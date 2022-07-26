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Новости Война
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армия РФ (18001) Мелитополь (610) Херсон (2656) Федоров Иван (459)

Россияне перебрасывают военную технику в Херсон - через Мелитополь прошли три колонны, - мэр Федоров

рф

Через временно захваченный Мелитополь в сторону Херсона прошли три колонны военной техники около 100 единиц.

Об этом в эфире национального марафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оккупанты делают большую переброску тяжелого вооружения через оккупированные территории. Вчера через город Мелитополь прошли три колонны техники в сторону Херсона, насчитывавших в общей сложности 100 единиц тяжелой техники, более 20 танков, машин десанта", - отметил Федоров.

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Он добавил, что первая колонна шла из Токмака, Новопилиповки через Вознесенку – 20 танков, вторая – через центральный проспект города Мелитополя – это гусеничная техника, почти 20 единиц машин десанта, третья – более 30 единиц бронированной техники - прошла через Новый Мелитополь.

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Топ комментарии
+21
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26.07.2022 18:42
+19
Чудово, гачок проковтнули. Хай ще піднакоплять техніки, і мости можна добивати.
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26.07.2022 18:42
+13
На скільки спокійно, як під час запевнеь що Лисичанськ є дуже вигідним містом для оборони і рашистам буде дуже важко його взяти - чи ще спокійнішим? Чи з часом як завжди заявлять про переважаючі сили противника?
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26.07.2022 19:10
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Чудово, гачок проковтнули. Хай ще піднакоплять техніки, і мости можна добивати.
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26.07.2022 18:42 Ответить
с языка снял! ))
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26.07.2022 18:43 Ответить
и можно ударить с Запорожского направления
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26.07.2022 20:07 Ответить
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26.07.2022 18:42 Ответить
Залужный 2 недели назад почти взял Херсон . Или опять Ермак попросил не злить хутина, бо переговоры ?????
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26.07.2022 18:43 Ответить
спокойно, друг! все будет хорошо...... )
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26.07.2022 18:45 Ответить
На скільки спокійно, як під час запевнеь що Лисичанськ є дуже вигідним містом для оборони і рашистам буде дуже важко його взяти - чи ще спокійнішим? Чи з часом як завжди заявлять про переважаючі сили противника?
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26.07.2022 19:10 Ответить
ну дураку ведь понятно, что если техника туда зайдет, то оттуда она уже не выйдет.... мосты подорвут, склады разбомбят.... на этом их "оборона" и закончится..... поэтому, чем больше орки туда затянут своего хлама, тем больше нам достанется.....
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26.07.2022 19:16 Ответить
Если они затянут слишком много хлама, то не мы возьмём Херсон, а они могут взять Николаев.
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26.07.2022 19:28 Ответить
а где они возьмут "много" хлама?
они и так уже завели в Украину 85% всего, что у них было....
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26.07.2022 19:54 Ответить
Даже не 85, а 96. Инфа 100%.
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26.07.2022 20:07 Ответить
в подтверждение, так сказать......
https://youtu.be/btVDEXU5ttQ&t=2333
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26.07.2022 20:58 Ответить


>спокойно, друг! все будет хорошо

Ви там нижче представилися, як особистий речник арестовича... вірю.
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26.07.2022 19:19 Ответить
гляжу, ты тут абориген...., и читателей у тебя много......
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26.07.2022 19:50 Ответить
Ви карту бачили,досить цих фейків. Це так само як і котел для орків на бумазі
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26.07.2022 18:59 Ответить
Кто тебе такую чушь про "почти взятие Херсона" в уши влил? Прекращай смотреть Арестовича, он идиот. Точнее придворный Петрушка у короля шутов.
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26.07.2022 20:12 Ответить
не радісна подія👇
що на це скаже наш геній тактики та стратегії Залужний?

