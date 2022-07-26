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Новости Война
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обстрел (25728) Одесская область (3372) Белгород-Днестровский (115)

Последствия обстрела Затоки в Одесской области: "Всю жизнь работали, строили, остались ни с чем". ВИДЕО

Утром 26 июля российские оккупационные войска ударили по Затоке в Одесской области. В результате в курортном поселке были уничтожены дома мирных жителей и базы отдыха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Всю жизнь работали, строили, остались ни с чем. Спасибо Путину за "освобождение". "Освободил" меня от всего. И не только меня, но и моих детей и внуков".

На кадрах женщина по имени Валентина, которая была директором и владелицей этой базы, показала масштаб разрушений.

Также женщина добавила, что все их имущество сгорело.

"Домик, склад, дом охраны", – перечислила она.

Также читайте: Евросоюз продлил санкции против РФ из-за ее агрессии в Украине

Напомним, 26 июля российские оккупанты обстреляли из ракет курортную Затоку в Одесской области. На очередное военное преступление оккупантов отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что в Затоке не было "ни баз, ни войск, люди просто жили", и пообещал, что все причастные к циничному удару понесут ответственность.
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Топ комментарии
+43
Клован, об причетні понесли відповідальність, треба щоб агенти СБУ які спеціалізуються по "мокрим справам" знайшли пункт дислокації літаків,які бомбили Затоку,знайшли льотчиків та перерізали їм горлянки. А оскільки таких специфічних майстрів і близько нема,як немає і агентури СБУ на засрашкі,то балачки про відповідальність так і залишаться балачками. Теперішня СБУ може тільки кришувати та ділити. Захищати безпеку України вона неспроможна.
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26.07.2022 15:17
+41
Всю патріотичну контррозвідку, яка служила вірно Україні, позвільняв такий обізнаний у військових справах президент та його вірний слуга дерьмак, тепер наша колишня розвідка, яка виконувала такі складні операції як по вагнерівцям, побоюється ще й кримінальних справ та никається по світах.
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26.07.2022 15:27
+20
изначально 73 % избирателей свято верили, что Порошенко обогатился в 82 раза.

Они не могут умножить имеющиеся у Порошенко в 2013 году 1,6 миллиарда на 82 ?

Или они не могут разделить имеющиеся у Порошенко 1,3 миллиарда в 2018 году на 82 ?

Во всём мире люди верят в бред.

В Германии в 1930-х годах люди верили в бред

В Украине в 2019 году люди верили в бред

В Кацапии в 2014-2022 годах люди верят в бред
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26.07.2022 16:00
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Правила форума Совет форумчан
Та видно, що база Азову. Мокшанам Конашенков розкаже саме так.
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26.07.2022 15:16 Ответить
Клован, об причетні понесли відповідальність, треба щоб агенти СБУ які спеціалізуються по "мокрим справам" знайшли пункт дислокації літаків,які бомбили Затоку,знайшли льотчиків та перерізали їм горлянки. А оскільки таких специфічних майстрів і близько нема,як немає і агентури СБУ на засрашкі,то балачки про відповідальність так і залишаться балачками. Теперішня СБУ може тільки кришувати та ділити. Захищати безпеку України вона неспроможна.
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26.07.2022 15:17 Ответить
вообще не понимаю как они зашли в наше пространство и как они до сих пор живы
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26.07.2022 15:19 Ответить
они не входили - стреляли вне зоны досягаемости ПВО.
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26.07.2022 15:25 Ответить
Всю патріотичну контррозвідку, яка служила вірно Україні, позвільняв такий обізнаний у військових справах президент та його вірний слуга дерьмак, тепер наша колишня розвідка, яка виконувала такі складні операції як по вагнерівцям, побоюється ще й кримінальних справ та никається по світах.
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26.07.2022 15:27 Ответить
от кому Ви це пишете ?

Тим, хто пишається бо не втік ?
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26.07.2022 15:55 Ответить
так розвалили ж все. згадайте несподівані провали, загибель розвідників, вагнергейт. це все демченко і вся зелена шобла. до речі, зараз Христо Грозєв розказує про ще одну операцію, протит льотчиків - і знов хтось все злив в останній момент.

