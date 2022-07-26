РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8488 посетителей онлайн
Новости Война
11 409 50
Израиль (1851) МИД РФ (1654) Захарова Мария (368)

Позиция Израиля "оформлена исключительно в проукраинскую сторону", это вызывает вопрос, - МИД РФ

мария,захарова

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Израиль занимает проукраинскую позицию.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире пропагандиста Соловьева, передает Цензор.НЕТ.

"Позиция была оформлена исключительно в проукраинскую сторону, причем не в плане украинского народа, а в сторону поддержки только и исключительно киевского режима, и она была абсолютно созвучна с этим странным и диким голосом Запада. Это действительно вызвало вопрос", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что не российская сторона способствовала усложнению двусторонних отношений с Израилем.

Читайте также: Обвинение украинского государства в нацизме – чушь, - посол Израиля Бродский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+38
А ви більше *******, що Гітлер був євреєм...
показать весь комментарий
26.07.2022 11:37
+25
показать весь комментарий
26.07.2022 11:51
+19
Машка, они тоже русофобы)))) везде одни русофобы...караул))
показать весь комментарий
26.07.2022 11:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ви більше *******, що Гітлер був євреєм...
показать весь комментарий
26.07.2022 11:37 Ответить
Чутки про єврейські коріння Адіка були ще задовго до того, як "унилая лошадь" стала головувати в їхньому МЗС.
показать весь комментарий
26.07.2022 11:56 Ответить
Озвучувати чутки - це якраз рівень коняки...
показать весь комментарий
26.07.2022 14:18 Ответить
показать весь комментарий
26.07.2022 12:58 Ответить
Маша, з'їш ще полуниці... Все буде Україна!
показать весь комментарий
26.07.2022 11:38 Ответить
Кому они всё время пытаются втереть эту гнилую доктрину "Киевский режим гнобит несчастный украинский народ". Своим ванькам?
показать весь комментарий
26.07.2022 11:57 Ответить
показать весь комментарий
26.07.2022 12:41 Ответить
мімікрія, називаєтся
показать весь комментарий
26.07.2022 13:22 Ответить
А за таке і бан можна отримати.
показать весь комментарий
26.07.2022 13:29 Ответить
кобила
заїзжена...
показать весь комментарий
26.07.2022 11:41 Ответить
Її фейс з кожним днем, більше і більше стає "мужественным", ще рік, другий, якщо не вдається, то стане як лавров
показать весь комментарий
26.07.2022 11:42 Ответить
мімікрія, називаєтся
показать весь комментарий
26.07.2022 13:23 Ответить
захарова - ще одна претендентка на довічне ув'язнення
показать весь комментарий
26.07.2022 13:49 Ответить
bljadj
podzabornaja
показать весь комментарий
26.07.2022 12:35 Ответить
Машка, они тоже русофобы)))) везде одни русофобы...караул))
показать весь комментарий
26.07.2022 11:41 Ответить
Тиха-тиха, не шуми. Уже давно известно на кацапии, что все вопросы лучше всего решаются за стаканом. Потому МашкеПолстакашке нужно срочно заполнить наполовину. И тогда много вопросов исчезнут сами собой.
показать весь комментарий
26.07.2022 11:43 Ответить
Ага.
Висер Лаврова про те, що эвреї самі Холокост зробили та заборону на роісє Сахнуту хай пригадають.