Necro Mancer

@666_mancer

·

https://twitter.com/666_mancer/status/1551946460383612928 39 мин

Углегорская ТЭС, Донецкая обл., противник на станции
видео
https://twitter.com/i/status/1551946460383612928
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26.07.2022 18:44 Ответить
А що він має сказати? За нього вже сказали - це є частковим успіхом на території Вуглегірської тес. Але не нашим.
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26.07.2022 18:51 Ответить
станція на відео навіть не пошкоджена артилерією як у Сєвєродонецьку - якщо так легко віддаватимемо населені та промислові райони у стрілецьких боях то справи наші хренові.
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26.07.2022 18:57 Ответить
А как по другому? Воевать нечем. Нет вооружений. Все победные реляции на ютубе Арестовича Яковины и Жданова - это полный пиз...ж. Реально в этой войне мы видим ясно- количество полностью побеждает качество.
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26.07.2022 19:03 Ответить
Так ти не віддавай , топай у воєнкомат і go ! чи ти зараз перднеш як усі тролі що ти пенсіонер?
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26.07.2022 21:34 Ответить
и будет еще всякая срань на Залужного гнать
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26.07.2022 19:07 Ответить
"Імпортний" металобрухт був би вельми корисним для України.
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26.07.2022 18:49 Ответить
Усіх тролів, **** в спам!!!
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26.07.2022 18:50 Ответить
А я з вами згодна, читати противно, панічні вброси, брехня
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26.07.2022 19:01 Ответить
Открой глаза и посмотри карту в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ за месяц. Уже котла у Арестовича не существует а Жданов об освобождении Херсона говорит теперь в ВЕРЕСНИ!!! Да ***... до того вересня надо еще дожить.
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26.07.2022 19:07 Ответить
когда ты балабол выйдешь из под канадского прокси и пойдешь в военкомат тогда сразу отобьем и Херсон и весю Юг - а так без тебя никак "не справится"
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26.07.2022 22:14 Ответить
Мост так и не удалось разрушить. И видимо уже не удастся, рашисты стянули туда ПРО.
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26.07.2022 18:52 Ответить
до сраки то про против РСЗО,один хлам которые прикрывал от ракет даже себя не смог прикрыть то же будет и с последующим жопоруким про кацапским)
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26.07.2022 18:56 Ответить
Сама соль у тому, що б не порушити флам, а послабити до максимума.
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26.07.2022 19:02 Ответить
С чего ты взял? не далее как позавчера продырявили дарьевский мост. Антоновский добьют, когда это будет нужно, еще не время
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26.07.2022 19:03 Ответить
А когда будет время? Когда они нарастят боеспособную группировку на правом берегу с 15 до 50 тысяч штыков?
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26.07.2022 19:13 Ответить
Именно. И пусть попробуют обеспечить без мостов 50тысячную группировку.
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26.07.2022 20:21 Ответить
Логика в духе Арестовича - чем больше врагов в Херсоне, тем лучше для нашего наступления
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26.07.2022 20:43 Ответить
кацап ты палишься - тут аресточива вообще никто не смотрит
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26.07.2022 22:16 Ответить
А ну да, его же скрепам залатали, куда уж разрушить.
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26.07.2022 19:04 Ответить
ПРО проти 155 снарядів? Фантазіі Веснухіна(с))))))))))))
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26.07.2022 20:45 Ответить
Все під контролем,завтра з ранку почитаєте новини з фронту.
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26.07.2022 18:52 Ответить
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26.07.2022 18:53 Ответить
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26.07.2022 18:56 Ответить
Ніякого контрнаступу українських військ на Херсон не буде це маячня так кажуть для відволікання і розтягування військ противника. Наша оборона там сама на лед дихає за поганої організації логістики
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26.07.2022 18:58 Ответить
С генштаба вещаешь?
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26.07.2022 19:06 Ответить
офицiйний речник арестовича...... )))
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26.07.2022 19:10 Ответить
баран ватный мы - людей бережем и правильно делаем - время работает на нас
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26.07.2022 22:18 Ответить
Vot eto mne ponravilos,kak Himars otrobotali.50 stuk Omona kacapov gruz200,ecio i segodnia otkapivajet.Ocen krasivo otrabotali
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26.07.2022 19:27 Ответить
I eti kogda prijedut Xerson pust adres ostavit gde ostanovilis
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26.07.2022 19:29 Ответить
ta vy šo, maladoj čalovek?... Kascapskie tavarryšy klozety i ženskie trusy ni s kem ne deliat.
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26.07.2022 22:50 Ответить
Что бы побеждать противника, надо научиться думать, как противник. А от благостных иллюзий только вред.
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26.07.2022 20:54 Ответить
на хрена нам кацап думать как вы - если достаточно посмотртеть со спутника куда вы срать ходите толпой и накрыть сразу все ваше обосраннео кодло
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26.07.2022 22:20 Ответить
Однако картинки со спутника не навели на мысль, что кроме кацапских туалетов, надо было хотя бы Углегорскую ТЭЦ накрыть или взорвать. Потому, что завтра её мощность в 1200 МВт пойдёт на подъём экономики Донбасса а не Украины. Ежели не думать то и не поймёшь, что когда у Украины убывает то в Донбассе прибывает. А есть ещё Славянск, Бахмут, Авдеевка, Краматорск.
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27.07.2022 08:17 Ответить
 
 