В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Израиль занимает проукраинскую позицию.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире пропагандиста Соловьева, передает Цензор.НЕТ.

"Позиция была оформлена исключительно в проукраинскую сторону, причем не в плане украинского народа, а в сторону поддержки только и исключительно киевского режима, и она была абсолютно созвучна с этим странным и диким голосом Запада. Это действительно вызвало вопрос", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что не российская сторона способствовала усложнению двусторонних отношений с Израилем.

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