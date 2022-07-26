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Бердянск (433) Мелитополь (610) оккупация (9973) высшее образование (181) Федоров Иван (459)

Оккупанты объединили четыре университета в один и "набрали" 2 тысячи студентов, - мэр Мелитополя Федоров

федоров,мелітополь

Из четырех национальных университетов в оккупированных регионах Запорожской области россияне создали один фейковый.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Таврический государственный агротехнологический университет, Мелитопольский и Бердянский педуниверситеты. На обломках этих государственных вузов они создали фейковый университет, который не признает ни одна страна мира. И сегодня радуются, что из всего региона учиться под дулом автомата изъявили желание чуть больше 2000 студентов", - написал Федоров.

По его словам, большинство этих студентов "были вынуждены "захотеть" получить второе высшее образование, чтобы не потерять работу в оккупированном городе". До оккупации в этих университетах обучалось не менее 14 тысяч студентов. В Мелитополе насчитывалось студенческой молодежи более 20 тысяч человек.

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Топ комментарии
+2
Чого у кацапів не відняти,так це оперативності у втіленні своїх планів. Причому по всіх напрямках діяльності відразу. Косо,криво,абияк-але роблять. В надії що час все спише. Ну нічого. Контрнаступ на Півдні через рік-півтора зламає їхні плани.
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26.07.2022 13:15
+2
Российские оккупанты сжигают украинские книги, в том числе и учебники по истории. Фото

22.05.2022
https://war.obozrevatel.com/rossijskie-okkupantyi-szhigayut-ukrainskie-knigi-v-tom-chisle-i-uchebniki-po-istorii-foto.htm

Эти ублюдки уже превзошли даже фашистов. Чему эти подонки могут научить???

Да и вообще какого черта они уже там расхозяйничались? Думают, что пришли навсегда?
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26.07.2022 13:20
+1
Після звільнення- університети розібрати до цеглинки, молодь на розмінування, викладачів в розход
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26.07.2022 13:19
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Зомбуватимуть молодь.
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26.07.2022 13:11 Ответить
Чого у кацапів не відняти,так це оперативності у втіленні своїх планів. Причому по всіх напрямках діяльності відразу. Косо,криво,абияк-але роблять. В надії що час все спише. Ну нічого. Контрнаступ на Півдні через рік-півтора зламає їхні плани.
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26.07.2022 13:15 Ответить
ото я давно це кажу. ворог-ворогом але справу свою гидотну роблять і роблять оперативно, якісно і цілеспрямовано.
У нас же соплі жують до останнього...не пройшло й пів року з початку війни як надумали накінець то візовий режим з агресором запровадити..а якщо копати по дрібницям то повний провал у всьому
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26.07.2022 13:29 Ответить
Після звільнення- університети розібрати до цеглинки, молодь на розмінування, викладачів в розход
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26.07.2022 13:19 Ответить
ага ато на Донбасі одні ватники - от і показало хто е хто
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26.07.2022 14:33 Ответить
Российские оккупанты сжигают украинские книги, в том числе и учебники по истории. Фото

22.05.2022
https://war.obozrevatel.com/rossijskie-okkupantyi-szhigayut-ukrainskie-knigi-v-tom-chisle-i-uchebniki-po-istorii-foto.htm

Эти ублюдки уже превзошли даже фашистов. Чему эти подонки могут научить???

Да и вообще какого черта они уже там расхозяйничались? Думают, что пришли навсегда?
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26.07.2022 13:20 Ответить
там что населения нет, кто то что объединяет разъединяет, а все молчат
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26.07.2022 13:21 Ответить
А ти думаєш що там усі - "полум"яні протестанти"? І горять бажанням потрапить "на підвал" чи й просто отримать кулю в груди?
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26.07.2022 13:24 Ответить
..як воно, "державникам" Зеленському та Вересксучці, спиться? .. "секретарки та технічки" дермак з татаровим, понятно, висипаються добре, після заслужених, на колінах у кремля, "мерседесів"
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26.07.2022 13:29 Ответить
не несіть фігню вся Украіна невчиться а вони так вчитись хотят ---- предателі і колобранти
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26.07.2022 14:24 Ответить
Интересный кадавр получится - 2 пединститута + сельхозакадемия!
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26.07.2022 18:20 Ответить
 
 