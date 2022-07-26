В России, чтобы продемонстрировать отсутствие проблем с комплектованием армии, проведут учения "Восток-2022"
В Министерстве обороны РФ сообщили, что на востоке России с 30 августа по 5 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" под руководством начальника Генштаба Валерия Герасимова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Кроме войск (сил) Восточного военного округа к этим маневрам будут привлечены часть сил Воздушно-десантных войск, Дальней авиации и Военно-транспортной авиации, а также воинские контингенты других государств", - сказано в сообщении.
Учения проведут на 13 полигонах Восточного военного округа.
В Минобороны РФ особо подчеркнули, что, несмотря на проведение "спецоперации в Украине", все участники учений будут обеспечены "необходимым личным составом, вооружением, военной техникой и материальными средствами".
Пожалуйста, подождите...
как любит говорить Швец -"Путемкинская деревня".....
было
???
отправят лошков "на учения"
А хто сіяв їх, не знаймо, на росії нас нема...
Ну и как не победнуть если тут же не бздануть?
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Недоумкуватість?
Кроти на Банковій?
Що українцям не дає захищатись гідно?
Чому не виробляємо?
Чи владі цікавіше гендлювати навколо грошей Роми Абрамовича в Лондоні торгуючись суверенітетом України до якої Арахамія не має відношення.
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Один з таборів для відмовників було створено в окупованому місті Брянка у Луганській області.
Також подібний табор для російських військових створено у Херсонській області.
Фотографії з військовими РФ у таборах на окупованих територіях оприлюднили російські правозахисники https://t.me/operativnoZSU/33901 https://t.me/operativnoZSU/33901
для створення графіки масовки солдатів