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Новости Война Российская агрессия
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армия РФ (18001) МВД (9151) уничтожение (6222) ВСУ (6259)

Есть признаки перехода в позиционную войну, наступательный потенциал врага снизился, – советник главы МВД Смирнов

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Линия фронта стабилизировалась и остается статической последние полторы недели.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим, что полторы недели линия фронта статическая, начиная на юге нашей страны, заканчивая на севере, на Харьковщине. То есть враг делает некоторые попытки штурмов, но они не имеют успеха. То есть линия фронта не меняется. Это является первым показателем позиционной войны" ", – добавил Смирнов.

Смотрите: В телефоне обнаружили фото объектов стратегического значения: Нацгвардейцы задержали в Киеве россиянина с гражданством Украины. ФОТО

Оккупанты не имеют потенциала для наступления из-за того, что ВСУ прицельно уничтожили склады с боеприпасами в тылу российской армии. По предварительным подсчетам, уничтожены более 50 складов с боеприпасами, которые оборудовали россияне на оккупированных территориях.

Поражены прицелыми выстрелами из артиллерии 17 командных пунктов российских военных. Поэтому оккупанты вынуждены менять логистические цепочки.

Также смотрите: Российский склад боеприпасов вместе с оккупантами уничтожен в Харьковской области. ВИДЕО
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Топ комментарии
+13
мінськ - це коли нічим спротивлятись і треба виграти час.

а коли є можливість атакувати - то не мінськ, а Оман
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26.07.2022 16:45
+10
І ознаки Мінська 3 від боневтіка
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26.07.2022 16:41
+10
Яке відношення має радник МВС до ЗСУ, краще прибери з доріг хабарників патрульної поліції і скільки зрадників мусорви не хоче порахувати?
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26.07.2022 16:45
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І ознаки Мінська 3 від боневтіка
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26.07.2022 16:41 Ответить
мінськ - це коли нічим спротивлятись і треба виграти час.

а коли є можливість атакувати - то не мінськ, а Оман
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26.07.2022 16:45 Ответить
мінськ - це коли хочеш поцарювать хоча б в вінницькій області, якщо пахан з мааааскви нічого більше не залишить, а потім робити вигляд, що намагаєшься щось зробити з деокупації.
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26.07.2022 16:47 Ответить
якийсь клоун, а до того клоунеса хотіли і хочуть царювати на січеславщині. Аж до того хотіли, що ладні були віддати ***** власну честь - яка ніби, про люди, в них була
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26.07.2022 17:02 Ответить
у тебе який бронік був в серпні 2014-го ?
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26.07.2022 17:05 Ответить
В мене був Корсар 4 клас. А от шоломи видали початку 60-х років. Що ти цим хочеш сказати?
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26.07.2022 17:11 Ответить
ты козел что пишешь с двух разных аккаунтов?
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26.07.2022 17:39 Ответить
Це ти козел, який не може акк 14 року відрізнити від "свіжого"
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26.07.2022 21:34 Ответить
я в тебе взагалі нічого не питав.

ти хто і де ти в 2014-му взяв Корсар ?
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26.07.2022 18:04 Ответить
Де взяв, де взяв... Видали. 28 серпня 2014 року. Чому тебе так дивує?
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26.07.2022 20:42 Ответить
не писти кацап епанный - у твоего ботоксного кремлефюрера от Пороха все эти годы очко горело пока каломойша не впарил тупым украинцам зеленое чмо
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26.07.2022 17:38 Ответить
та вродь би він наш... але як наш - бенін; за його креатури юльку і зелю вписувався
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26.07.2022 18:18 Ответить
злі язики кажуть що там ще радником пристроїли скандального Гогіашвілі, громадянина РФ, бувшого радника депутата госдуми Валуєва, співмешканця Марії Левченко, особистої помічниці президента нашого. Тої самої що при відсутності допуску до держтаємниць була на всіх засіданнях по вагнерівцям і не тільки
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26.07.2022 16:51 Ответить
а цей радник не родич татарівського прихвостня з Будинку, мешканців якого ще терплять.Щосьімя цього стратега нове в коментах.
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26.07.2022 17:12 Ответить
Рашистами тільки цього і треба ... щоб провести псевдореферендум у тиші ... друг Володя дубе задоволений ... а потім знову полізуть ... контрнаступати будемо коли нам дадуть зірку смерті
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26.07.2022 16:43 Ответить
Нахіра Україні "позиційна війна" ?
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26.07.2022 16:43 Ответить
А хто він такий? І до чого тут МВС? Чи просто хайп ловить???
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26.07.2022 16:43 Ответить
а кто ты такой? просто бот
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26.07.2022 17:41 Ответить
а ты кто ?
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26.07.2022 19:28 Ответить
Яке відношення має радник МВС до ЗСУ, краще прибери з доріг хабарників патрульної поліції і скільки зрадників мусорви не хоче порахувати?
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26.07.2022 16:45 Ответить
Не обманывайтесь. Похоже движется к сценарию - референдум, присоединение херсонской, запорожской к раше, мы этого не признаем, продолжаем войну, путлер объявляет всеобщую мобилизацию из-за нападения на рашу (если он не надеется на то что все испугаются).
А уж хороший это для него сценарий или нет - большой вопрос... Я бы поставил на то, что плохой...
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26.07.2022 16:45 Ответить
не будет такого кацап твоему путлеру скоро пистец будет осенью..
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26.07.2022 17:42 Ответить
Що з обороною Бахмута? Здали Вуглегірську станцію, чи ні?
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26.07.2022 16:47 Ответить
бред кацпаский ты то сам в атаку нихрена не пойдешь трепло
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26.07.2022 17:43 Ответить
советников развелось, как собак не резанных...
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26.07.2022 17:12 Ответить
а тебе что правда в глаза колет -вон кацапаы воют на всех хомбоящиках типа военные скидывайте зелю - и договаривайтесь с нами это вообще позорище полностью ермаковско-кремлевскую кротовскую власть не могут победить
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26.07.2022 17:45 Ответить
Ми бачимо, що півтора тижня лінія фронту є статичною, починаючи на півдні нашої країни, початок турецького антиукраїнського зернового збіговиська є початком припинення звільнення Півдня України (Херсону).що вказує на можливу проплату куйлом чергової порції здачі України прорашистським зрадникам від ОП ,задіяним в антиукраїнському турецькому збіговиську ,згідно рашистського плану під супроводом прорашистських холуїв з Турції і ООН.
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26.07.2022 17:15 Ответить
Есть новости, цель которых мне непонятна, так как после них обычно удвоено прилетает
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26.07.2022 17:17 Ответить
шось докуя абдрістовічів розвелося.
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26.07.2022 17:57 Ответить
Позиційна війна мені не подобаться!.... Це може бути дуже довго й орки роздовбають багато населених пунктів.
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26.07.2022 18:08 Ответить
А що з танками які з мелітополя два дні вже сунуть на Херсон?
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26.07.2022 18:17 Ответить
Скорее всего, в ближайшее время русские начнут наступление на Славянск-Краматорск.
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26.07.2022 18:59 Ответить
Які позіційни війни ? Це не наші війни. Може це і в інтересах Московії, але нам нαςρατи на їх інтереси, завжди треба наступати!
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26.07.2022 19:25 Ответить
завяжи язык радник МВД.
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26.07.2022 22:15 Ответить
 
 