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Семилетняя волонтер приобрела для военных два автомобиля и тепловизора. ВИДЕО

іринка

Иринка из Ровно изготавливает и продает веночки, чтобы помочь Вооруженным силам Украины. Девочка уже подарила военным два тепловизора, приобрела две машины, сейчас собирает деньги на третью, но мечтает о "Джавелине".

Об этом говорится в материале ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

32-летний отец девочки Александр Васильев из 14-й отдельной механизированной бригады погиб 27 марта в Николаевской области. Ранее, в 2014 году, жизнь за Украину отдал и ее родной дядя.

Иринка решила сама приближать нашу победу, помогая армии. "Мне это нужно, чтобы сюда москали не пришли, и чтобы они совсем ушли из Украины", - убеждает маленькая волонтер.

Девочка создает и продает веночки за 100 гривен. Впрочем, люди, глядя на старания ребенка, перечисляют и платят гораздо больше, чем он просит за свои веночки.

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"Я сначала собирала на первый тепловизор, потом на второй, а теперь я собираю уже на третью машину", – рассказывает девочка.

Детская мечта Иринки – собрать на "Джавелин". Мама объяснила ей, что приобрести такое оружие просто так нельзя. Поэтому девочка собирается написать письмо руководству Украины, чтобы ей сказали, как купить "Джавелин".

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Иринка уверена, что благодаря своим изделиям сможет собрать на нужды украинских армейцев. Готова, говорит, их изготавливать чуть ли не беспрестанно, лишь бы приблизить победу Украины. И уверена, папа и дядя ею бы гордились.
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Топ комментарии
+56
Бережи та допомагай тобі Господь, Яриночко
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26.07.2022 13:46
+51
Дитина думає про армію а депутати про свій карман
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26.07.2022 13:47
+36
на таких людях держиться ця земля.
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26.07.2022 13:46
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Бережи та допомагай тобі Господь, Яриночко
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26.07.2022 13:46 Ответить
на таких людях держиться ця земля.
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26.07.2022 13:46 Ответить
Дитина думає про армію а депутати про свій карман
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26.07.2022 13:47 Ответить
все зелене кодло на чолі з ляльководом бородатим тільки й думає як нажухати цю державу та вкрасти побільше. Багато численні структури Коломойського купили чи перерахували для фронту. Це їм кожен місяць мільярди боргів списують суди
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26.07.2022 14:34 Ответить
Поки зеленська влада тільки бере від держави, люди від малого до старого помагають ЗСУ. Коли вже нарешті ЗеЧмо зі своїми слугами нажруться, бо їхні всі договорняки з рашкою нам і так війною вилізли, а вони далі мутять.
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26.07.2022 13:50 Ответить
ВОТ И ОТЛИЧИЕ УКРАИНЫ ОТ РОССИИ... а кацапы понять не могут... гундосят конченные ***** про свой Ордынский мырЪ
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26.07.2022 13:51 Ответить
чому нема номеру картки матусі ? хтось може бажає допомогти гривнею або придбати її виріб...
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26.07.2022 13:51 Ответить
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26.07.2022 13:55 Ответить
Сонечко. Незламна...
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26.07.2022 13:56 Ответить
татко б пишався своєю принцесою...
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26.07.2022 13:57 Ответить
а ********* депутатская себе зарплаты подняла в 2 раза , и по ресторанам жрет , это хриплое и не бритое недоразумение ни копейки на армию не выделил , сцыт последствий , ведь ему еще на ростов бежать с ермаком, а там не поймут.
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26.07.2022 14:02 Ответить
Береги тебя Господь маленькая волонтерочка, имея такое прекрасное поколение, Украина обязательно победит!Вы главная ценность нашей страны.
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26.07.2022 14:16 Ответить
Читая, что делает эта девочка, переворачивает в нашем сознании все приоритеты ценностей. Покуда у нас есть такие дети - Украина обязательно победит. Храни тебя , Господь!
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26.07.2022 14:29 Ответить
Читай наволоч.

32-річний батько дівчинки Олександр Васильєв з 14-тої окремої механізованої бригади загинув 27 березня на Миколаївщині. Раніше, у 2014-му, життя за Україну віддав і її рідний дядько. Джерело:
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26.07.2022 15:05 Ответить
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26.07.2022 15:19 Ответить
чтот тут добавить молодец...тут соседка пенсионерка также продает веночки ей еле на хлеб хватает
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26.07.2022 15:27 Ответить
Честь і хвала дівчинці ! а ось від олігархів які грабують країну десятки років жодної допомоги .
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26.07.2022 15:27 Ответить
Ребенок каждую копейку в армию отправляет, а Абрахамия с зелебобиками Абрамовича отмазывают от санкций за лярды баксов в карман.
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26.07.2022 15:48 Ответить
А кто родители этого ребенка и какие у них зарплаты
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27.07.2022 07:08 Ответить
Сонечко!!!
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26.07.2022 15:51 Ответить
А скільки б віночків вона змогла продати у Києві ?
Особливо, на Печерську ?
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26.07.2022 17:20 Ответить
До слез.....старею, видимо.
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26.07.2022 18:43 Ответить
Якась маячня. Два тепловізори - 58 000 долярів, а ще кілька авто! Що за віночки вона продає і в яких масштабах? Я не проти такої ініціативи, але такиї піар просто зашкалює, здоровий глузд важко відключити...
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26.07.2022 19:22 Ответить
"Дівчинка створює і продає віночки за 100 гривень. Втім, люди, дивлячись на старання дитини, перераховують і платять значно більше, ніж вона просить за свої віночки." Джерело:
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26.07.2022 19:44 Ответить
Тепловізор 2700 евро. Можу чек показати. Прислали з Італії.
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27.07.2022 09:25 Ответить
і дівчинка молодець і люди що переплачують
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26.07.2022 21:27 Ответить
 
 