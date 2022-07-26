На Бахмутском направлении продолжаются бои со штурмовой группой врага в районе Покровского, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 26.07.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Идут 153-и сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях продолжается ограничение на посещение гражданским населением лесов в приграничных с Украиной районах республики Беларусь. Отмечается ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня в приграничных районах Волынской области.

На Северском направлении враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Зноб-Новгородское, Хреновка, Сеньковка и ряд других. Вел воздушную разведку возле Зноб-Новгородского.

На Харьковском направлении враг производил огневое поражение со ствольной и реактивной артиллерии в частности неподалеку от Борщевой Сосновки, Петровки, Рубежного, Мосьпанового, Чугуева, Светличного и Слатиного. Нанес авиаудары возле Залимана, Мосьпанова и Явирского. Силами разведывательной группы пытался раскрыть строительство обороны наших войск в районе населенного пункта Чеполь. Оккупанты обезврежены.

На Славянском направлении противник обстрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы Норцовки, Долины, Грушувахи, Краснополья, Мазановки и других населенных пунктов. Пытался продвинуться неподалеку от Богородичного, успеха не имел, отошел.

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На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Райгородка, Закотного, Серебрянки, Верхнекаменского, Выемки, Переездного и Белогоровки. Враг нанес авиаудар у Григоровки. Безуспешно пытался разведать позиции сил обороны в районе Верхнекаменского. Попытку оккупантов улучшить тактическое положение в районе Ивано-Дарьевки украинские воины успешно отбили и заставили врага бежать.

На Бахмутском направлении противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровского, Веселой Долины, Вершины, Кодемы, Майорска и Торецка. Цинично нанес авиационные удары непосредственно по населенным пунктам Покровское и Новолуганское. Вражеские попытки штурмов в районах Берестового, Соледара и Семигорья наши защитники успешно отразили. Идут бои со штурмовой группой в районе Покровского.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Совершал систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Веселое, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Большая Новоселка, Новополь, Малиновка, Новоселовка, Новоандреевка, Малые Щербаки и ряд других. Нанес авиаудары возле Малиновки. Также оккупанты вели штурмовые действия в районах сел Павловка и Благодатное. Получили отпор и с потерями отошли.

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На Южнобужском направлении основные усилия противник продолжает сосредотачиваться на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших подразделений. Враг активно ведет воздушную разведку БПЛА и производит обстрелы вдоль линии столкновения.

У противника фиксируется системная проблема с пополнением личным составом – Российская Федерация уже пытается набрать наемников из числа граждан стран Центральной Азии, представителей отдаленных регионов и заключённых преступников.

Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим!" - говорится в информации Генштаба.