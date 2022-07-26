В Изюме из-за обстрелов и отсутствия медпомощи погибли полтысячи жителей, - мэр Марченко

В Изюме Харьковской области вследствие российских обстрелов и из-за неоказания медицинской помощи погибли около полтысячи жителей.

Об этом сообщил изюмский городской голова Валерий Марченко, комментируя опубликованные на днях списки погибших, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Больше всего людей погибало в начале полномасштабного вторжения России. Речь идет не только о тех, кто погиб от российских обстрелов, но и о тех, кто вовремя не получил медицинскую помощь. Всего в настоящее время известно приблизительно о 500 погибших только в Изюме", - говорится в сообщении.

Пока у власти отсутствует достоверная информация из старостинских округов Изюмской громады.

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"У нас нет информации по нашим старостинским округам. Это особенно касается Каменского старостинского округа, где шли очень тяжелые бои", – отметил Марченко.

Комментируя слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что Изюм подвергся большему обстрелу, чем Мариуполь, Марченко сказал, что речь идет и о ракетных, и об артиллерийских обстрелах, и о авианалетах.

"Город Изюм больше всего страдал от авианалетов. Однажды за сутки мы насчитали 26 авианалетов, каждый самолет выпускал по две бомбы или ракеты. Это за один день, а авианалеты были каждый день. И уже когда россияне зашли на левобережную часть города, тогда начали работать и "Грады", другие РСЗО, танки били прямой наводкой. Я думаю, что город Изюм пострадал, если брать территорию и количество жителей – Мариуполь же гораздо больше – плотность ударов была гораздо больше, чем в Мариуполе", - отметил Марченко.

Изюмское издание "Обрії Ізюмщини", работающее в эвакуации, опубликовало списки погибших жителей Изюма, которые составили местные коллаборанты. В списке 175 имен. Марченко отмечает, что эти списки достоверны на 80%.

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Войска РФ заблокировали Изюм в начале марта, тогда же начались интенсивные обстрелы города и авиаудары, вся инфраструктура населенного пункта уничтожена. Со 2 апреля город временно захвачен.