я як ото ще згадаю Журавля, так мені аж млосно(((
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26.07.2022 16:31 Ответить
Боневтік звільник всіх патріотично-налаштованих спеців із СБУ, понабирав таких же по духу як і сам - малоросів, антимайданівців. Не вірите? Подивіться на його мозговий центр прийняття рішення - єрмак, татаров, подоляк, демченко, смірнов, сухачов, сівохо, шкарлет (всі бувші регіонали і слуги януковича) та інші всі як один антимайданівці і малороси. Немає серед них Андруховича, Забужко, Вятровича, які несуть україську ідею, бо Боневтік цього боїться, як чорт ладана. Знаючи настрої людей він просто зі своєю хуцпою скрізь понавивішували прапори, одягли військові однострої і почали з екрану розмовляти українською. А припомніть ще рік назад, воно соромилося нашого прапора, а коли прапор був, то у нього під ногами (на День незалежності) і воно по ньому тупцювалося.
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26.07.2022 16:54 Ответить
Ти б спочатку розібрався - що таке СБУ, і який її функціонал.
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26.07.2022 18:52 Ответить
сказочка от ***** о освобождении и спасении рузкоговорящих настолько вдолбили и воспринимается что люди верят в этот бред... изначально это уничтожение путиным Украины и ее народа.
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26.07.2022 15:20 Ответить
изначально 73 % избирателей свято верили, что Порошенко обогатился в 82 раза.

Они не могут умножить имеющиеся у Порошенко в 2013 году 1,6 миллиарда на 82 ?

Или они не могут разделить имеющиеся у Порошенко 1,3 миллиарда в 2018 году на 82 ?

Во всём мире люди верят в бред.

В Германии в 1930-х годах люди верили в бред

В Украине в 2019 году люди верили в бред

В Кацапии в 2014-2022 годах люди верят в бред
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26.07.2022 16:00 Ответить
Это вы свято верите в бред На 2015 у Порошенко осталось приблизительно 750 лимонов,может вам ссылку дать или они все врут.И не 1.3 ярда ,а поболее и не в 2018 ,а в 2019 появились данные.
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26.07.2022 16:09 Ответить
может вам ссылку дать

хотелось бы

а есть ?
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26.07.2022 16:19 Ответить
https://meduza.io/news/2019/05/21/bloomberg-sostoyanie-poroshenko-za-gody-prezidentstva-sokratilos-na-40 https://meduza.io/news/2019/05/21/bloomberg-sostoyanie-poroshenko-za-gody-prezidentstva-sokratilos-na-40

https://www.bbc.com/russian/international/2015/05/150526_poroshenko_year_in_business
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26.07.2022 16:36 Ответить
Петр Порошенко - $1,4 млрд. Бывший президент Украины вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия. В 2014 году его состояние оценивалось в $1,3 млрд, в 2015 году Forbes Украина https://www.forbes.ru/news/283987-ukrainskii-forbes-otsenil-sostoyanie-poroshenko-v-750-mln оценил состояние Порошенко в $750 млн и до этого года он не попадал в список миллиардеров;

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/forbes-ukraina-nazval-100-bogateyshih-ukraintsev-ih-sostoyanie-prevyshaet-31-mlrd
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26.07.2022 16:43 Ответить
ну і як 750 мільйонів більше в 82 рази, ніж 1,3 мільярда ?
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26.07.2022 16:47 Ответить
Вы не ёрзайте,я не писал о 82 или 90 ,я даже не задумываюсь о том ,что пишут политтехнологи,пишут то они для вас,но обяснить могу.Если вы в этом году подали декларацию на 1000 гр,а в следующем на 89 000,то посчитайте сами.
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26.07.2022 17:00 Ответить
А считать надо только один раздел декларации, как это посчтала Юлия Владимировна, или всю декларацию в целом ? По целой никак 82 раза не получается.

Я могу напомнить, как Юлия Владимировна валютные проценты банков считала, забыв, что банки выплачивают депозиты по валютным вкладам
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26.07.2022 17:46 Ответить
ти розумієш, шо твоя потвора ЮВ привела до влади чмо, яке просрало південь країни і вбило тисяч 100 громадян України ?
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26.07.2022 18:13 Ответить
Дафай начинай дрыстать навкругы.
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26.07.2022 19:31 Ответить
начали с дебильного утверждения Юлии Владимировны про "Збагатився в 82 рази!"

Ты можешь доказать фактами, что твоя Багиня не оболгала Порошенко ?
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26.07.2022 20:25 Ответить
де тут взагалі суми кратні 82 разам ?
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26.07.2022 16:49 Ответить
Черного кобеля не вымоешь добела.
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26.07.2022 16:11 Ответить
ну белого обосрать и испачкать - дело количества денег.

вот лично я лично тебя могу за 20 штук баксов ославить педофилом до такой степени, что твоя жена и твои дети в єто поверят.

єто очень просто делается.

