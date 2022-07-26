Началась работа координационного центра по мониторингу "зерновых коридоров", - Минобороны Турции

В Стамбуле начал интенсивную работу Совместный координационный центр, который будет осуществлять мониторинг работы "зерновых коридоров" в соответствии с соглашением об экспорте продовольствия из портов Украины, подписанным 22 июля.

Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции по результатам встречи министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова с министром обороны Турции Хулуси Акаром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Работа Совместного координационного центра интенсивно продолжается", - подчеркнул Хулуси Акар.

Турецкий министр также положительно оценил сообщение о начале отгрузки зерна на этой неделе и отметил важность того, чтобы первый корабль как можно быстрее отправился.

"Турция выполнила и будет продолжать выполнять свою часть в рамках перевозок", - сказал турецкий министр.

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Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.

23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.

На следующий день в РФ официально признали, что нанесли ракетный удар по порту Одессы. Якобы ракеты "Калибр" "уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта" и военный катер.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, подписанное в Стамбуле соглашение, по которому будет осуществляться вывоз зерна и продовольствия из портов Украины, предусматривает создание в Стамбуле Совместного координационного центра с участием представителей Украины, Турции, ООН и россии, который будет заниматься общим надзором и координацией реализации. договоренностей; регистрацией судов, направляющихся в разблокированные украинские порты; утверждением графиков транзита и захода судов в порты.

26 июля все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению после ракетного удара России по порту в Одессе.