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оккупация (9973) СБУ (19456) Донбасс (26950)

Россия готовит псевдореферендумы на оккупированном Востоке Украины, гражданских будет вербовать тысяча "экспертов" и "добровольцев", - СБУ

россия,референдум

Сотрудники СБУ разоблачили планы оккупационных властей в восточных регионах Украины относительно подготовки псевдореферендума по незаконному "присоединению" этих районов к РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Для проведения так называемого "волеизъявления" враг планирует использовать пророссийскую организацию "Донецкая республика". Ранее она действовала только на территории террористической организации "ДНР", но сейчас ее географию расширяют. Соответственно, враг планирует и изменение названия. Наиболее вероятный вариант, который выберут оккупанты - "большая россия", - говорится в тексте.

Известно, что в составе этого образования уже действуют более 1000 активистов - это агитаторы, блоггеры и дружинники. Их цель – вербовать людей, призывая их присоединиться к организации. Эти активисты охватили своим влиянием уже более 200 тысяч местного населения.

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Кремлевские кураторы планируют перебросить на оккупированные территории Украины более тысячи российских "экспертов" и "добровольцев" для расшатывания внутренней обстановки. Задачей этих лиц будет организация незаконных массовых собраний, распространение агитации в поддержку псевдореферендума и обустройство "избиркомов".

Позже будет подготовлено обращение якобы от местных жителей к руководству оккупационной администрации по поводу "присоединения" Донетчины к России. Потенциальному "электорату" оккупанты раздают продуктовые наборы, стартовые пакеты российских мобильных операторов и пропагандистские газеты. Известно, что на территории так называемой ДНР печатают газеты тиражом более 250 тысяч экземпляров.

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"Кроме того, для распространения сепаратистских идей враг планирует создать разветвленную сеть так называемых "активистов" в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях – чтобы при необходимости развернуть масштабную подрывную деятельность", - говорится в сообщении.

СБУ установила местонахождение организаторов и исполнителей этих преступлений. Продолжаются комплексные действия по их привлечению к ответственности.
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Топ комментарии
+15
Щось затихли розповіді Арєстовіча про котли на півдні, правда розказують про шалені втрати русні на Донбасі, деморалізованість і відмову воювати...Правда,чомусь,русня постійно має обмежені успіхи і впевнено готується до референдумів щодо анексії 20% території України...Про щоденні обстріли наших міст я й не говорю,тим більше,що вони вже 5 міс безкарні...Ну нічого,Буданова поставили замість Демченка,Червоненка поставлять на нач.ГУР-от тоді Зе-лупа Боневтік гнатиме Путіна аж за Урал!!
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26.07.2022 13:03
+9
Ідіотам здається, що вони там назавжди
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26.07.2022 12:44
+6
а що їм заважає так думати? Зернова угода?
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26.07.2022 13:02
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Ідіотам здається, що вони там назавжди
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26.07.2022 12:44 Ответить
а що їм заважає так думати? Зернова угода?
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26.07.2022 13:02 Ответить
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26.07.2022 14:43 Ответить
ще їх притягувати,
на місці все вирішити,
військовий час все таки
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26.07.2022 12:45 Ответить
На куй пішов.
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26.07.2022 18:14 Ответить
Щось затихли розповіді Арєстовіча про котли на півдні, правда розказують про шалені втрати русні на Донбасі, деморалізованість і відмову воювати...Правда,чомусь,русня постійно має обмежені успіхи і впевнено готується до референдумів щодо анексії 20% території України...Про щоденні обстріли наших міст я й не говорю,тим більше,що вони вже 5 міс безкарні...Ну нічого,Буданова поставили замість Демченка,Червоненка поставлять на нач.ГУР-от тоді Зе-лупа Боневтік гнатиме Путіна аж за Урал!!
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26.07.2022 13:03 Ответить
Дуже прикро, але так воно є!
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26.07.2022 13:08 Ответить
Чому затихли? Він уже сказав, що котла не вийшло. Ще вчора здаеться. В нього сім п'ятниць на неділю.
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26.07.2022 13:10 Ответить
Шо ж, рашисти самі урівняють за статусом окуповані території, на яких точаться бої, з анексованим Кримом.
Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.
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26.07.2022 13:09 Ответить
оккупированные территории Украины только военным путем освобождать
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26.07.2022 13:29 Ответить
"Крім того, для поширення сепаратистських ідей ворог планує створити розгалужену мережу так званих "активістів" у Херсонській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях"

Ну, я розумію, Херсонська, Харківська та Запорізька частково окуповані. А Дніпропетровська тут до чого? Там же ж на землі кацапів нема, але русня від початку дистанційно кошмарить - які шанси в тих "активістів" на виживання?
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26.07.2022 15:56 Ответить
Скажіть, будь ласка, ви коли небуть у своєму житті цікавились як і чим живе дурдом? Отож бо! То навіщо вам знати це зараз.
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26.07.2022 16:08 Ответить
СРАЛ Zеленый клоун на ВСЕХ своих 73% дебилов, и будет он сдавать территории, оправдается - скажет: "это чтобы больше не было жертв", а 73% дебилов скажет - "а-а-а, ну ладно..."
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26.07.2022 16:26 Ответить
руссня вообще охерела...
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26.07.2022 16:48 Ответить
КАждый, кто пойдёт голосовать должен знать о последствиях...
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26.07.2022 19:11 Ответить
О каких последствиях,право на свое волеизъявление имеет каждый и как большинство решит так и тому и быть
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26.07.2022 21:23 Ответить
Дуже тяжко ЗСУ доганяти ворога - рашистів, який 8 років постійно готувався до війни з Україною! А влада 3 роки жарила шашлики, відсутній був завод *********** і були заморожені всі ракетні програми! Але, президент пообіцяв до 1-15 вересня звільнити всі окуповані рашистами території! Дай Боже успіхів ЗСУ!
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26.07.2022 23:19 Ответить
Exclusif les questions du référendum. Il faudra répondre vivre oui ou non

Oui (je veux vivre en république autonome et quitter l'Ukraine)

Non (je ne veux pas vivre en Ukraine et souhaite vivre ans une république autonome)

Bref c'est un référendum russe
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27.07.2022 01:47 Ответить
 
 