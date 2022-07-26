Лукашенко заявил, что Украина сама поджигает собственные поля для создания "устрашающей картинки"
Диктатор Александр Лукашенко считает, что Украина сама "поджигает боевыми вертолетами" собственные поля. Для создания так называемой "устрашающей картинки".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Лукашенко, которое цитирует "Белта".
"Критическая ситуация на мировом продовольственном рынке только усугубляется. Кадры горящих пшеничных полей, специально подожженных боевыми вертолетами наших южных соседей ради устрашающей картинки, никому не добавляют оптимизма", - сказал Лукашенко.
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+39 Pawlo Kit
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+13 Garry Dron 6973c752
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Парламент Финляндии запретил выдачу туристических виз гражданам России.
Дії білоруського диктатора показують, що він продався дияволу цілком і повністю. Те, що з ним і пуйлом ще хтось спілкується, означає одне - той хто з ними спілкується не відчуває до них відрази, не вважає їх чудовиськами. Це треба добре зрозуміти і берегтись таких спілкувальників. Не довіряти їм ні трохи.
нажаль бульбу у землі важко підпалити..
Браво бульбанфюрер! Ты уже путлера переплюнул в маразме... Свои поля вообще-то можно и одним коробком спичек поджечь...
Питання: то що ж тоді робить росія???
не було тут москалів не було і страшної картинки