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Лукашенко заявил, что Украина сама поджигает собственные поля для создания "устрашающей картинки"

поле,пожежа,пшениця

Диктатор Александр Лукашенко считает, что Украина сама "поджигает боевыми вертолетами" собственные поля. Для создания так называемой "устрашающей картинки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Лукашенко, которое цитирует "Белта".

"Критическая ситуация на мировом продовольственном рынке только усугубляется. Кадры горящих пшеничных полей, специально подожженных боевыми вертолетами наших южных соседей ради устрашающей картинки, никому не добавляют оптимизма", - сказал Лукашенко.

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Топ комментарии
+39
Коли воно вже "само" застрелиться?
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26.07.2022 13:16
+13
Лукашенко заявив, що Україна сама підпалює власні поля для створення "страхітливої картинки" Джерело:
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26.07.2022 13:18
+12
Ми вже 8 років чуємо версію ху#ла і підху#ловників, що ми самі на себе напали, тепер версія оновлена, що ми самі руйнуємо свої будинки і палимо свої поля... Цікаво, на яких ідіотів розрахований цей маразм, окрім московитів і їхніх рабів ...?
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26.07.2022 13:20
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Коли воно вже "само" застрелиться?
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26.07.2022 13:16 Ответить
Тоже бухать начал, или то все бульба на голову падает?
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26.07.2022 13:16 Ответить
Мабуть очєнь, очєнь тяжка бульба...
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26.07.2022 13:51 Ответить
сумасшедший... шо возьмешь?(с)
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26.07.2022 13:17 Ответить
Стращаємо бульбашів.
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26.07.2022 13:17 Ответить
Санитарный кордон

Парламент Финляндии запретил выдачу туристических виз гражданам России.
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26.07.2022 13:17 Ответить
подивимось шо бути ******* бульбашисти коли в них почнуть горіти міста та поля
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26.07.2022 13:18 Ответить
Лукашенко заявив, що Україна сама підпалює власні поля для створення "страхітливої картинки" Джерело:
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26.07.2022 13:18 Ответить
Може посла бульбашії хтось викличе до МЗС за нотою? Чи взагалі посольство вишлють? Ні? Ну обпльовуй тоді бульбафюрер далі Україну.
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26.07.2022 13:18 Ответить
Рано ещё. Почти пол Украины ещё пригодна для проживания. Подождём ещё, а в конце подадим "чёткий сигнал", как сейчас модно говорить.
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26.07.2022 13:22 Ответить
То не бухло и не бульба, а все та же хорошо известная и родная "мозаичная психопатия", которая поставила крест на военной карьере юного лейтенанта-политработника Саши Лукашенко.
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26.07.2022 13:19 Ответить
Щоб ти сам собі свої вуса підпалив, бульбофюрер недобитий!
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26.07.2022 13:20 Ответить
Ми вже 8 років чуємо версію ху#ла і підху#ловників, що ми самі на себе напали, тепер версія оновлена, що ми самі руйнуємо свої будинки і палимо свої поля... Цікаво, на яких ідіотів розрахований цей маразм, окрім московитів і їхніх рабів ...?
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26.07.2022 13:20 Ответить
"увидите лукашенку - плюньте ему в морду.. заранее благодарен"(с)
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26.07.2022 13:20 Ответить
И всё?!
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26.07.2022 16:02 Ответить
Я казав, що в голови колгоспу мозок поплив.
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26.07.2022 13:20 Ответить
жоден голова колгоспу навіть в думках не став би підпалювати власні та навіть чужі поля. Бо він знає, стільки то праці туди вкладено, стільки надії людської може там згоріти.
Дії білоруського диктатора показують, що він продався дияволу цілком і повністю. Те, що з ним і пуйлом ще хтось спілкується, означає одне - той хто з ними спілкується не відчуває до них відрази, не вважає їх чудовиськами. Це треба добре зрозуміти і берегтись таких спілкувальників. Не довіряти їм ні трохи.
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26.07.2022 13:36 Ответить
І чим це відрізняється вд "казок" Кремля про "створення страхітливих картинок" у розбомбленому кацапами Алеппо?
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26.07.2022 13:21 Ответить
то алеппо само себя разбомбило
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26.07.2022 14:20 Ответить
Шоб тиы сдох,картофельная проститутка.
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26.07.2022 13:22 Ответить
мабудь затурканим бульбашам подобається коли Лукашенко в дурника грає, то ж так забавно...
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26.07.2022 13:22 Ответить
Байстрюк -- він і є завжди і крізь байстрюк.
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26.07.2022 13:26 Ответить
«Даремно думати, що мудрість приходить в старості. Мудак з віком не стає мудрецем - він стає старим мудаком ». © Фольклор
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26.07.2022 13:26 Ответить
Яке ж воно мерзотне.
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26.07.2022 13:26 Ответить
Мне, вот, интересно оно само верит в то что изрыгает из своего верхнего анального отверстия?
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26.07.2022 13:26 Ответить
Как бы бульбофюрер сам себе усы не подпалил, для ужасной картинки
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26.07.2022 13:28 Ответить
ех
нажаль бульбу у землі важко підпалити..
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26.07.2022 13:30 Ответить
А війська ерефії в Україні пожежники...
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26.07.2022 13:35 Ответить
"Диктатор Олександр Лукашенко вважає, що Україна нібито сама "підпалює бойовими вертольотами" власні поля."

