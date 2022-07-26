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Лицензия российского букмекера 1xBet в Украине до сих пор не аннулирована

1xbet

Украинские правоохранительные и регуляторные органы до сих не аннулировали лицензию российского букмекера 1xBet. Также не заблокирован сайт компании в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Журналисты отмечают, что несмотря на то, что вопрос 1xBet уже дошел до президента (за 7 дней было собрано более 26 тысяч подписей под петицией с требованием запретить работу 1xBet в Украине), правоохранительные органы практически бездействуют в вопросе проверки российского оператора азартных игр.

Еще в конце июня этого года глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудой уверял, что комиссия уже обратилась в СБУ для установления истины - связана ли "Твоя беттинговая компания", которой комиссия выдала лицензии под российский бренд 1xBet, или нет.

В то же время глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник 11 июля заявил, что его ведомство запросило у КРАИЛ все документы, на основании которых комиссия выдала лицензии "Твоей беттинговой компании", но КРАИЛ отказалась выдать детективам документацию.

"На данный момент, решается вопрос о получении копий лицензионных дел соответственно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении БЭБ.

Само же Бюро, отмечают авторы публикации, также проявляет пассивность в вопросе реагирования на работу сайта 1xbet.com в Украине. Дело в том, что сайт лицензию не получал, а потому правоохранители имеют все основания открыть по этому поводу уголовное дело по статье 203-2 УК Украины и заблокировать сайт на территории страны. По этому поводу КРАИЛ обращалась в Бюро еще 18 мая 2022 года, однако, как сообщили в комиссии, по состоянию на 1 июля так и не получили ответа.

Кроме того, как выяснили журналисты, в отношении служебных лиц ООО "Твоя беттинговая компания" 27 апреля полиция открыла уголовное производство по двум статьям - мошенничество и финансирование действий, направленных на насильственное изменение границ Украины или свержение конституционного строя или захват государственной власти. Однако, в Подольской окружной прокуратуре Киева никаких результатов достигнуто не было.

Журналисты предполагают, что за торможением в этих делах может стоять куратор игорного бизнеса в Украине Борис Баум, которого подозревают в связях с заместителем председателя Госдумы РФ и спецпредставителем Владимира Путина Александром Бабаковым.

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Топ комментарии
+14
Як ліквідувати? То ж партьньйори...
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26.07.2022 12:55
+14
Головне Пороха канал закрити. Він, напевно, найбільний зрадник...Якщо ******* було таким до війни, то що має змінитись під час..Я про ЗЕкодло...
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26.07.2022 12:57
+12
Не на часі.
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26.07.2022 12:59
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Як ліквідувати? То ж партьньйори...
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26.07.2022 12:55 Ответить
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26.07.2022 13:12 Ответить
A kudi tagda ZE budet stavki delati ...🤔
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26.07.2022 12:55 Ответить
Що ви таке дурне кажете. Як тільки зелена влада прийшла до влади, так відразу за ігровий бізнес взялася, відмінили податки з такого бізнесу.
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26.07.2022 12:55 Ответить
Головне Пороха канал закрити. Він, напевно, найбільний зрадник...Якщо ******* було таким до війни, то що має змінитись під час..Я про ЗЕкодло...
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26.07.2022 12:57 Ответить
мабуть, є великий та надійний дах, або "криша" по їхньому..., ну і що з того, що війна, а в поважних людей бізнес...
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26.07.2022 12:59 Ответить
Подейкують, що там арахамія круто в темі сидить. От тому й не закривають.
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26.07.2022 13:32 Ответить
Не на часі.
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26.07.2022 12:59 Ответить
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26.07.2022 13:14 Ответить
А как кричали чтоб западный бизнес на роиси не работал и не питал скрепный режим...но 1xbet это другое!
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26.07.2022 13:01 Ответить
Если не открыть ещё один фронт в Киеве дополнительно к восточному и южному , то можно подписывать капитуляцию https://youtu.be/MRsV_xg_01U
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26.07.2022 13:01 Ответить
Дермак з Татаровим порішають...
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26.07.2022 13:02 Ответить
******* КАК ОНИ ДДДДДОООООСТАЛИ!!!!!! Ненавижу их за ихнюю навязчивую рекламу. Все говно что у нас есть, с росии
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26.07.2022 13:03 Ответить
И этот Баум цельный первый год "президнетства" Зеленского отирался на Банковой. Зачем? Боря умный, а вот те, кто за него голосовал, не шибко...
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26.07.2022 13:07 Ответить
Скоро їхні прийдуть. Навіщо анулювати ?
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26.07.2022 13:11 Ответить
так хочеться за шию міцно стиснути пархатого зеленського. щоб ніколи вже не гундосив.
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26.07.2022 13:14 Ответить
Зате забрали паспорт у Корбана щоб не заважав здавати Дніпро.
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26.07.2022 13:15 Ответить
Головний лотерейщик там Гетьманчиков, "професіонал со стажем", а власник, жидок від "Лужніковських",давно все проплатив в касу зелених і його "обіжать" ніхто не буде.
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26.07.2022 13:33 Ответить
Так він же заніс в Офіс такі аргументи, що там зразу зрозуміли, що він в душі напевне недолюблює війну.
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26.07.2022 13:59 Ответить
Так и роялти за "сваты" получает. Липетская фабрика? то другое, какая разница.
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26.07.2022 14:11 Ответить
1хбет і на росії нелегальний, праццює через інтернет,якщо платять податки то фіг з ними, швидше схоже на замовлення. "1xBet https://www.kommersant.ru/doc/4500166 управляется компанией с Гибралтара. Сервис запрещен в России, поскольку не прошел обязательное с 2014 года лицензирование Федеральной налоговой службы (ФНС). Его сайт заблокирован, но 1xBet работает через многочисленные «зеркала». Кроме того, как https://www.forbes.ru/biznes/437563-reydery-goskorporaciya-chechenskiy-avtoritet-s-kem-stolknulsya-predpolagaemyy писал Forbes, у него есть «легальный клон» - сервис «1хСтавка», имеющий право на работу в России. Юридическим лицом этого сервиса https://fas.gov.ru/documents/ak-28376-18 является фирма «Букмекер паб», в которой работала Моспанова."
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26.07.2022 14:36 Ответить
звязків з Порошенко не має??
тож за що закривати??
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26.07.2022 14:57 Ответить
 
 