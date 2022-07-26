Это последняя зима, когда Россия сможет оказывать газовое давление на ЕС, - Галущенко

Министр энергетики Украины Герман Галущенко уверен, что грядущая зима станет последней, когда Россия сможет применять газовый шантаж по отношению к странам Европейского Союза.

Такое мнение он высказал во вторник в Брюсселе перед началом участия в неформальном ланче с министрами энергетики стран ЕС, который пройдет на полях внеочередного заседания Совета ЕС по вопросам энергетики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Главная цель – прекратить получать газ из России. Я думаю, что это - последняя зима, когда России сможет оказывать давление на ЕС, используя газ. Я в этом уверен. Конечно, нужно время, чтобы диверсифицировать поставки, и, конечно, есть ряд вопросов. Но то, что мы видим, и то, с чем мы уже столкнулись, это – достижимая цель, и мы сможем этого достигнуть вместе", - заявил он.

Украинский министр отметил важность избавления от зависимости поставок российского газа "как можно скорее". "Любое решение должно быть принято быстро – у нас нет времени на раздумывание. Другой важный вопрос – это солидарность в ЕС. Главная цель для россиян - разделить нас, попытаться влиять на отдельные страны. Мы знаем, что наша главная задача – быть солидарными, быть едиными в ЕС. И Украина – важная часть этого. Благодаря этой солидарности мы победим в этой войне, мы победим в этой энергетической войне с Россией", - убежден Галущенко.

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По мнению главы энергетического ведомства, ЕС и Украина стоят перед лицом "наиболее трудного за последние десятилетия энергетического кризиса". При этом он сослался на "многократный опыт Украины, когда Россия прекращала поставки газа посреди зимы, но мы смогли это пережить". "Я хочу поделиться этим опытом", - сказал он.

Галущенко также напомнил, что Россия начала энергетическую войну еще до того, как началось непосредственно вторжение России в Украину.

"Осенью прошлого года они уже начали снижать объемы газа, поставляемого через украинскую газотранспортную систему. Мы видели, что постепенное снижение с 70 до 60 до 40. Но в первый день войны они увеличили объем до максимального уровня 109. И я думаю, что то, что они пытаются показать, что, мол, "это война, но не волнуйтесь, у вас газ будет". Но когда они увидели, что это не работает, так как все страны были едиными в поддержке Украины, они опять снизили объемы", - поделился министр своими выводами.

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Он назвал "важными" достигнутые во вторник в Брюсселе договоренности снизить странами-членами ЕС потребление газа на 15%. "Решение снизить потребление газа очень важно. Это именно то, с чем мы столкнулись до того, как началась война. Санкции работают. То что мы видим сейчас, так это попытки России манипулировать этим вопросом, утверждая, что санкции не эффективны. Но это не правда. Нам нужны санкции, и уровень санкций должен быть увеличен", - уверен Галущенко.

Министр также рассказал, что Украина уже может экспортировать в ЕС электричество до 1,5 гигаватт, что "позволит ЕС не покупать до 5 млрд кубометров российского газа".