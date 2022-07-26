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зерно (1039) Стамбул (206) Турция (3314)

Началась работа координационного центра по мониторингу "зерновых коридоров", - Минобороны Турции

кубраков,акар

В Стамбуле начал интенсивную работу Совместный координационный центр, который будет осуществлять мониторинг работы "зерновых коридоров" в соответствии с соглашением об экспорте продовольствия из портов Украины, подписанным 22 июля.

Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции по результатам встречи министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова с министром обороны Турции Хулуси Акаром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Работа Совместного координационного центра интенсивно продолжается", - подчеркнул Хулуси Акар.

Турецкий министр также положительно оценил сообщение о начале отгрузки зерна на этой неделе и отметил важность того, чтобы первый корабль как можно быстрее отправился.

"Турция выполнила и будет продолжать выполнять свою часть в рамках перевозок", - сказал турецкий министр.

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Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.

23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.

На следующий день в РФ официально признали, что нанесли ракетный удар по порту Одессы. Якобы ракеты "Калибр" "уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта" и военный катер.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, подписанное в Стамбуле соглашение, по которому будет осуществляться вывоз зерна и продовольствия из портов Украины, предусматривает создание в Стамбуле Совместного координационного центра с участием представителей Украины, Турции, ООН и россии, который будет заниматься общим надзором и координацией реализации. договоренностей; регистрацией судов, направляющихся в разблокированные украинские порты; утверждением графиков транзита и захода судов в порты.

26 июля все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению после ракетного удара России по порту в Одессе.
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Топ комментарии
+8
Резніков відмовився підписувати "зернові угоди".
Мабуть у нього нюх добрий на "гнільцо" та "прое@али".
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26.07.2022 13:02
+7
Абрамович схвильований що росія стріляла по Одесі? Він же гарантував, що все буде оК. Він же підписував цей договір з арахімією і тепер ніяких коментарів. Ну не скотина?
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26.07.2022 13:03
+5
Здача Одеси розпочалась
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26.07.2022 13:02
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Резніков відмовився підписувати "зернові угоди".
Мабуть у нього нюх добрий на "гнільцо" та "прое@али".
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26.07.2022 13:02 Ответить
Терорист №1 ложив на ваш координаційний центр
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26.07.2022 13:21 Ответить
Здача Одеси розпочалась
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26.07.2022 13:02 Ответить
Абрамович схвильований що росія стріляла по Одесі? Він же гарантував, що все буде оК. Він же підписував цей договір з арахімією і тепер ніяких коментарів. Ну не скотина?
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26.07.2022 13:03 Ответить
Скотина лучше вашей Zeгниды , плевавшем на миллионы украинцев‼️НЕ ГОВОРИТЕ ,что его не предупреждали, ч ‼️ БАБЛО , хоть и кровавое решает. ВСЕ
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26.07.2022 14:46 Ответить
Абрамовіч всім платив за це: і Арахамії і їншім.
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26.07.2022 13:13 Ответить
Якби це була серйозна угода, то був би план конвоювання українського зерна військовими кораблями Туреччини як мінімум. Якщо цього не буде, то це є так, як виглядить: програма зняття санкцій з Кацапії, експорт кацапами власного та вкраденого в України зерна, розблокування Абрамовичем пукінських коштів та дискредитація держави Україна. Москалі отримають вигоду навіть не напружуючись дотримання припинення вогню. Вони вдарили по Одесі, щоб набити ціну на зерно і максимально обмежити шлях до експорту українського збіжжя.
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26.07.2022 13:14 Ответить
Турецкий гарант с "зернового" договорняка поимеет шикарный гешефт,не зря он встречался перед этим в Иране с бункерным, теперь о краденом украинском зерне можно забыть(кажется в договорняке о нем ни слова). Так что зеленые,очередная победа или опять сдача интересов Украины. Хотя предательство -внутренний девиз вашего зеленого кодла.
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26.07.2022 13:25 Ответить
Після підписання цієї угоди рашисти спокійно почали ремонтувати Антонівськтй міст та перекидати війська до Херсона, можливо це збіг але щось мало в це віриться.
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26.07.2022 13:38 Ответить
Тай з оточенням близько 2000москалів за словами речника ОП: щось пішло не так.
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26.07.2022 13:43 Ответить
С кодлом ЗЕИУДЫ ВСЕ ДАВНО ЯСНО И ПОНЯТНО -пособники ***** ‼️ПОЧЕМУ МОЛЧАТ ЗАЛУЖНЫЙ И ДРУГИЕ Генералы не трусы и предатели украинского народа ⁉️ПРЯМО НА ИХ ГЛАЗАХПРОИСХОДИТ ПРЕДАТЕЛЬСТВО украинцев и наших союзников⁉️Почему они не уничтожили Группировку нацистов-террористов ***** в окружении⁉️Я уже неверию никакому залужному который обнимался с врагом дерьмаком и зегнидой
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26.07.2022 14:54 Ответить
Это какой то позор.
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26.07.2022 17:06 Ответить
 
 