Семилетняя волонтер приобрела для военных два автомобиля и тепловизора. ВИДЕО

Иринка из Ровно изготавливает и продает веночки, чтобы помочь Вооруженным силам Украины. Девочка уже подарила военным два тепловизора, приобрела две машины, сейчас собирает деньги на третью, но мечтает о "Джавелине".

Об этом говорится в материале ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

32-летний отец девочки Александр Васильев из 14-й отдельной механизированной бригады погиб 27 марта в Николаевской области. Ранее, в 2014 году, жизнь за Украину отдал и ее родной дядя.

Иринка решила сама приближать нашу победу, помогая армии. "Мне это нужно, чтобы сюда москали не пришли, и чтобы они совсем ушли из Украины", - убеждает маленькая волонтер.

Девочка создает и продает веночки за 100 гривен. Впрочем, люди, глядя на старания ребенка, перечисляют и платят гораздо больше, чем он просит за свои веночки.

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"Я сначала собирала на первый тепловизор, потом на второй, а теперь я собираю уже на третью машину", – рассказывает девочка.

Детская мечта Иринки – собрать на "Джавелин". Мама объяснила ей, что приобрести такое оружие просто так нельзя. Поэтому девочка собирается написать письмо руководству Украины, чтобы ей сказали, как купить "Джавелин".

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Иринка уверена, что благодаря своим изделиям сможет собрать на нужды украинских армейцев. Готова, говорит, их изготавливать чуть ли не беспрестанно, лишь бы приблизить победу Украины. И уверена, папа и дядя ею бы гордились.