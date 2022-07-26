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Новости Война
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Мелитополь (610) оккупация (9973) Федоров Иван (459)

Рашисты запугивают мелитопольцев тем, что в случае отступления будут подрывать инфраструктуру оккупированного города, - мэр Федоров

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Российские захватчики в оккупированном Мелитополе запугивают гражданских.

Об этом заявил глава города Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты угрожают в случае отступления уничтожением инфраструктуры города.

Такие угрозы раздаются, потому что они четко понимают, что сегодня на временно оккупированных территориях для них горячо. Последние 3 месяца они чувствовали себя достаточно комфортно на территории Бердянска, Мелитополя, Херсона. А сегодня наши Вооруженные Силы четко показывают, что наши города будут освобождаться. Поэтому они пугают людей и показывают, что они будут поддерживать всю инфраструктуру, они будут полностью стирать с лица земли наши города для того, чтобы сделать панику и ужас в наших городах", - пояснил мэр.

По словам Федорова, для оккупантов гражданское население ничего не стоит и они его готовы убивать.

"Такие печальные известия были вчера от наших жителей. Прямо посреди трассы военный КАМАЗ врага переехал гражданскую машину и погибли двое взрослых и один ребенок. Этим фактом мы можем подтвердить, что они не думают ни о гражданских, ни о наших городах, ни о том, что мы строили десятилетиями", - подытожил мэр оккупированного Мелитополя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На блокпосту российских оккупантов в Васильевке в очереди на эвакуацию за неделю скончались пять человек, - мэр Мелитополя Федоров
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Такі погрози лунають, тому що вони чітко розуміють що їм піZда
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26.07.2022 11:14 Ответить
Він так розповідає,мовби ніхто не зрозумів що таке кацапи.
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26.07.2022 11:20 Ответить
они наступают убивают
они оккупировали убивают
они отсутпают убивают..и каков выбор????
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26.07.2022 11:21 Ответить
Мутний тип .....
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26.07.2022 11:21 Ответить
Вони не залякують а кажуть що так і буде. Как цапи... Вміють нищити а не будувати
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26.07.2022 11:22 Ответить
Не треба забувати і того, що вони як кацики завжди брешуть, можуть не встигнути не тільки унітаз приготовлений вивести, а і сходити на нього
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26.07.2022 11:40 Ответить
«Как будто провиденциальная наша задача в том состоит, чтобы все без остатка в три дня разрушить и в сто лет ничего не воздвигнуть.» М. Салтыков-Щедрин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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26.07.2022 11:50 Ответить
Від мордорських терористів можна очікувати все, що завгодно.
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29.07.2022 15:26 Ответить
 
 