Правительство США выделило $100 млн на подготовку украинских пилотов, следовательно, есть намерение предоставить авиационную технику, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат
В принятом Палатой представителей законопроекте об оборонном бюджете США на 2023 год заложено 100 млн долларов на обучение украинских пилотов, что свидетельствует о серьезности намерений страны.
Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
"Был принят законопроект американским правительством о выделении 100 млн долларов на подготовку военных пилотов в 2023 году. Если правительство США выделяет средства на подготовку украинских пилотов на американских самолетах, значит это говорит о серьезности намерений США. И о том, что мы будем получать авиационную технику ", - сказал спикер.
Игнат отметил, что сейчас количество переданных самолетов не обнародуется. "Идут постоянные переговоры, пока решения окончательного у нас нет", - сказал он.
Напомним, двухпартийная группа сенаторов США призвала Пентагон рассмотреть вопрос о скорейшей передаче боевых самолетов Украине и обучении украинских летчиков на них.
Впоследствии руководство ВВС США подняло вопрос о возможности подготовки украинских пилотов в Соединенных Штатах и предоставлении Украине американского парка штурмовиков A-10 Warthog.
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Это и быстрее.
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Пусть не зараз, але потім ми маємо розплатитись за зброю, що нам надає захід. Не маємо своєї - доведеться платити за чужу.
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поставлені матеріали (машини, різна військова техніка, зброя, сировина, інші предмети), знищені, втрачені й використані під час війни, не підлягають оплаті
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Источник: https://censor.net/ru/n3277878