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оккупация (9973) Запорожская область (2824) Центр противодействия дезинформации (118)

Захватчики начали выдавать российские свидетельства о рождении на оккупированной территории Запорожской области, - ЦПД

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На временно оккупированных территориях Запорожской области рашисты начали выдавать российские свидетельства о рождении.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожская обл. На фоне подготовки к незаконному референдуму оккупанты начали выдавать российские свидетельства о рождении", - говорится в сообщении.

В то же время, на территории оккупированной Херсонщины рашисты продолжают "рублевую оккупацию" региона, рассказывая о "процветании местного бизнеса".

Также войска РФ оставили часть Балаклейской общины без газа и запретили местному населению передвигаться по территории общины.

Читайте также: На этой неделе РФ пыталась сформировать имидж непобедимой российской армии, - Центр противодействия дезинформации

В ЦПИ сообщили, что на временно оккупированной территории Луганщины захватчики будут "восстанавливать" уцелевшие детсады и школы, реконструированные за украинские и европейские средства.

"АР Крым. Кремль обязал местных коллаборантов сформировать и профинансировать "добровольческий" батальон для участия в войне против Украины", - рассказали в Центре противодействия дезинформации.
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Топ комментарии
+6
А місце народження вказують "бьівший ссср" чи вже рф?
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26.07.2022 13:54
+3
Най підітруться тим докюмєнтом, - ось і весь клопіт 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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26.07.2022 14:11
+3
Не надо было выбирать "Троянского коня "три года саботировавшего подготовку к войне не смотря на предупреждения лучших разведок, а не Пустобреха буданова -гогалошвилли А сейчас специально тянет резину ( ЗРАДА вСтамбуле )с ОСВОБОЖДЕНИЕМ Херсона до референдума рашистов, чтоб льська сказал - "ну пр#*****" ,давайте по-середине ‼️
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26.07.2022 14:41
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А місце народження вказують "бьівший ссср" чи вже рф?
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26.07.2022 13:54 Ответить
А пускай выдают, потом, после освобождения области от фашистов, эти свидетельства станут уникальными, и на аукционах за них можно будет получить немалую сумму.. )
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26.07.2022 14:56 Ответить
пополняются ряды граждан Украины с двойным гражданством
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26.07.2022 13:57 Ответить
Най підітруться тим докюмєнтом, - ось і весь клопіт 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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26.07.2022 14:11 Ответить
Виженемо гадів, а свідоцтва переоформимо.
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26.07.2022 14:21 Ответить
уже на тот момент у каждого из них будет паспорт рефии
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26.07.2022 14:25 Ответить
Ну и что? Насильно гражданство - вне закона.
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26.07.2022 14:27 Ответить
Это на что то влияет?Есть вариант выдать украинское свидетельство?
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26.07.2022 14:24 Ответить
Рашисты у нас крадут ВСЁ, и особенно наших людей и детей. Им нужны рабы.
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26.07.2022 14:26 Ответить
Розважайся кацапня як хочеш. Все одно визволення Півдня не на часі. Нема ж тяжкої зброї. Зате є дороги. Вірніше були.
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26.07.2022 14:32 Ответить
Не надо было выбирать "Троянского коня "три года саботировавшего подготовку к войне не смотря на предупреждения лучших разведок, а не Пустобреха буданова -гогалошвилли А сейчас специально тянет резину ( ЗРАДА вСтамбуле )с ОСВОБОЖДЕНИЕМ Херсона до референдума рашистов, чтоб льська сказал - "ну пр#*****" ,давайте по-середине ‼️
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26.07.2022 14:41 Ответить
А дебiльнi писаки все рiвно хочь трошки,
а нагадять...
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26.07.2022 15:48 Ответить
 
 