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армия РФ (18001) россия (92990) военные учения (3434)

В России, чтобы продемонстрировать отсутствие проблем с комплектованием армии, проведут учения "Восток-2022"

шойгу,герасимов

В Министерстве обороны РФ сообщили, что на востоке России с 30 августа по 5 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" под руководством начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Кроме войск (сил) Восточного военного округа к этим маневрам будут привлечены часть сил Воздушно-десантных войск, Дальней авиации и Военно-транспортной авиации, а также воинские контингенты других государств", - сказано в сообщении.

Учения проведут на 13 полигонах Восточного военного округа.

В Минобороны РФ особо подчеркнули, что, несмотря на проведение "спецоперации в Украине", все участники учений будут обеспечены "необходимым личным составом, вооружением, военной техникой и материальными средствами".

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Топ комментарии
+18
И прямиком на мясо.
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26.07.2022 20:25
+7
яких держав??
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26.07.2022 20:26
+7
Білорусів! А поки "сябри" будуть "надувать щоки в Сибіру, кацапи захоплять їх бази І "Маці-Радзіна" ляже під кацапів остаточно!
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26.07.2022 20:33
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Правила форума Совет форумчан
И прямиком на мясо.
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26.07.2022 20:25 Ответить
яких держав??
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26.07.2022 20:26 Ответить
Білорусів! А поки "сябри" будуть "надувать щоки в Сибіру, кацапи захоплять їх бази І "Маці-Радзіна" ляже під кацапів остаточно!
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26.07.2022 20:33 Ответить
Китаю
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26.07.2022 20:34 Ответить
Як би ж щє для Китаю був хоч якийсь сенс приймати у цьому участь)
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26.07.2022 20:42 Ответить
В смислі..? Китай прийме участь.. техніка і війска.. вже перебрасуються до росії..
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26.07.2022 21:13 Ответить
ага на китайском будут разговаривать войска Китай щас для тайваня тренируется у себя будет он рашкой замарачиватся
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26.07.2022 21:42 Ответить
КНР
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26.07.2022 22:53 Ответить
расея - страна ФЕЙК.......
как любит говорить Швец -"Путемкинская деревня".....
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26.07.2022 20:32 Ответить
Из срочников и отказников? Толпу лоботрясов набрать на расии не проблема.
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26.07.2022 20:32 Ответить
бурятов за 240.000 рупелей в месяц - как гавна...
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26.07.2022 20:32 Ответить
бурятов всего 0.5 млн.
было
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26.07.2022 20:35 Ответить
Це якщо рахувати самок, помьйоти, алкашню, інвалідів та старих шкап
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26.07.2022 20:44 Ответить
у вас немного устаревшие данные, бурятов плотно подсократили. да и платят им 100-150, а не 240...
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26.07.2022 20:43 Ответить
відсутність проблем з комплектуванням армії буде вирішено за рахунок техніки, яку вводить китай для участі в цих навчаннях. Отака куйня малята...
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26.07.2022 20:33 Ответить
а також військові контингенти інших держав....
???
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26.07.2022 20:33 Ответить
Вже відповіли - КНР...
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26.07.2022 22:54 Ответить
лол
отправят лошков "на учения"
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26.07.2022 20:34 Ответить
І розквітнуть незабаром хащі бавовняні,
А хто сіяв їх, не знаймо, на росії нас нема...
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26.07.2022 20:35 Ответить
навчання "захід" для них йдуть вже 5 місяців і дуже хрєново
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26.07.2022 20:36 Ответить
100% навчання будуть на території України
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26.07.2022 20:38 Ответить
что там от вво осталось интересно))
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26.07.2022 20:40 Ответить
Що за тупорилий здогад ?"щоб показати.."((Це з того серіалу "у ніх заканчіваютса ракєти?"((
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26.07.2022 20:42 Ответить
Снова "учєнія"? Півроку нічому не навчили...
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26.07.2022 20:43 Ответить
Учения тик-ток воинов со стрельбой по деревьям? 😆
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26.07.2022 20:46 Ответить
Варто зауважити, що під час цих навчань жодне дерево не постраждало
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26.07.2022 20:47 Ответить
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26.07.2022 20:51 Ответить
Голой жопой испугнуть - это значит победнуть.
Ну и как не победнуть если тут же не бздануть?
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26.07.2022 20:55 Ответить
З рейхстагом з хворосту, на який витратять пів річного бюджету на Чечню..
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26.07.2022 20:57 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001855899195&__cft__[0]=AZW_BfW_drX4H07RJGXSBsKggzI0OZxLFnSZO3t1J9NFR8zfkx0_TUe33Ho7YKzXrB0qmDU8RFYp8qRbrxQoURLKTfRdOSrTwFKaYZ-_QHg1V25HNs5i5scV_iwEv13qj-1dmueQSGuujCRVvFtecF9mKJ4ZzgiZMQh1fGy6tnuxWQ&__tn__=-UC%2CP-R Олександр Ковтуненко