а за миллиард баксов можно обосрать любого кобеля, даже того, который выпадает стране один раз на 200 лет.

у тебя получилось помочь обосрать
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26.07.2022 16:52 Ответить
у тебя получилось помочь обосрать
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

В отличии от тебЯ ,я опираюсь на факты имеющиеся в свободном инфо доступе.
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26.07.2022 17:03 Ответить
факты - это это ?

"Я тримаю в руках декларацію Порошенка за минулий 2017 рік, а також документи, якими він додекларував у 2018-му році свої статки. Президент України за рік 82 рази збільшив свої доходи. На фоні крайньої бідності людей. А що найбільш цікаво, що частину своїх доходів він збільшив на тому, що він дає свої особисті гроші своїй країні під час війни під відсотки. Лихварство президента в час війни, розрухи і практично майже голоду - це злочин. Є абсолютний конфлікт інтересів між президентом, який має усі повноваження та призначає керівника Нацбанку, а також тим, що він своїй державі віддає гроші під відсотки. Я звернулася до Національного агентства з питань запобігання корупції з офіційною заявою про конфлікт інтересів", - заявила Тимошенко.

Ты раздели что-то на 82 или умножь что-то на 82
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26.07.2022 17:19 Ответить
Меня этот понос слов не интересует.
Год 2015 =750 лимонов,год 2019=1,4 ярдв,всё.
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26.07.2022 17:45 Ответить
баран ватный так у Рошена вкусные тортики и конфеты - вот народ и покупает + Богдана покупают и так далее
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26.07.2022 18:24 Ответить
Баран ватный это ты.Арифметика очень простая,пенсионеры минус 50%,а Порошенко плюс 100%.
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26.07.2022 19:23 Ответить
а було 1,6 мільярда в 2013 і стало 0,75 мільярда через 2 роки президенства.

ти, дебіл, можеш розділити 1,4 мільярда на 0,75 мільярда, шоб вийшло 82 рази, як перднула твоя Багіня Юлія Володимирівна Тимошенко ?
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26.07.2022 20:41 Ответить
а год 2013-й ? или 2014-й ?

Дебил, где 82 раза, как куковала твоя Багиня ?
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26.07.2022 18:48 Ответить
2014 год - 1,4 млрд

2019 год - 1,4 млрд

Дебил, ті понимаешь, что 1,4 млрд єто не в 82 раза обогатился по сравнению с 1,4 млрд ?
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26.07.2022 18:52 Ответить
Год 2015 =750 лимонов,год 2019=1,4 ярдв,всё.

Ты раздели что-то на 82 или умножь что-то на 82
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26.07.2022 18:55 Ответить
Ты не заводи рака за камень,я вообще тему 82 не поднимал,но если тебе хочется попопугайничать,то можешь продолжать.
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26.07.2022 19:25 Ответить
Довбню анонімний, якщо в день напередодні зарплати в твоїй кишені залишилася одна гривня, то це не значить, що наступного дня твої статки зростуть, скажімо, у 15 000 разів, і у тебе буде 15 000 квартир, відповідно - меблів, автомобілів та іншого майна.
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26.07.2022 19:00 Ответить
Так вы ещё и с арифметикой не дружите. Если у тебя сегодня в кармане 1 гр,а завтра 15000,то во сколько раз ты стал "богаче".
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26.07.2022 19:30 Ответить
а если всё имущество посчитать ?

