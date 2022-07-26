В Красногоровке в дом попал российский снаряд. Погибла женщина. Удалось спасти 5-летнего ребенка и его отца, - Нацполиция. ВИДЕО

Вчера, 25 июля, в 15.00 оккупанты накрыли огнем Красногоровку. В одном из домов, куда попал вражеский снаряд, находилась семья с пятилетней девочкой. Женщина погибла под завалами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донецкой области.

Тревожное сообщение о раненых под завалами получил полицейский наряд "Белых ангелов".

"Прибыв на место, правоохранители вытащили из дома мужчину и ребенка. Оба человека получили осколочные ранения разных частей тела. Полицейские оказали первую помощь пострадавшим и доставили в больницу. Весь путь офицеры разговаривали с мужчиной и девочкой, чтобы они не упали в обморок от шока и потери крови. Из-за тяжелого состояния ребенок был перевезен в больницу Днепра", - говорится в сообщении.

После спасения людей стражи порядка вернулись на место обстрела, чтобы задокументировать военное преступление и проверить другие дома на наличие вероятных раненых.

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В результате обстрела были разрушены два дома. По факту обстрела возбуждено уголовное производство по ст. 438 УК (Нарушение законов и обычаев войны).