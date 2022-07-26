ЧВК "Вагнер" набирает заключенных на войну в Украине: вербуют по меньшей мере в 15 колониях по всей России
По меньшей мере, трое осужденных из петербургской ИК-7 "Яблоновка" ликвидированы на войне в Украине, еще двое ранены и находятся в одной из больниц Луганска. На войну их завербовала частная военная компания "Вагнер".
Об этом пишет российское оппозиционное издание "Важные истории", сообщает Цензор.НЕТ.
Его журналисты опираются на слова источников, общающихся с родственниками этих осужденных.
Вербовщики приезжали в колонию 1 июля. В ночь на 6 июля оттуда вывезли первую группу осужденных - около 40 человек.
В документах заключенных указаны не настоящие имена, а "то ли клички, то ли позывные".
"Эти люди полностью были выведены из правового поля. Если раненые лежат в больнице не под реальными именами, пожалуй, и погибших будут хоронить тоже под кличками", - говорит адвокат Леонид Крикун.
Сколько заключенных завербовал "Вагнер", неизвестно. Журналисты и правозащитники установили, что вербовка проходила по меньшей мере в 15 колониях. По приблизительным оценкам, речь идет о более чем 200 завербованных узниках. ЧВК "Вагнер" обещает им "зарплату" в 100-200 тыс. рублей (62-125 тыс. грн), дополнительные выплаты в случае ранения и около 5 млн рублей родственникам, если заключенного ликвидируют в Украине.
Если через полгода на войне осужденный выживет, его обещают помиловать.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=dArLad2eEyI
яких нічим годувати , і використає це гарматне м'ясо на передовій 😠
У війні проти України загинули щонайменше троє завербованих ПВК "Вагнера" російських в'язнів, ще двоє поранені й перебувають в одній із лікарень окупованого Луганська.
Як передає Укрінформ, про це https://t.me/istories_media/1339 пише https://t.me/istories_media/1339 інтернет-видання "Важливі історії".
Зазначається, що ці ув'язнені були завербовані https://www.ukrinform.ua/tag-pvk-vagnera "вагнерівцями" у петербурзькій ВК-7 "Яблоневка". Зараз у їхніх медичних документах вказані не справжні імена, а псевдоніми - прізвиська чи позивні.
«Цих людей повністю вивели із правового поля. Якщо поранені лежать у лікарні не під реальними іменами, мабуть, і загиблих ховатимуть теж під прізвиськами. Постає питання, як зможуть отримати гроші родичі загиблого. Тому що якщо спорідненість з Іваном Івановим довести можна, то як доводити спорідненість з якимсь "Одуванчиком"? Швидше за все грошей за смерть людини родичі не побачать», - пояснив адвокат Леонід Крикун.
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На початку липня "Важливі історії" повідомляли, що ПВК "Вагнера" почала вербувати ув'язнених у петербурзьких колоніях. За даними видання, у ніч на 6 липня близько 40 ув'язнених з ВК-7 "Яблоневка" етапували до Ростовської області для подальшого перекидання на територію України як добровольців. Ще 11 засуджених були завербовані у ВК-6 "Обухово". Нібито за півроку служби ув'язненим обіцяли амністію та зарплату у 200 тисяч рублів. У разі їхньої загибелі сім'ям обіцяли компенсації в 5 млн рублів.
У Громадській наглядовій комісії (ГНК) Петербурга https://t.me/rotondamedia/3685 заперечують мобілізацію ув'язнених місцевих колоній для поїздки в Україну. Голова петербурзької ГНК Олександр Холодов, посилаючись на ФСВП, заявив, що жодного "позапланового" етапування засуджених не було. Матеріал "Важливих історій" він назвав "фантазією".
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