или у тебя, дебила, всё богатство ограничивается кєшем в кармане, а не недвижимостью, машинами и акциями ?
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26.07.2022 20:44 Ответить
с тобой уже разговор окончен.
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26.07.2022 21:01 Ответить
Порошенко, чтобы обидеть, называли Вальцманом. Это те, которые, "кто угодно, только не Порошенко", сейчас Вальцман не слышно. На это повлияло прозрение, появившаяся порорядочность или национальность вашего идеального боневтика?
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26.07.2022 16:16 Ответить
кто называл Порошенко Вальцманом, тот и до сих пор его так называет.
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26.07.2022 16:20 Ответить
Изначально вам придумали казочку про 73 для отмазки и внушения чувства вины украинцам( Это ложь,как и 86 с 146-рашистские технологии(((
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27.07.2022 07:05 Ответить
..(((
..теперь стало похоже на живописные пейзажи обычного кацапского Мухосранска, не хватает только ещё глубинного народа, как всегда обоссаного и обосраного, под забором, с пустым фунфыриком "бояры"..
узкий мир - это всегда разруха, холод и голод.. и счастливое хйло со свитой, возвышающееся над всем этим, юзающее с удовольствием все блага Западной Цивилизации
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26.07.2022 15:26 Ответить
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26.07.2022 15:31 Ответить
Єрмак думає відповідати? Чи хто там країною керує? sarcasm off
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26.07.2022 15:36 Ответить
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26.07.2022 15:38 Ответить
завітє рускє мір
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26.07.2022 15:42 Ответить
Перша реакція на таке зрозуміла - злість до ворога, співчуття до постраждалих.
але друга чи третя реакція завжди постає питанням - за кого ви проголосили у 19-му році???
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26.07.2022 16:03 Ответить
"Все життя працювали, будували, залишилися ні з чим. Дякуємо Путіну за "звільнення". "Звільнив" мене від усього. І не лише мене, а й моїх дітей та онуків". Джерело:
...........голосовал за зеленского , но он не оправдал моих надежд , в следующий раз проголосую за арестовича, он красивый, красиво говорит, и на рускам язике.
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26.07.2022 16:04 Ответить
це якщо песика Патрона не буде в списках. а то б за Патрона б проголосував!
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26.07.2022 16:33 Ответить
наш путін, кажеш? О тож...
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26.07.2022 16:09 Ответить
100% даю - спроси у нее на эту тему полгода назад - за Путина бы горло перегрызла. Видно по ней без бинокля.
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26.07.2022 16:21 Ответить
Смерть виродку природи Путіну
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26.07.2022 16:24 Ответить
Освободил indeed.Як казала моя стара - Пожалел волк кобылу оставил хвост да гриву.
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26.07.2022 16:25 Ответить
не расхерачат кацап -ваши уже воют от хаймарсов
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26.07.2022 18:27 Ответить
Я звісно шкодую, що по затоці Путін завдав ракетного удару, але там же все населення прокацапське. Закрий глаза плюнь і в колобаранта попадеш.
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26.07.2022 18:03 Ответить
І бази там- гадюшники в основному по неадекватних цінах.
В ідеалі все там треба рівняти з землею і просити арабів побудувати нормальний курорт
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26.07.2022 18:35 Ответить
Мені взагалі не зрозуміло, чому до минулого сезону люди взагалі їздили відпочивати до Затоки. Ціни - вищі ніж в Болгарії, сервіс в рази гірший. Звісно це не як не виправдовує парашу. А то, що там купа ватників, на жаль, правда. Добре, що помітно меньше ніж в 2014
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26.07.2022 20:43 Ответить
"наш путин" ? Так, тітонько - ти з своїм мокшанським мракобіссям йому до 3.14зди.
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26.07.2022 18:23 Ответить
Жах в Затоці, у людей не лишилось НІЧОГО, і знову про Порошенко. Пігулки мабуть підроблені, не допомагають при загострені. Шкода.
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26.07.2022 18:45 Ответить
Люди, які втратили майно, складуть відповідні акти, з участю поліції та місцевого самоврядування, і будуть позиватися до РФ у судах. Рано чи пізно їм усе буде компенсовано, включно з моральною шкодою.
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26.07.2022 19:05 Ответить
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26.07.2022 22:16 Ответить
Кучма и народные депутаты Украины- дякую за Будапештский меморандум и Харьковские соглашения.

Вы лучшие и далекоглядные политики на Земле.

Позаботились об Ураине на всю.
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26.07.2022 19:08 Ответить
Я вважаю, що це була пробивка каналу, тобто було 13 літаків та 11ракет, 2 літаки, це хто винищувачи прикриття? Добре, тобто була перевірка наявності на одеському напрямку сил ппо та авіації. Не було нічого... Тому в завданні була Затока, село курорт, як в минулий раз була Сергіївка,це через кілометрів 40 в бік БД. Висновок- порти одещини без належного прикриття з повітря.
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26.07.2022 19:35 Ответить
коли до українського народу дійде, що євреї зеленський і пукін на одному боці?
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26.07.2022 23:36 Ответить
Як би то зробити щоб путін ще б асвабаділ вас від маскальської мови? Невже не зрозуміло просту істину - хло асвабаждає маскаломовних, тож якби вся Україна розмовляла державною - карлик в житті би сюди не попхався.
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27.07.2022 00:17 Ответить
Страно как то если сегодня бамбанули,то чего нет дыма огня,такое впечатление буд то это опять фейк,ну на самом деле ведь сегодня 26июля,где пожар,дым,огонь.*******
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27.07.2022 00:55 Ответить
А зелений долбодятел може привести хоч один приклад, коли і кого він змусив за щось відповісти?
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27.07.2022 06:22 Ответить
 
 