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Новости Война
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колония (417) россия (92987) тюрьма (807) ЧВК Вагнер (1326)

ЧВК "Вагнер" набирает заключенных на войну в Украине: вербуют по меньшей мере в 15 колониях по всей России

росія,в'язниця,тюрма

По меньшей мере, трое осужденных из петербургской ИК-7 "Яблоновка" ликвидированы на войне в Украине, еще двое ранены и находятся в одной из больниц Луганска. На войну их завербовала частная военная компания "Вагнер".

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Важные истории", сообщает Цензор.НЕТ.

Его журналисты опираются на слова источников, общающихся с родственниками этих осужденных.

Вербовщики приезжали в колонию 1 июля. В ночь на 6 июля оттуда вывезли первую группу осужденных - около 40 человек.

В документах заключенных указаны не настоящие имена, а "то ли клички, то ли позывные".

"Эти люди полностью были выведены из правового поля. Если раненые лежат в больнице не под реальными именами, пожалуй, и погибших будут хоронить тоже под кличками", - говорит адвокат Леонид Крикун.

Смотрите также: Бойцы 58-й ОМБр уничтожили группу "вагнеровцев". ФОТО

Сколько заключенных завербовал "Вагнер", неизвестно. Журналисты и правозащитники установили, что вербовка проходила по меньшей мере в 15 колониях. По приблизительным оценкам, речь идет о более чем 200 завербованных узниках. ЧВК "Вагнер" обещает им "зарплату" в 100-200 тыс. рублей (62-125 тыс. грн), дополнительные выплаты в случае ранения и около 5 млн рублей родственникам, если заключенного ликвидируют в Украине.

Если через полгода на войне осужденный выживет, его обещают помиловать.
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Топ комментарии
+10
А для вовы питерского, срущего в чемодан, это не важно. Главное, для него найти лохов для пушечного мяса.
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26.07.2022 12:57
+7
вони нашими руками збираються позбавитись від свого криміналітету
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26.07.2022 12:52
+5
Просто платить за погибшего не надо будет, а выдержать 6 месяцев ...?
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26.07.2022 12:53
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вони нашими руками збираються позбавитись від свого криміналітету
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26.07.2022 12:52 Ответить
Просто платить за погибшего не надо будет, а выдержать 6 месяцев ...?
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26.07.2022 12:53 Ответить
ну ну... Гриша Московский их уже объявил ******. А это уже не шутки.

https://www.youtube.com/watch?v=dArLad2eEyI
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26.07.2022 12:55 Ответить
А для вовы питерского, срущего в чемодан, это не важно. Главное, для него найти лохов для пушечного мяса.
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26.07.2022 12:57 Ответить
ну вова питерский в случае чего обратно не заедет на зону, а эти - запросто )
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26.07.2022 12:58 Ответить
кстати в другом видео он заявил что украинским порядочным арестантам не считается взападло защищать свою страну из никаких притензий по понятиям быть не может.
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26.07.2022 13:09 Ответить
редкий случай когда вор оказался в разы приличней всей быдломассы
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26.07.2022 13:10 Ответить
Для ВСУ не важно, они члены или нет В смысле, чвк или просто ккозломордая гопота. Их по любому наши славные ВСУ превратят в хороших кацапов. Потому что хороший кацап - это дохлый кацап.
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26.07.2022 12:55 Ответить
Казарма вагнеровцев:
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26.07.2022 12:56 Ответить
Так фюрер репоедов, *****, тот еще *******. Не помню кто точно, то-ли Фейгин, то-ли Швеш, когда коментировали фотку ***** топлес на лошадке, что это фото было сделано для принца Альберта, с которым ***** было пассивныы партнером.
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26.07.2022 13:03 Ответить
Звісно , влада московіі , таким чином позбудеться зечні в колоніях,
яких нічим годувати , і використає це гарматне м'ясо на передовій 😠
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26.07.2022 12:56 Ответить
Якщо вони виведені з правового поля то і так і так- не жильці. Не грохнуть ЗСУ, то замочать "роботодавці". Просто вони потрібні тут і зараз для масовки.
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26.07.2022 12:56 Ответить
спецаперация идет по плану, в натуре. ссученых пытаются под ружжо поставить.
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26.07.2022 13:02 Ответить
200 парашенцев? Чем они помогут параше? Даже несколько тысяч ничего уже не изменят...
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26.07.2022 13:02 Ответить
Якось розказував мені один білорус, який працював у молодості на "Беларусьфільм", про передісторію створення одного "псевдоісторичного" фільму про "геройську" боротьбу рядянської міліції у перші післявоєнні часи з бандитизмом (сам фільм я бачив і, в основному, пам"ятаю, але забув назву Там банда їздила на возах по Білорусі та грабувала пошти, сільради і колгоспи, а сільський поштар у них "наводчиком" був Навіть його прізвище пам"ятаю - Тутик) Так от - мій оповідач сказав, що це, насправді, була боївка НКВС, сформована з кримінальників, яку закинули в Білорусь для боротьби з німцями А вони перебили командирів-НКВСівців і стали бандитами) Я так думаю - у Росії з цими "новими "вагнерівцями" буде те саме! Коли їх тут ЗСУ стане "кришить дрібно" - вони втечуть в РОсію і займуться своїм звичним заняттям
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26.07.2022 13:03 Ответить
учитывая суровую реальность оркских зон, из немногочисленных мобилизованных мужиков и петухов, на передовую попадут только петухи.. таких брать в плен, ну вот реально, нет смысла
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26.07.2022 13:04 Ответить
гыгы, да после тех заяв авторитетного, воевать там могут пойти только петухи и шерстяные, которых блаткомитет лагеря уже загнал под шконку ))))
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26.07.2022 13:20 Ответить
21 век, малявы и распоряжения через ютуб рассылают уже, а не через бумажку в жопе урки заехавшего по этапу )
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26.07.2022 13:21 Ответить
Нехай не хвилюються. Якщо потраплять в полон, то буратіна віддасть їх назад.
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26.07.2022 13:21 Ответить
они будут молиться что бы их обратно не отдали ) потому что их заранее уже ******* объявили, и ничего хорошего их на родной зоне не ожидает )
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26.07.2022 13:23 Ответить
Саме такі і стараються потрапити в полон, бо хитрі і більше за все ******* самих себе. Прості дурники гинуть в бою, а ці думають тільки про те, як вижити за будь-яку ціну. Наші уже понабирали таких... не знаю, чи захочуть орки їх обмінювати? Куди їх подіти? Тут вони не потрібні
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26.07.2022 19:45 Ответить
А вторяки не чай, ты примой угощай,вернешься с Украины живым - мы новый срок тебе дадим !
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26.07.2022 13:23 Ответить
І що, нам вже починати "начинать баяцццца"🤔🧐😁 Цікаво, а у завербованого зека-москаля бошка куленепробивна із того ж сорту сталі, що йде на маску у танкової башти 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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26.07.2022 14:09 Ответить
да пусть набирают...откуда у зэков хорошая военная подготовка (ну,кроме тех.кто служил в спецвойсках) ?..А пушечное мясо будет дороже отправлять вУкраину,чем Украине тратиься на снаряд или пулю для "демилитаризации" рашиста
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26.07.2022 14:15 Ответить
"Втеча з оушена" по касабськи

