РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8488 посетителей онлайн
Новости Война Российская агрессия
11 180 32
армия РФ (17988) Мелитополь (610) Запорожская область (2824) Федоров Иван (459)

Три колонны военной техники врага поехали через Мелитополь в сторону Херсона, - Федоров

херсон,херсонщина,орки,окупанти,окупант,рашисти,рашист,орк

Оккупанты перебрасывают тяжелую технику в Херсонскую область через территорию оккупированных районов Запорожской области.

Об этом сообщил городской голова оккупированного россиянами Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, местные жители сообщают о движении российской военной техники в районе Мелитополя и городе. Известно о том, что за прошедшие сутки в сторону Херсона проехали несколько десятков вражеской техники.

"Оккупанты перебрасывают тяжелую военную технику. Через Мелитополь в сторону Херсона проехало 3 колонны - около 80 единиц техники", - сказал Федоров.

Ранее глава ОВА Александр Старух сообщил, что в Бердянске раздался взрыв в районе завода "Южгидромаш", до этого было слышно еще три. По его словам, подобные инциденты происходят постоянно. Это свидетельствует о том, что либо проходит разминирование, либо оккупанты неосторожно обращаются с боекомплектами, поэтому они периодически взрываются.

Читайте также: В России мобилизуют медиков для направления в больницы оккупированных Мариуполя, Луганска и Донецка, - ГУР
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
зєрновоє пєрєміріє від правітєля УкрАіни Андрєя Государя-Надьожи Єлдака I
показать весь комментарий
26.07.2022 11:23
+18
Что там с мостами в Херсон? Апять пра*бали?
показать весь комментарий
26.07.2022 11:20
+17
Гарний метод контрнаступу. Почекати поки кацапня побільше техніки нагонить.
показать весь комментарий
26.07.2022 11:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарний метод контрнаступу. Почекати поки кацапня побільше техніки нагонить.
показать весь комментарий
26.07.2022 11:18 Ответить
Щоб потім казати що кацапів в десятки разів більше.
показать весь комментарий
26.07.2022 11:28 Ответить
Подожди, мы ещё не до конца разрекламировали ГДЕ, КОГДА и КАК будем наступать, а ПОТОМ будем говорить, что рашистов в десятки больше. Не розумію, ось ці публічні висловлювання різних диванних єкспертів....
показать весь комментарий
26.07.2022 11:50 Ответить
Ze верховный ИУДА ,гдеТВОЁ ОБЕЩАННОЕНАСТУПЛЕНИЕ⁉️ В Стамбуле просрал ⁉️снятие санкций с Абрамовича путлеровского кошелька‼️🎪🤢👹КЛОУНАРИЙ ИЗсплошных КРОТОВ ЗАСТАВДЯЕТ Украину умываться кровью-войной иПОЗОРОМ⁉️⁉️⁉️
показать весь комментарий
26.07.2022 12:29 Ответить
Готується мегаЧорнобаєвка.
показать весь комментарий
26.07.2022 11:19 Ответить
Что там с мостами в Херсон? Апять пра*бали?
показать весь комментарий
26.07.2022 11:20 Ответить
зєрновоє пєрєміріє від правітєля УкрАіни Андрєя Государя-Надьожи Єлдака I
показать весь комментарий
26.07.2022 11:23 Ответить
зернове пермирья на це не впливае у лаврова запитай він прямо сказав да і наші казали що війна не впливає на перевезення так що це не прокатить відмазка
показать весь комментарий
26.07.2022 11:26 Ответить
У Лаврова не впливае,а у зеленского-ЕРМАКА ЕЩЁ ,как ВПЛИВАЕ‼️🤮
показать весь комментарий
26.07.2022 12:31 Ответить
Как нам рассказывал Аристовичь, мы сделали очередной жест доброй воли. Не стали полностью взрывать мосты а только сделали артиллерией предупредительные отверстия в них. Рашисты по идее нашей верховной ставки должны были испугаться и уйти из Херсона. В реальности рашисты проводят ротацию и наоборот укрепляют оборону Херсона. Разумеется все ето приведет к большим потерям с нашей стороны. Чтобы сказать потом что про*бали.