Браво бульбанфюрер! Ты уже путлера переплюнул в маразме... Свои поля вообще-то можно и одним коробком спичек поджечь...
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26.07.2022 13:36 Ответить
Можемо і бульбашам підпалити, нам не шкода
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26.07.2022 13:36 Ответить
Во время боевых действий никто не смотрит на те поля. Сам видел видео, где украинский воин из РСЗО мочит по оркам. После залпа вокруг РСЗО все горело. Трава там или пшеница... кого *бёт. Приоритеты у каждого свои, и задачи у каждого свои.
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26.07.2022 13:38 Ответить
Не завадило б парочку півнів запустити Бульбопаші за такі слова на білоруські ниви.
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26.07.2022 13:48 Ответить
Клинический идиот, который наверняка считает себя суперумным стратегом.
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26.07.2022 13:54 Ответить
Україна трупи підкидає, поля підпалює, будинки житлові обстрілює.

Питання: то що ж тоді робить росія???
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26.07.2022 13:54 Ответить
Больные диктаторы тоже болеют. СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.07.2022 13:55 Ответить
У него эффект Даннинга Крюгера " дурак не знает что он дурак, потому что он дурак "
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26.07.2022 13:57 Ответить
Висіти тобі колгоспнику догори ногами. Мусоліні очіку. Тікі він висів поряд з Бетаче, а тобі падло з коЄнькой хитатись на вітру. Мразота!
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26.07.2022 13:57 Ответить
да иди ***** ****************** конченный.......................вот колхозная жертва аборта!
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26.07.2022 13:59 Ответить
https://ibb.co/Mg3bJh8
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26.07.2022 14:01 Ответить
Дипломатія "внє палітікі"((
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26.07.2022 14:01 Ответить
Предлагается Лукашку самостоятельно осуществить отрицательный рост и совершить жесткую посадку)))
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26.07.2022 14:09 Ответить
Дрібний фюрер не слухає Коня Шенкова, наші гелікоптери вже 4 місяці як знищені.
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26.07.2022 14:13 Ответить
Жалюгідна істота як шакал Табакі.
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26.07.2022 14:36 Ответить
таракан сам собі підпалює уси для створення страхітливої картинки
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26.07.2022 14:38 Ответить
a jaki on Ołeksander, toż to durny Baćka z Mińska. Zna się na kartoflach i lizaniu tyłka putinowi
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26.07.2022 14:50 Ответить
Лукашенко в полях был и все видел. Зуб дает!!!
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26.07.2022 14:51 Ответить
а воно свої поля з картоплею теж палить?
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26.07.2022 15:04 Ответить
Урод, ***....
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26.07.2022 15:14 Ответить
фуу, яка кончена мразота
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26.07.2022 15:18 Ответить
Поджигаем свои поля боевыми вертолетами. Отстал дядя, мы давно с дронов КАНИСТРЫ со взрывчаткой сбрасываем.
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26.07.2022 16:07 Ответить
Белорусы ссыкливый и никчемный народ если терпят столько лет этого дебила. А всем белорусским добровольцам которые воюют против этой падали, респект и уважуха.
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26.07.2022 17:04 Ответить
пішла би ця шавка путлєра да показала б откуда нападєніє,

не було тут москалів не було і страшної картинки
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26.07.2022 21:14 Ответить
 
 