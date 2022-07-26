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Новости Война
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самолет (3551) США (24808) Воздушные силы (1994) Игнат (575)

Правительство США выделило $100 млн на подготовку украинских пилотов, следовательно, есть намерение предоставить авиационную технику, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат

впс,повітряні,сили,пілот

В принятом Палатой представителей законопроекте об оборонном бюджете США на 2023 год заложено 100 млн долларов на обучение украинских пилотов, что свидетельствует о серьезности намерений страны.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Был принят законопроект американским правительством о выделении 100 млн долларов на подготовку военных пилотов в 2023 году. Если правительство США выделяет средства на подготовку украинских пилотов на американских самолетах, значит это говорит о серьезности намерений США. И о том, что мы будем получать авиационную технику ", - сказал спикер.

Игнат отметил, что сейчас количество переданных самолетов не обнародуется. "Идут постоянные переговоры, пока решения окончательного у нас нет", - сказал он.

Читайте: По Затоке россияне били из 13 самолетов, - Воздушные силы

Напомним, двухпартийная группа сенаторов США призвала Пентагон рассмотреть вопрос о скорейшей передаче боевых самолетов Украине и обучении украинских летчиков на них.

Впоследствии руководство ВВС США подняло вопрос о возможности подготовки украинских пилотов в Соединенных Штатах и предоставлении Украине американского парка штурмовиков A-10 Warthog.
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Топ комментарии
+9
Дуже гарні новини...
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26.07.2022 16:28
+8
Оце діло! Спочатку "Хаймерси" вибиватимуть кацапську ППО Ну а потім - ескадрилья "Бородавочників" по передньому краю - танки САУ і вся "шолупень" Ну а щоб їм не заважали працювать Су-35-ті - пара Ф-16 на прикритті
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26.07.2022 16:43
+4
не пишiть дурниць. прочитайте умови ленд лiзу.

платити потрiбно тiльки за майно, яке залишиться не розбитим пiсля вiйни i буде використовиватися пiсля вiйни, пiд час вiйни нi за що платити не потрiбно.

поставлені матеріали (машини, різна військова техніка, зброя, сировина, інші предмети), знищені, втрачені й використані під час війни, не підлягають оплаті
передане в рамках ленд-лізу майно, що залишилося після закінчення війни й придатне для цивільних цілей, буде оплачено повністю або частково на основі наданих Сполученими Штатами довгострокових кредитів (в основному безвідсоткових позик).