показать весь комментарий
26.07.2022 11:29 Ответить
Арестович сказал) Ставка сказала) Ты заражен словами паразитами. Необходимо пролечить англо-амерами
показать весь комментарий
26.07.2022 12:15 Ответить
Zeиуду под ТРИБУНАЛ И гнид ЕГО ПОСОБНИКОВ !
показать весь комментарий
26.07.2022 12:33 Ответить
це вже третю добу і телеграм канали казали і вчора і позавчора майже онлайн їде колона з 40 машин всі все знають і що ну ніяк по дорозі не можна знищити?також з крима виїзжала залізницею зброя в напрямку Херсона також нічого мабудь прибули бо це було вчора вранці
показать весь комментарий
26.07.2022 11:24 Ответить
давайте по кожному камазу ракету з хаймарса...
показать весь комментарий
26.07.2022 11:29 Ответить
Боевая часть хаймарса уничтожает всю технику одновременно в квадрате 4 га.
показать весь комментарий
26.07.2022 12:41 Ответить
Папа дерьмака забороняє сину стріляти по його солдатам-фашистам.
показать весь комментарий
26.07.2022 11:53 Ответить
а как параша зашла в Мелитополь фьодоров не хочет рассказать где была самооборона?
показать весь комментарий
26.07.2022 11:25 Ответить
самоборона это кто? люди с коктейлями молотова? так это самоубийство, если за пол-года войны элементарного не понял
показать весь комментарий
26.07.2022 12:18 Ответить
Їдуть на демілітарізацію
показать весь комментарий
26.07.2022 11:26 Ответить
Kak gavarila ruskaja Cheburashka , mi buhali buhali , i nakanec vibuhali .....🤣
показать весь комментарий
26.07.2022 11:31 Ответить
Надеюсь наше командование имеет хитрый замысел. Потому как все заявления и действия половинчатого характера только такую реакцию со стороны параши и могли вызвать. У диванного обывателя возникает ощущение что кто-то дал по рукам военным уже готовым деокупировать правый берег Днепра
показать весь комментарий
26.07.2022 11:39 Ответить
Что происходит в ЗСУ? Когда никого не было кроме днровцев на блокпостах никто не организовал контрнаступление на Херсон. Сейчас идут колонны десантников и днем и ночью. За мостом они сразу рассредотачиваются. Неужели кто-то рискнет наступать в этих условиях? Какой-то бред твориться.
показать весь комментарий
26.07.2022 11:39 Ответить
можна запитать у оманського велосипедиста ,але він майже всі канали окупував - немає де
показать весь комментарий
26.07.2022 11:43 Ответить
Я больше склоняюсь к военному руководству ЗСУ. Там я нескольких высокопоставленных послушал. Это отсталые люди которых вообще к руководству армией допускать нельзя.
показать весь комментарий
26.07.2022 11:45 Ответить
а ты кто для них? Может ты зеленскому сольешь) или ермаку. или вообще в фсб. Правильно делают. А слушать надо абдристовича, зиленского-попрошайку и иже с ними ниже. Только три года назад надо было что то слышать.
показать весь комментарий
26.07.2022 14:41 Ответить
пишуть, що однією з умов зернового коридору рузького пдораса дєрьмака був ненаступ на Херсон.
показать весь комментарий
26.07.2022 11:41 Ответить
Обычный вброс. Нет логики в этом. Тогда колонны техники не шли бы на Херсон, а наступали бы в другом месте.
показать весь комментарий
26.07.2022 11:44 Ответить
Гівнокомандуюче здало коридор, ось і ганяють з ********* та Криму.
показать весь комментарий
26.07.2022 11:42 Ответить
Мабуть Хаймерсам вже нічим стріляти По всім питанням-до дєрьмака.Він всім керує-нехай і пояснює.
показать весь комментарий
26.07.2022 12:09 Ответить
Схоже на брак *********** до трьохсокир і Хаймарсів. Рашисти це пронюхали, от і поперли через мости.
показать весь комментарий
26.07.2022 12:13 Ответить
И опять-таки зачем сообщать врагу, что мы знаем о его передвижениях? Чтобы что?
показать весь комментарий
26.07.2022 12:45 Ответить
 
 