https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZW_BfW_drX4H07RJGXSBsKggzI0OZxLFnSZO3t1J9NFR8zfkx0_TUe33Ho7YKzXrB0qmDU8RFYp8qRbrxQoURLKTfRdOSrTwFKaYZ-_QHg1V25HNs5i5scV_iwEv13qj-1dmueQSGuujCRVvFtecF9mKJ4ZzgiZMQh1fGy6tnuxWQ&__tn__=%2CO%2CP-R#?hjb 9 hrs · От скажіть, що нам зараз забороняє виробляти такі штуки?

Недоумкуватість?

Кроти на Банковій?

Що українцям не дає захищатись гідно?

Чому не виробляємо?

Чи владі цікавіше гендлювати навколо грошей Роми Абрамовича в Лондоні торгуючись суверенітетом України до якої Арахамія не має відношення.



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27 Comments

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26.07.2022 21:07 Ответить
рф створила концентраційні табори для відмовників в участі у війні проти України - російський правозахисник Олексій Табалов

Один з таборів для відмовників було створено в окупованому місті Брянка у Луганській області.

Також подібний табор для російських військових створено у Херсонській області.

Фотографії з військовими РФ у таборах на окупованих територіях оприлюднили російські правозахисники https://t.me/operativnoZSU/33901 https://t.me/operativnoZSU/33901

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26.07.2022 21:12 Ответить
а чого піть днів ? щоб переписати. А для чого адд ? якщо будуть везти поїздами, розбіжаться.
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26.07.2022 21:17 Ответить
буде задіяна купа комп'ютерів і 3д дизайнерів
для створення графіки масовки солдатів
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26.07.2022 21:22 Ответить
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26.07.2022 21:23 Ответить
надувные сиськандеры, танки. пластиковые манекены солдат ))
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26.07.2022 21:33 Ответить
Має приймати участь Китай на ціх навчаннях. Є предесторога, що військова техніка з Китаю залишиться потім у Мордорі.
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26.07.2022 21:36 Ответить
кацапы в курсе сроков китайской аватюры нападения на Тайвань (скорее всего - это первые числа сентября) и типа "союзники на готове" (против "дядюшки Сэма"), а значит получили заверения поставок из Китая либо аналогов совковой бронитехники, самолетов и ракет, либо запчасти к ним (думаю, тайные поставки уже осуществяются)!
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26.07.2022 21:48 Ответить
Ги! Командно - штабні - це коли у великій кімнаті, на великому столі, розгорнуть карти і будуть на них кольоровими олівцями щось малювати.
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26.07.2022 22:00 Ответить
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26.07.2022 22:52 Ответить
.. предлагаю учения называть дибилы 2022
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27.07.2022 07:36 Ответить
Пишеться через Е. дЕбил
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28.07.2022 10:18 Ответить
 
 