У війні проти України загинули щонайменше троє завербованих ПВК "Вагнера" ​​російських в'язнів, ще двоє поранені й перебувають в одній із лікарень окупованого Луганська.

Як передає Укрінформ, про це https://t.me/istories_media/1339 пише https://t.me/istories_media/1339 інтернет-видання "Важливі історії".

Зазначається, що ці ув'язнені були завербовані https://www.ukrinform.ua/tag-pvk-vagnera "вагнерівцями" у петербурзькій ВК-7 "Яблоневка". Зараз у їхніх медичних документах вказані не справжні імена, а псевдоніми - прізвиська чи позивні.

«Цих людей повністю вивели із правового поля. Якщо поранені лежать у лікарні не під реальними іменами, мабуть, і загиблих ховатимуть теж під прізвиськами. Постає питання, як зможуть отримати гроші родичі загиблого. Тому що якщо спорідненість з Іваном Івановим довести можна, то як доводити спорідненість з якимсь "Одуванчиком"? Швидше за все грошей за смерть людини родичі не побачать», - пояснив адвокат Леонід Крикун.
Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3536493-gromadan-kirgizstanu-verbuut-do-pvk-vagner-na-vijnu-v-ukraini-zmi.html Громадян Киргизстану вербують до ПВК «Вагнер» на війну в Україні - ЗМІ

На початку липня "Важливі історії" повідомляли, що ПВК "Вагнера" ​​почала вербувати ув'язнених у петербурзьких колоніях. За даними видання, у ніч на 6 липня близько 40 ув'язнених з ВК-7 "Яблоневка" етапували до Ростовської області для подальшого перекидання на територію України як добровольців. Ще 11 засуджених були завербовані у ВК-6 "Обухово". Нібито за півроку служби ув'язненим обіцяли амністію та зарплату у 200 тисяч рублів. У разі їхньої загибелі сім'ям обіцяли компенсації в 5 млн рублів.

У Громадській наглядовій комісії (ГНК) Петербурга https://t.me/rotondamedia/3685 заперечують мобілізацію ув'язнених місцевих колоній для поїздки в Україну. Голова петербурзької ГНК Олександр Холодов, посилаючись на ФСВП, заявив, що жодного "позапланового" етапування засуджених не було. Матеріал "Важливих історій" він назвав "фантазією".
Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3532792-ukrainski-zahisniki-likviduvali-grupu-vagnerivciv.html Українські захисники ліквідували групу «вагнерівців»

24 лютого рф розпочала новий етап війни проти України - повномасштабне вторгнення. Загарбники обстрілюють та бомбардують мирні міста та села України, вбивають мирне населення. При цьому різні підрозділи зс рф зазнають великих втрат.
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26.07.2022 14:36 Ответить
запускати там рекламу про здачу танків за гроші
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26.07.2022 21:16 Ответить
 
 