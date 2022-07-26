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Новости Война
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Бердянск (433) Мелитополь (610) оккупация (9973) референдум (1432) Запорожская область (2824)

Оккупанты завезли пиарщиков и ищут массовку для якобы "поддержки" "референдума" на юге Украины, - "Центр национального сопротивления"

мелітополь

Во временно оккупированных Мелитополе и Бердянске Запорожской области начался поиск коллаборантов, которые будут создавать массовку в акциях поддержки референдума.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Центр национального сопротивления".

По данным разведки, в Мелитополь уже приехали российские пиарщики и политтехнологи, которые базируются в захваченном оккупантами помещении магазина "Фокстрот".

Их задачей является подготовка к "выборам" и "референдуму". Первым результатом является создание т.н. общественного движения "Мы вместе с Россией", которое будет использоваться для массовки за деньги в акциях якобы поддержки "референдума" местными.

В основном такая картинка должна работать для граждан РФ, чтобы снизить градус недовольства войной среди местного населения, отмечают в ЦНС.

Соответствующий центр набора коллаборационистов уже работает в Бердянске. Массовку нанимают российские "волонтеры", которые также будут дополнять массовку.

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За участие в акциях нужно оставить паспортные данные и получить деньги и "гуманитарку", которая должна помочь пережить продовольственный кризис, который сами россияне и создали.
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Масовка из Рахи приехала:
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26.07.2022 14:00 Ответить
На жаль там вистачає тих хто в реальності це все підтримує.
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26.07.2022 14:05 Ответить
Є робота для місцевих партизан,- пару-трійку підрізати, щоб до ночівлі не дійшов, а інші самі розсмокчуться 🤔🧐😁
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26.07.2022 14:14 Ответить
Іноді здається, що навіть на кацапстані ті "референдуми" не так інтенсивно рекламуються, як у нас, нашими ЗМІ, нашими офіційними джерелами... Питання таке: що вони хочуть здобути за допомогою цієї "референдумо"-істерії? Поки більше всього скидається на те, щоб примусити Україну змиритися з втратою цих територій назавжди - більше правдоподібних варіантів не бачу. В нормальній ситуації така маєчня, як нелегітимні референдуми, просто б ігнорувалася, але ж ні: референдум-референдум-референдум, *****....... А якщо намагатися звільняти ті території після його проведення - то ядерна ракета прилетитьть типу, чи що?
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26.07.2022 14:19 Ответить
Якщо українська влада буде тягнути кота за яйця, то Південь України буде втрачено! Одні балачки про наступ, про звілнення Херсону! Скоро українці зневіряться в можливість зільненя країни від ворога і почнуть знов тікати з країни - назавжди!
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26.07.2022 14:20 Ответить
А дуже треба збирати масовку ... части населення може думати що їх залишили на призволяще, якщо їх ЗеБоба здав з півднем і не має жодної спроби визволення територій ... якщо дивитися карту то там навіть рашисти ближче до дніпропетровської області посунули, у напрямку на Покровськ
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26.07.2022 14:29 Ответить
как не крути..., будет массовка - не будет массовки, все равно насчитают 95%....
это же ясно, как божий день.......
но с массовкой было бы убедительней...., але то таке.....
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26.07.2022 14:35 Ответить
Щоби українська розвідка ,центр спротиву ,"зе" не розказували громадянам України варто знати.що якщо на протязі півтора місяці окуповані території не будуть звільнені Україною , куйло проведе на них "референдум" такий самий як в Криму і світові толерасти проковтнуть це рашистське лайно .так.як вони проковтнули і погодилися з окупацією частини Грузії.з окупацією українського Криму і частини , які назвали ордло Україну і її народ ,в такому випадку ,чекатиме важке випробовування на пару десятків років із замороженим воєнним конфліктом .
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26.07.2022 14:36 Ответить
тре їм "1+1" трохи грошей кинути і норм все буде!краще мокшан все зроблять
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26.07.2022 14:48 Ответить
 
 