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26.07.2022 18:04
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Правила форума Совет форумчан
Мабуть як РСЗВ будуть давати по чотири або вирішать що це забагато і будуть давати по два.
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26.07.2022 16:23 Ответить
не писти кацап дадут столько сколько нужно что-бы жарить всех путиноидов
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26.07.2022 17:49 Ответить
"Чотири" Хаймерси призупинили наступ орків, так шо ці "чотири" літака можуть розпочати наш наступ
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26.07.2022 19:14 Ответить
Дуже гарні новини...
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26.07.2022 16:28 Ответить
Зараз нам потрібні балістичні ракети до ХАЙМАРС.Та й взагалі,літаки нададуть після війни.Бо для літаків потрібні не тільки льотчики,а й обслуговуючий персонал, обладнання і підготовлені аеродроми.
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26.07.2022 16:37 Ответить
Злітні смуги у нас нормальні Крім стаціонарної інфраструктури в авіації існують "польові" модулі - на базі автотехніки Навіть КДП виносні є Так що не проблема Та й з ІАС проблема цілком вирішувана - підготують На крайняк - приїдуть "військові радники" з числа відставників Головне - з регламентними роботами та ремонтом Оце дійсно "вузьке місце"
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26.07.2022 16:48 Ответить
Оце діло! Спочатку "Хаймерси" вибиватимуть кацапську ППО Ну а потім - ескадрилья "Бородавочників" по передньому краю - танки САУ і вся "шолупень" Ну а щоб їм не заважали працювать Су-35-ті - пара Ф-16 на прикритті
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26.07.2022 16:43 Ответить
Ф-16 можуть нищити ППО ще краще Хаймерсів, лише б дали потрібні ракети та локаційні прилади або можливість наведення через супутник
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26.07.2022 19:12 Ответить
Стоимость обучения пилота истребителя базовой квалификации составляет от 5,6 миллионов долларов для самолета F-16 и до 10,9 миллионов долларов для самолета F-22. Соответственно за эти деньги можно обучить приблизительно 20 пилотов на F-16 или 10 на F-22
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26.07.2022 16:59 Ответить
Выгоднее нанять добровольцев из числа уже подготовленных пилотов.
Это и быстрее.
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26.07.2022 17:08 Ответить
Это понятно. Но почему-то не берут добровольцев. Иначе бы уже в Украине были и самолеты.
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26.07.2022 17:15 Ответить
Юрий Швец освещал этот вопрос - не всё так плохо.
Там уже приняты нужные решения.
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26.07.2022 17:28 Ответить
а швец то откуда занет? он же балабол ютубный
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26.07.2022 17:50 Ответить
Таваріщь! Не переживай за Швеця, не переживай. Ще ніхто по суті не заперечив його "балабольство".
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26.07.2022 18:26 Ответить
Он гебист, из последних. Опоздал к разделу социалистической собственности, теперь вот файлом торгует в интернете.
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26.07.2022 18:31 Ответить
Если не секрет, откуда цены на обучение взял?
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26.07.2022 19:02 Ответить
F-22 американці не продають. F-35 - так. Але нам, в найближчій перспективі, максимум - F-15 - і це було б добре. Хоча, і F-35 - можливо також.
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26.07.2022 22:40 Ответить
Нам бы свои аэродромы подтянуть и снабдить всем необходимым для обслуживания.
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27.07.2022 00:00 Ответить
Ура. Теперь бы ещё технарей подтянуть по уровню знаний и подготовки до стандартов натовской техники
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26.07.2022 17:01 Ответить
Звено В-52 надо одолжить для тюнинга крымского моста.
Высотные работы.
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26.07.2022 17:07 Ответить
Будь ласочка, журналісти, не пишіть "надати", пишіть "згодні продати", бо зєлєбобіки вже вважають, що нам щось там повинні надавати безкоштовно.

Пусть не зараз, але потім ми маємо розплатитись за зброю, що нам надає захід. Не маємо своєї - доведеться платити за чужу.
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26.07.2022 17:11 Ответить
ты идиот кацапский - американцы для обороны Украины и победе в войне с кацапами надают все безкоштовно ! а после победы все что оснает можна будет выкупить по выгодной уене и по желанию!
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26.07.2022 17:53 Ответить
не пишiть дурниць. прочитайте умови ленд лiзу.

платити потрiбно тiльки за майно, яке залишиться не розбитим пiсля вiйни i буде використовиватися пiсля вiйни, пiд час вiйни нi за що платити не потрiбно.

поставлені матеріали (машини, різна військова техніка, зброя, сировина, інші предмети), знищені, втрачені й використані під час війни, не підлягають оплаті
передане в рамках ленд-лізу майно, що залишилося після закінчення війни й придатне для цивільних цілей, буде оплачено повністю або частково на основі наданих Сполученими Штатами довгострокових кредитів (в основному безвідсоткових позик).

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26.07.2022 18:04 Ответить
Значит через год что-то получим...
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26.07.2022 17:40 Ответить
раньше кацап на много раньше -так что памперсы приготовь уже
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26.07.2022 17:54 Ответить
19.07.2021 рік

140 человек за два года: боевые летчики массово покидают Военно-воздушные силы ВСУ. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За 2019-2020 годы из Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины уволилось около 140 летчиков-испытателей, а в 2021-м планируют уволиться еще около 40.

Как рассказал представитель командования ВВС ВСУ Олег Гаврилко, командование частично объясняет сложившуюся тенденцию внутренней конкуренцией с МВД из-за заработной платы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода". .

Источник: https://censor.net/ru/n3277878
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26.07.2022 17:58 Ответить
Значит уже учат или научили. Надеюсь в августе передадут первые самолеты
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26.07.2022 19:05 Ответить
Фінансовий 2023 рік в США починається 1 жовтня 2022 - го. За квартал багато чого можна встигнути , це по-перше. А по-друге, навчання може розпочатись хоть вчора - уряд США не кине на бабло Пентагон , скоріше ***** почне вітатися « Слава Україні
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26.07.2022 21:34 Ответить
 
 