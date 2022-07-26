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Новости Война
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Генштаб ВС (5757)

На Бахмутском направлении продолжаются бои со штурмовой группой врага в районе Покровского, - Генштаб ВСУ

генштаб

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 26.07.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Идут 153-и сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях продолжается ограничение на посещение гражданским населением лесов в приграничных с Украиной районах республики Беларусь. Отмечается ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня в приграничных районах Волынской области.

На Северском направлении враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Зноб-Новгородское, Хреновка, Сеньковка и ряд других. Вел воздушную разведку возле Зноб-Новгородского.

На Харьковском направлении враг производил огневое поражение со ствольной и реактивной артиллерии в частности неподалеку от Борщевой Сосновки, Петровки, Рубежного, Мосьпанового, Чугуева, Светличного и Слатиного. Нанес авиаудары возле Залимана, Мосьпанова и Явирского. Силами разведывательной группы пытался раскрыть строительство обороны наших войск в районе населенного пункта Чеполь. Оккупанты обезврежены.

На Славянском направлении противник обстрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы Норцовки, Долины, Грушувахи, Краснополья, Мазановки и других населенных пунктов. Пытался продвинуться неподалеку от Богородичного, успеха не имел, отошел.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 39 870 человек, 222 самолета, 189 вертолетов, 1737 танков и 3959 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Райгородка, Закотного, Серебрянки, Верхнекаменского, Выемки, Переездного и Белогоровки. Враг нанес авиаудар у Григоровки. Безуспешно пытался разведать позиции сил обороны в районе Верхнекаменского. Попытку оккупантов улучшить тактическое положение в районе Ивано-Дарьевки украинские воины успешно отбили и заставили врага бежать.

На Бахмутском направлении противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровского, Веселой Долины, Вершины, Кодемы, Майорска и Торецка. Цинично нанес авиационные удары непосредственно по населенным пунктам Покровское и Новолуганское. Вражеские попытки штурмов в районах Берестового, Соледара и Семигорья наши защитники успешно отразили. Идут бои со штурмовой группой в районе Покровского.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Совершал систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Веселое, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Большая Новоселка, Новополь, Малиновка, Новоселовка, Новоандреевка, Малые Щербаки и ряд других. Нанес авиаудары возле Малиновки. Также оккупанты вели штурмовые действия в районах сел Павловка и Благодатное. Получили отпор и с потерями отошли.

Читайте также: В районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения врага имеют частичный успех, - Генштаб ВСУ

На Южнобужском направлении основные усилия противник продолжает сосредотачиваться на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших подразделений. Враг активно ведет воздушную разведку БПЛА и производит обстрелы вдоль линии столкновения.

У противника фиксируется системная проблема с пополнением личным составом – Российская Федерация уже пытается набрать наемников из числа граждан стран Центральной Азии, представителей отдаленных регионов и заключённых преступников.

Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим!" - говорится в информации Генштаба.
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Топ комментарии
+21
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26.07.2022 18:56
+17
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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26.07.2022 18:52
+12
В нас було 73% які зруйнували майбутнє України
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26.07.2022 19:03
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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26.07.2022 18:52 Ответить
Что там по Углегорской ТЭС?(
Видео с ценителями классики уже оттуда?Как это " незначні успіхи"?
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26.07.2022 18:53 Ответить
Генштаб не любит писать о своих пройобах так,что о потере какого-нибудь нп или обьекта можно узнать либо из ресурсов орков или от сторонних военных обозревателей и аналитиков.В лучшем случае генщтаб напищет что противник в том районе имеет частичный успех
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26.07.2022 19:13 Ответить
вы не можете судить генщтаб или солдат которые вынуждены отступать из-за шквального огня -по скольку не вы там рискуете своей жизнью или здоровьем
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26.07.2022 22:23 Ответить
А чому цю подію не коментують радники МВС, що сталося?
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26.07.2022 18:55 Ответить
Пф, после вагнергейта, здачи Херсона ти еще от фсб что то ждешь?
Или Коломойский думаешь про свою репутацию переживает?
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26.07.2022 18:57 Ответить
Не зроміло що ти мелеш
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26.07.2022 19:00 Ответить
таким простіше вішати локшину)
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26.07.2022 19:03 Ответить
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26.07.2022 18:56 Ответить
В нас було 73% які зруйнували майбутнє України
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26.07.2022 19:03 Ответить
ничего они не зруйнунвали кацап - они лишь похерили свою жизнь на ближайщее время - а Украина была, есть и БУДЕТ ВСЕГДА ! а вот твоей кацапии скоро капець
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26.07.2022 22:26 Ответить
кто нам продавала ПВО? Хотябы стингеры, а свое за 2.5 года не сделаешь. Другой вопрос что ОТРК Гром могли доделать и ракеты для ольхи-м(наш химарс на 120 км)
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26.07.2022 19:24 Ответить
Какого,лопаты?
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26.07.2022 19:40 Ответить
Коростильов просив всього 40 млн. баксів на створення ЗРК середнього радіусу дії. Зєльцман дав йому звання Героя України, а грошей не дав. Як завжди: приїзд на передову, ****** нашим хлопцям, а зброї - хєра, якось з калашами відіб'єтесь. Зато відосік про відвідування говнокомандувачем передової десь в 40 км від лінії фронту оперативно покажемо по всіх цензурованих каналах ТБ...(((
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26.07.2022 20:27 Ответить
Віримо в ЗСУ.
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26.07.2022 18:56 Ответить
боже,боже убегай нам всем ***** киев за 2 дня ,как хорошо что такие пинчеры зрадой.обные не на фронте сопли льют а на диване,а то бы мы навоевали))))
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26.07.2022 18:59 Ответить
Ты из какого танка пишешь?
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26.07.2022 19:00 Ответить
а ты что ли в окопе?
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26.07.2022 22:28 Ответить
вони про вибори думають, але, на жаль, без великих втрат ми нічого не звільнимо, а тільки втратимо.

Якби не "********" і готувались до війни все було б інакше.

Шашлики та зрадники блд
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26.07.2022 19:06 Ответить
У нас пока что даже нет паритета в тяжёлом вооружении, а вы про наступление.
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26.07.2022 19:43 Ответить
Легше знешкодити їхні елітні війська при обороні ніж при наступі.
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26.07.2022 19:59 Ответить
Киев, Харьков, Чернигов, Сумы.
Кстати, в Ирпене у них даже был "частичный успех", но полностью город они так и не взяли.
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26.07.2022 20:20 Ответить
https://censor.net/ua/news/3356661/*********************************************************************************************************
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26.07.2022 18:57 Ответить
Сіндзе,або Або

@oUqXP4RXQRmPtlw

·

https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw/status/1551945062203932672 1 ч

Є офіційне підтверження по Углегорський ТЕС? Бо пишуть там вже орки.
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26.07.2022 19:09 Ответить
Необязательно захвачено .Красным помечается также территория где идут бои .Спорное тоже как бы закрашено и уже давно но там вчера как и сегодня возле Берестового в сводках генштаба пишут,что были отбиты атаки противника
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26.07.2022 20:30 Ответить
І Вуглегірська ТЕЦ і Берестове - не наші, частина Покровського.
Відосіки, понти, казочки про Херсон. А снаряди 152 мм НІХТО не шукає...

https://www.youtube.com/watch?v=LcHvuG2MBYo
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26.07.2022 21:27 Ответить
 
 