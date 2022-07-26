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армия РФ (18001) обстрел (25742) Нацполиция (16188) смерть (9176) Донецкая область (8728) военные преступления (1371)

В Красногоровке в дом попал российский снаряд. Погибла женщина. Удалось спасти 5-летнего ребенка и его отца, - Нацполиция. ВИДЕО

Вчера, 25 июля, в 15.00 оккупанты накрыли огнем Красногоровку. В одном из домов, куда попал вражеский снаряд, находилась семья с пятилетней девочкой. Женщина погибла под завалами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донецкой области.

Тревожное сообщение о раненых под завалами получил полицейский наряд "Белых ангелов".

"Прибыв на место, правоохранители вытащили из дома мужчину и ребенка. Оба человека получили осколочные ранения разных частей тела. Полицейские оказали первую помощь пострадавшим и доставили в больницу. Весь путь офицеры разговаривали с мужчиной и девочкой, чтобы они не упали в обморок от шока и потери крови. Из-за тяжелого состояния ребенок был перевезен в больницу Днепра", - говорится в сообщении.

После спасения людей стражи порядка вернулись на место обстрела, чтобы задокументировать военное преступление и проверить другие дома на наличие вероятных раненых.

Смотрите: В Запорожской области оккупанты обстреляли гражданские инфраструктурные объекты в 5 населенных пунктах, - ОВА (обновлено). ФОТОрепортаж

В результате обстрела были разрушены два дома. По факту обстрела возбуждено уголовное производство по ст. 438 УК (Нарушение законов и обычаев войны).
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Жах який(((
пошліть хтось це відео Саллівану і Шольцу.
Єрмаку також можна.
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26.07.2022 16:03 Ответить
Почему принудительно не вывозят людей с этих территорий, тем более семьи где есть дети пзд.
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26.07.2022 16:25 Ответить
та не в цьому проблема...
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26.07.2022 16:26 Ответить
Багато хто не хоче з них їхати, ще бояться бандерівців, деякі допомагають орді, маємо таких ВПО, яким надоїли наші обличчя, приїхали перекантуватись, попити пивка, отриати допомогу на дурняк і рахувати нас западенців не такими...
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26.07.2022 16:31 Ответить
У моего друга сестра жила в Мариуполе, так вот она говорит что все кто был за Украину - давно уехали, а там осталась одна колаборантская вата которая ждала рашистов. Все. Нет других вариантов.
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26.07.2022 17:01 Ответить
Почему эта семья не эвакуировалась из зоны обстрела? Ответ- потому что она ждала "русский мир" как и сотни других семей которые преднамеренно мешают ВСУ.
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26.07.2022 16:58 Ответить
Царство Небесне...
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26.07.2022 17:06 Ответить
 
 