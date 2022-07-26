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завод (497) Краматорськ (2229) Голобуцкий (31)

Возвращение государству Новокраматорского машиностроительного завода не даст врагу захватить его, - эксперт

новокраматорський

Национализация Новокраматорского машиностроительного завода не даст агрессору уничтожить его обстрелами или возможность завладеть стратегическим ресурсом.

Об этом заявил эксперт Алексей Голобуцкий, передает Цензор.НЕТ.

Он считает, что решение ВР правильное, своевременное и в пользу государства.

"Производство продукции на НКМЗ невозможно: решением собственников с 27 февраля завод полностью законсервирован из-за военных действий. Предприятие является мировым промышленным гигантом. Подобных в Украине и за рубежом нет по потенциалу, оснащенности и производственному опыту. Сейчас предприятие, которое может производить очень широкий круг продукции военного назначения, находится в 30 км от линии фронта. Если такие мощности и оборудование в нынешних условиях попадут в руки врага и будут работать на его оборонку, последствия ясны", - написал Голобуцкий.

Он отметил, что персонал предприятия уехал из Донецкой области.

"Весь высококвалифицированный персонал предприятия эвакуировался и остался без работы. В условиях дефицита боеприпасов и вооружений в ВСУ такая махина, как НКМЗ, должна быть задействована в системе обороны государства, а квалифицированный персонал – продолжить свою работу. Можно с уверенностью сказать, что решение правильное, своевременное и в пользу государства. Ведь национализация НКМЗ не даст агрессору уничтожить его обстрелами или возможность завладеть стратегическим ресурсом для использования против Украины", - подытожил эксперт.

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Топ комментарии
+11
... націоналізація НКМЗ не дасть агресору знищити його обстрілами або нагоди заволодіти стратегічним ресурсом Джерело:

Хіба ж оркам не все одно, націоналізований завод чи ні? Будуть намагатись захопити, а як не зможуть - будуть нищити обстрілами.
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26.07.2022 13:35
+9
Ракети відмовляються летіти у націоналізоване майно.
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26.07.2022 13:38
+7
Так нада было и "Азов сталь" национализировать. Тогда и Мариуполь был бы Украинским.
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26.07.2022 13:41
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Один з потужних війскових заводів. Про інше не треба говорити.
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26.07.2022 13:34 Ответить
Стволи для Богдан робили на Старокраматорському.
А тут пишуть про Новокраматорський
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26.07.2022 15:57 Ответить
на новокраматорском
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26.07.2022 20:31 Ответить
ну так пока он у ИСД (ну или у кого там)- его и не трогают, как только национализируют, сразу градами изничтожат....
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26.07.2022 13:34 Ответить
... націоналізація НКМЗ не дасть агресору знищити його обстрілами або нагоди заволодіти стратегічним ресурсом Джерело:

Хіба ж оркам не все одно, націоналізований завод чи ні? Будуть намагатись захопити, а як не зможуть - будуть нищити обстрілами.
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26.07.2022 13:35 Ответить
Скоріш за все мається на увазі, що після націоналізації промислові лінії можна буде вивезти на іншу територію
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26.07.2022 14:05 Ответить
,,текст как-то по дебильному написан!,,
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26.07.2022 14:28 Ответить
Та это ж ясно как божий день, если завод гнационализирован его розхренячить невозможно.
Дебилы мля(с)
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26.07.2022 13:35 Ответить
Ракети відмовляються летіти у націоналізоване майно.
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26.07.2022 13:38 Ответить
Маскалям пофігу чий це завод. Експерд такий експерд.
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26.07.2022 13:37 Ответить
Та да.... Дурні вони такі шо навіть і не в змозі допетрити шо свою пошкоджену військову техніку зручніше ремонтувати на НКМЗ, а відвозять її ремонтувати в красноярські *****.
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26.07.2022 14:51 Ответить
Як "божий день" ясно, що рашисти вимагають у власника ГРОШІ, щоби не обстрілювати завод!
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26.07.2022 13:39 Ответить
Тай що заважає???)))
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26.07.2022 13:40 Ответить
Ато їм не все одно, що рівняти з землею. Можна і не захоплювати.
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26.07.2022 13:40 Ответить
Так нада было и "Азов сталь" национализировать. Тогда и Мариуполь был бы Украинским.
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26.07.2022 13:41 Ответить
Вы наивные или идиоты полные?
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26.07.2022 13:43 Ответить
Потужний "експерт" этот Голобуцкий.
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26.07.2022 13:44 Ответить
а давайте націоналізуємо усю Україну - і війна одразу закінчиться
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26.07.2022 13:46 Ответить
Потрібно вивозити обладнання кудись на захід. Завод все одно знищать.
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26.07.2022 13:47 Ответить
Для цього і нужна націоналізація, скоріш за все власник відмовляється перевозити заводськи лінії
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26.07.2022 14:07 Ответить
власник скоріш не має ресурсів на цей переїзд
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26.07.2022 22:55 Ответить
Мда, эксперт конечно не в курсе, что частные военные предприятия работают эффективнее, чем государственные. По сути это будет национализация по совковому типу, привет инвесторы, называется.
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26.07.2022 13:51 Ответить
Треба переписати завод на Ермака, тоді точно ніхто по ньому стріляти не буде.
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26.07.2022 13:57 Ответить
Висновок, м'яко кажучи, дивний.
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26.07.2022 14:00 Ответить
звичайно! після міцних державних господарників його ціна буде 100 гривень в рік
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26.07.2022 14:19 Ответить
Сейчас он стоит законсервированный

Собственник его так оставил

Завод разрушат или захватят если ничего не делать
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26.07.2022 14:32 Ответить
Йоу, ше один "зелений геній"....
Ану хутчіш націоналізовуйте Лисичанскьй НПЗ, Северодонецький АЗОТ, та хай орки повертають ці підприємства в склад України!
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26.07.2022 14:46 Ответить
Вочевидь, малося на увазі, що в разі націоналізації з цього підприємства можна буде вивезти устаткувння в безпечніше місце та використовувати його в оборонних цілях. Значна частина працівників і особливо керівництво НКМЗ - затяті ватани та сепари! Вони не хочуть нічого вивозити, чекаючи на "своіх мальчіков". Весь час з 2015 року вони відмовлялися від оборонних замовлень, проте радо виточували сепарам стволи для мінометів у 2014-му, а після деокупації ще певний час таємно виготовляли деякі конструктивні елементи від комплексів С-300/400 для кацапії, поки СБУ ними не зайнялася. Це пекельне кодло українофобів, совкодрочерів та путінофілів! Тому націоналізація НКМЗ не завадить. Принаймні, вона не може нічого погіршити.
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26.07.2022 16:42 Ответить
Кроме всего прочего - собственник может вывозить оборудование...
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26.07.2022 17:40 Ответить
Націоналізація працює краще за ППО та про? Є заводи з підземними цехами везіть туди обладнання
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26.07.2022 17:44 Ответить
 
 