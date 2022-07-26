Оккупанты завезли пиарщиков и ищут массовку для якобы "поддержки" "референдума" на юге Украины, - "Центр национального сопротивления"
Во временно оккупированных Мелитополе и Бердянске Запорожской области начался поиск коллаборантов, которые будут создавать массовку в акциях поддержки референдума.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Центр национального сопротивления".
По данным разведки, в Мелитополь уже приехали российские пиарщики и политтехнологи, которые базируются в захваченном оккупантами помещении магазина "Фокстрот".
Их задачей является подготовка к "выборам" и "референдуму". Первым результатом является создание т.н. общественного движения "Мы вместе с Россией", которое будет использоваться для массовки за деньги в акциях якобы поддержки "референдума" местными.
В основном такая картинка должна работать для граждан РФ, чтобы снизить градус недовольства войной среди местного населения, отмечают в ЦНС.
Соответствующий центр набора коллаборационистов уже работает в Бердянске. Массовку нанимают российские "волонтеры", которые также будут дополнять массовку.
За участие в акциях нужно оставить паспортные данные и получить деньги и "гуманитарку", которая должна помочь пережить продовольственный кризис, который сами россияне и создали.
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это же ясно, как божий день.......
но с массовкой было бы убедительней...., але то таке.....