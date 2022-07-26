Лукашенко заявил, что Украина сама поджигает собственные поля для создания "устрашающей картинки"

Диктатор Александр Лукашенко считает, что Украина сама "поджигает боевыми вертолетами" собственные поля. Для создания так называемой "устрашающей картинки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Лукашенко, которое цитирует "Белта".

"Критическая ситуация на мировом продовольственном рынке только усугубляется. Кадры горящих пшеничных полей, специально подожженных боевыми вертолетами наших южных соседей ради устрашающей картинки, никому не добавляют оптимизма", - сказал Лукашенко.

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