Ізраїлетяне - народ злопам'ятний.
показать весь комментарий
26.07.2022 11:46 Ответить
Ні. Ми, євреї не злопам'ятні, просто ми іноді буваємо злими, і маємо гарну пам'ять. А якщо серйозно, то мстити нам Тора забороняє (окрім небагатьох випадків, зараз не про це).
показать весь комментарий
26.07.2022 12:02 Ответить
Як про садиста? Підвів касаба до лещат(тіскі), затиснув його причандалля(чоловіча гордість), бере в руки пилку, а касаб верещить: "Шо! відріжеш???" Ні! Тора забороняє! Вийняв вороток з лещат, викинув, дав, в руки касабу пилку тай каже: "Сам відріжеш, я йду підпалювати стодолу"
показать весь комментарий
26.07.2022 13:39 Ответить
Евреи наверняка оценили этот высер.
показать весь комментарий
26.07.2022 11:47 Ответить
Бешеные кацапы лают на всех
показать весь комментарий
26.07.2022 11:49 Ответить
От що мені подобається у рашистах, так це те, що вони всіх, хто не вилизує їм дупу - записують у "зрадники та вороги".
Так у них згодом нікого співчуваючого не залишається.
показать весь комментарий
26.07.2022 11:50 Ответить
Та они и так уже разосрались со всем миром. Им все должны
показать весь комментарий
26.07.2022 11:52 Ответить
Так про це ще в 60-ті дисиденти казали ! У росіян всі люди світу діляться на їх "слуг" і "врагов"
показать весь комментарий
26.07.2022 12:19 Ответить
показать весь комментарий
26.07.2022 11:51 Ответить
показать весь комментарий
26.07.2022 11:54 Ответить
вони не слов'яни
показать весь комментарий
26.07.2022 12:02 Ответить
У нацистів викликає питання позиція євреїв. Дежавю.
показать весь комментарий
26.07.2022 11:52 Ответить
очень тяжело комментировать бред ... да и не зачем !!!
показать весь комментарий
26.07.2022 11:56 Ответить
Пресс алкаше
показать весь комментарий
26.07.2022 11:57 Ответить
Как эта наркоманка ******* уже
показать весь комментарий
26.07.2022 12:03 Ответить
А що тут дивного? Євреї розумні люди, чого вони повинні добре відноситися до довбойобів та підарасів?
показать весь комментарий
26.07.2022 12:11 Ответить
Вот и израильские нацисты примкнули к мировому нацизму в борьбе против скрепных дедовоевателей!

Машка, это же повод выпить, не так ли? 🥛
показать весь комментарий
26.07.2022 12:12 Ответить
Після Сохнуту, ви ще концтабори для євреїв замутіть. Тоді, замість мавзолею, синагога буде стояти. І зірка Давида на кремлівських баштах
показать весь комментарий
26.07.2022 12:13 Ответить
А ці пі.ари дійсно думають , що хоча б чомусь праві ? Ні , вся ця маячня розрахована на кацапских істот .
показать весь комментарий
26.07.2022 12:14 Ответить
лавролошадный ублюдок,проститутка кремля-захарова идите ***** твари.....................................................
показать весь комментарий
26.07.2022 12:15 Ответить
Нацизм такий нацизм.
показать весь комментарий
26.07.2022 12:15 Ответить
показать весь комментарий
26.07.2022 12:21 Ответить
показать весь комментарий
26.07.2022 12:23 Ответить
Це все розраховано на мусульманський світ, який може підтримати рф, так як традиційно ненавидить ізраїль. Рф важливіша арабська нафта і газ, чим відносини з ізраїлем, який теж традиційно хоче дружити з рф і не поспішає допомогати Україні.
Тому кацапи такими сварками з ізраїлем особливо нічого не втрачають.
показать весь комментарий
26.07.2022 12:23 Ответить
АХАХАХАХ
показать весь комментарий
26.07.2022 12:27 Ответить
Скоро "Колективний Захід " стане "Колективним світом"
показать весь комментарий
26.07.2022 12:34 Ответить
https://ibb.co/ZhvVGZW
показать весь комментарий
26.07.2022 12:36 Ответить
а шо йому просвинособачу позицію займати?
показать весь комментарий
26.07.2022 12:45 Ответить
Звичайно ж Ізраіль "проукраїнський" продав нам купу зброї,засудив агресію мордору проти України.Щось орків понесло.
показать весь комментарий
26.07.2022 12:52 Ответить
Пока Израиль не даст Украине железный купол и не признает голодомор, в проукраинскую позицию евреев не поверю. Недавно смотрел чат-рулетку с израильтянами - никогда не думал что в Израиле столько ************* ватников и как это не странно совкодрочеров. Вы же все русскоговорящие и в 70,80, 90- х бежали в Израиль именно от совка который вовсю гнобил и прессовал евреев. Признаться, мне это было очень удивительно и очень странно… ибо никогда не думал что там есть такие экземпляры и их оказывается довольно много!!!
показать весь комментарий
26.07.2022 12:58 Ответить
Более 70% поддерживают Украину. А учитывая, что шестая часть населения Израиля -арабы, однозначно поддерживающие эрефию, подсчитайте сами число сторонников росмразей.
показать весь комментарий
26.07.2022 13:51 Ответить
Израиль посмотрел как Маша облизывает немытую клубнику,
и стал на сторону Украины.
показать весь комментарий
26.07.2022 13:31 Ответить
Да к ты тупая кобыла скажи спасибо своему начальнику коню. Нечего трындеть на евреев они этого не любят.
показать весь комментарий
26.07.2022 16:52 Ответить
 
 