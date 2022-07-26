Последствия обстрела Затоки в Одесской области: "Всю жизнь работали, строили, остались ни с чем". ВИДЕО
Утром 26 июля российские оккупационные войска ударили по Затоке в Одесской области. В результате в курортном поселке были уничтожены дома мирных жителей и базы отдыха.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"Всю жизнь работали, строили, остались ни с чем. Спасибо Путину за "освобождение". "Освободил" меня от всего. И не только меня, но и моих детей и внуков".
На кадрах женщина по имени Валентина, которая была директором и владелицей этой базы, показала масштаб разрушений.
Также женщина добавила, что все их имущество сгорело.
"Домик, склад, дом охраны", – перечислила она.
Напомним, 26 июля российские оккупанты обстреляли из ракет курортную Затоку в Одесской области. На очередное военное преступление оккупантов отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что в Затоке не было "ни баз, ни войск, люди просто жили", и пообещал, что все причастные к циничному удару понесут ответственность.
Пожалуйста, подождите...
Тим, хто пишається бо не втік ?
я як ото ще згадаю Журавля, так мені аж млосно(((
Они не могут умножить имеющиеся у Порошенко в 2013 году 1,6 миллиарда на 82 ?
Или они не могут разделить имеющиеся у Порошенко 1,3 миллиарда в 2018 году на 82 ?
Во всём мире люди верят в бред.
В Германии в 1930-х годах люди верили в бред
В Украине в 2019 году люди верили в бред
В Кацапии в 2014-2022 годах люди верят в бред
хотелось бы
а есть ?
https://www.bbc.com/russian/international/2015/05/150526_poroshenko_year_in_business
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/forbes-ukraina-nazval-100-bogateyshih-ukraintsev-ih-sostoyanie-prevyshaet-31-mlrd
Я могу напомнить, как Юлия Владимировна валютные проценты банков считала, забыв, что банки выплачивают депозиты по валютным вкладам
Ты можешь доказать фактами, что твоя Багиня не оболгала Порошенко ?
вот лично я лично тебя могу за 20 штук баксов ославить педофилом до такой степени, что твоя жена и твои дети в єто поверят.
єто очень просто делается.
а за миллиард баксов можно обосрать любого кобеля, даже того, который выпадает стране один раз на 200 лет.
у тебя получилось помочь обосрать
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
В отличии от тебЯ ,я опираюсь на факты имеющиеся в свободном инфо доступе.
"Я тримаю в руках декларацію Порошенка за минулий 2017 рік, а також документи, якими він додекларував у 2018-му році свої статки. Президент України за рік 82 рази збільшив свої доходи. На фоні крайньої бідності людей. А що найбільш цікаво, що частину своїх доходів він збільшив на тому, що він дає свої особисті гроші своїй країні під час війни під відсотки. Лихварство президента в час війни, розрухи і практично майже голоду - це злочин. Є абсолютний конфлікт інтересів між президентом, який має усі повноваження та призначає керівника Нацбанку, а також тим, що він своїй державі віддає гроші під відсотки. Я звернулася до Національного агентства з питань запобігання корупції з офіційною заявою про конфлікт інтересів", - заявила Тимошенко.
Ты раздели что-то на 82 или умножь что-то на 82
Год 2015 =750 лимонов,год 2019=1,4 ярдв,всё.
ти, дебіл, можеш розділити 1,4 мільярда на 0,75 мільярда, шоб вийшло 82 рази, як перднула твоя Багіня Юлія Володимирівна Тимошенко ?
Дебил, где 82 раза, как куковала твоя Багиня ?
2019 год - 1,4 млрд
Дебил, ті понимаешь, что 1,4 млрд єто не в 82 раза обогатился по сравнению с 1,4 млрд ?
Ты раздели что-то на 82 или умножь что-то на 82
или у тебя, дебила, всё богатство ограничивается кєшем в кармане, а не недвижимостью, машинами и акциями ?
..теперь стало похоже на живописные пейзажи обычного кацапского Мухосранска, не хватает только ещё глубинного народа, как всегда обоссаного и обосраного, под забором, с пустым фунфыриком "бояры"..
узкий мир - это всегда разруха, холод и голод.. и счастливое хйло со свитой, возвышающееся над всем этим, юзающее с удовольствием все блага Западной Цивилизации
але друга чи третя реакція завжди постає питанням - за кого ви проголосили у 19-му році???
...........голосовал за зеленского , но он не оправдал моих надежд , в следующий раз проголосую за арестовича, он красивый, красиво говорит, и на рускам язике.
В ідеалі все там треба рівняти з землею і просити арабів побудувати нормальний курорт
Вы лучшие и далекоглядные политики на Земле.
Позаботились об Ураине на всю.