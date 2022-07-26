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Новости Война
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Рашисты более 50 раз из минометов обстреляли Сумщину и Черниговщину, - ГПСУ. ФОТО

обстріл,прикордоння

Из минометов 120 мм калибра враг обстреливал приграничье свыше 50 раз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

"Вчера, 25 июля, было обстреляно 5 громад на Сумщине и 4 громады на Черниговщине. Зафиксировано 47 прилетов из снарядов ствольной артиллерии и РСЗО", - говорится в сообщении.

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Госпогранслужба (6455) обстрел (27275) Сумская область (3158) Черниговщина (1485)


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26.07.2022 12:47 Ответить
 
 