ищет возможность снова пересечь границу Украины.
"У меня на руках ещё есть свидетельство о рождении, которое никто ни приостановить, ни отменить не может. В этом документе написано, где я родился - город Днепропетровск, Украина. Однако голь на выдумки хитра, как гласит народная мудрость", - добавляет он.
"Прорыва границы в стиле Саакашвили не ждите. В стране война! Ну и главное - я с первых дней войны защищал и хочу продолжать защищать свою страну - хоть с паспортом, хоть без…", - резюмирует Корбан.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что в ОП подумывают забрать гражданство у Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича.
22 июля появилась информация, что Корбан хотел въехать в Украину, однако пограничники изъяли у него паспорт. Впоследствии глава штаба обороны Днепра Корбан подтвердил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.
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Судячи з усього, справжня самооборона, була в містах Херсон, Мелітополь, Енергодар!
- и тьі поц обрезанньій, но я могу тебе гражданства лишить !!!
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
...
Положення пунктів 1, 3 частини першої цієї статті не застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства.
Але що утиркам до порушення ЗУ, якщо їм давно пох на Конституцію.
що п'ятий що шостий?