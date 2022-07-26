Возвращение государству Новокраматорского машиностроительного завода не даст врагу захватить его, - эксперт
Национализация Новокраматорского машиностроительного завода не даст агрессору уничтожить его обстрелами или возможность завладеть стратегическим ресурсом.
Об этом заявил эксперт Алексей Голобуцкий, передает Цензор.НЕТ.
Он считает, что решение ВР правильное, своевременное и в пользу государства.
"Производство продукции на НКМЗ невозможно: решением собственников с 27 февраля завод полностью законсервирован из-за военных действий. Предприятие является мировым промышленным гигантом. Подобных в Украине и за рубежом нет по потенциалу, оснащенности и производственному опыту. Сейчас предприятие, которое может производить очень широкий круг продукции военного назначения, находится в 30 км от линии фронта. Если такие мощности и оборудование в нынешних условиях попадут в руки врага и будут работать на его оборонку, последствия ясны", - написал Голобуцкий.
Он отметил, что персонал предприятия уехал из Донецкой области.
"Весь высококвалифицированный персонал предприятия эвакуировался и остался без работы. В условиях дефицита боеприпасов и вооружений в ВСУ такая махина, как НКМЗ, должна быть задействована в системе обороны государства, а квалифицированный персонал – продолжить свою работу. Можно с уверенностью сказать, что решение правильное, своевременное и в пользу государства. Ведь национализация НКМЗ не даст агрессору уничтожить его обстрелами или возможность завладеть стратегическим ресурсом для использования против Украины", - подытожил эксперт.
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А тут пишуть про Новокраматорський
Хіба ж оркам не все одно, націоналізований завод чи ні? Будуть намагатись захопити, а як не зможуть - будуть нищити обстрілами.
Дебилы мля(с)
Собственник его так оставил
Завод разрушат или захватят если ничего не делать
Ану хутчіш націоналізовуйте Лисичанскьй НПЗ, Северодонецький АЗОТ, та хай орки повертають ці підприємства в склад України!