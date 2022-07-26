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Новости Газовая война
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Газ (9402) россия (92990) санкции (11033) Евросоюз (16683)

Россия будет шантажировать Европу энергетикой, пока ЕС не прекратит поддержку Украины, – Bloomberg

газ,транзит,импорт

Россия не собирается полностью возобновлять поставки газа в Европу, чтобы использовать его как средство давления на ЕС, чтобы тот снял санкции и прекратил активную поддержку Украины.

Об этом говорится в материале агентства Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам источников издания, публично Россия утверждает, что сокращение поставок газа в Европу вызвано техническими проблемами, такими как отсутствие необходимых документов и обслуживание турбин. Но на самом деле Кремль использует сбои в главном газопроводе, которым российский газ поставляется в Европу – "Северный поток", – чтобы увеличить политическое давление на тамошних лидеров, чтобы те пересмотрели санкции против России и свою поддержку Киева.

По словам источников Bloomberg, Кремль и "Газпром" будут продолжать находить причины ограничивать поставки газа, не давая странам Европы получить достаточно запасов газа для зимнего сезона.

В часности, один из источников утверждает, что "Газпром" проанализировал возможное влияние полного отказа ЕС от российского газа на следующий год и нашел способы ограничить финансовый ущерб благодаря резкому росту цен и доходов в текущем году. В частных разговорах в Кремле выражали недоумение, что Владимир Путин не прекратил поставки газа раньше, учитывая введение Европой масштабных санкций против России и поставки оружия Украине.

Читайте также: Страны ЕС окончательно согласовали план сокращения потребления газа. Против только Венгрия

Европа является самым крупным экспортным рынком России для газа: примерно треть импорта голубого топлива приходится на РФ. По данным Европейской комиссии, прекращение поставок в ЕС может привести к падению ВВП блока на 1,5%, если зима будет холодная и спрос не будет ограничен.
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Топ комментарии
+16
Наивные) Рашка будет шантажировать энергоносителями Европу в любом случае...
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26.07.2022 22:12
+9
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26.07.2022 22:10
+8
Україна постійно говорила, що газ - це зброя. І Росія обов'язково скористається нею у самий важкий час для Європи. А вони не вірили! Ну що ж, тепер настав момент істини для Європи, для цінностей Європи, для всього того на чому тримається Європейський Союз.
Перефразуючи цитату відомого Українця "Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все. Якщо обирає свободу, матиме вирощений ним і ніким не відібраний хліб" Ми вже дуже скоро обачимо, що обере Європа.
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26.07.2022 22:13
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Правила форума Совет форумчан
дешевий сиргаз буває тільки в мишоловдушогубці...
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26.07.2022 22:06 Ответить
у них хранилища заполнены уже на 65%.....
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26.07.2022 22:12 Ответить
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26.07.2022 22:10 Ответить
Ну так перестаньте поддерживать Украину. И будет вам "счастье" - вместо шантажа танки, ГРАды и прочая кацапская срань. И ждет вас тогда Буча и Марик
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26.07.2022 22:10 Ответить
Наивные) Рашка будет шантажировать энергоносителями Европу в любом случае...
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26.07.2022 22:12 Ответить
Поки Європа не припинить кормити росію
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26.07.2022 22:12 Ответить
Нормальні країни ЄС розуміють, що вже давно треба ставати незалежними від кацапського газу. І не плакати треба, що газ відключать і все таке, а шукати виходи, як то деякі кріїни зробили
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26.07.2022 22:13 Ответить
Україна постійно говорила, що газ - це зброя. І Росія обов'язково скористається нею у самий важкий час для Європи. А вони не вірили! Ну що ж, тепер настав момент істини для Європи, для цінностей Європи, для всього того на чому тримається Європейський Союз.
Перефразуючи цитату відомого Українця "Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все. Якщо обирає свободу, матиме вирощений ним і ніким не відібраний хліб" Ми вже дуже скоро обачимо, що обере Європа.
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26.07.2022 22:13 Ответить
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26.07.2022 22:16 Ответить
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26.07.2022 22:22 Ответить
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26.07.2022 22:53 Ответить
... пока проплаченных политических ЕЕВРОШЛЮХ не поймают (с поличным) с ГАЗПРОМоским баблом и тогда небудет НИКАКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ найти других поставщиков энергоносителей (все упирается только в БАБЛО)!
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26.07.2022 22:26 Ответить
Росія знайде сотні причин щоб шантажувати Європу, так що потрібно погоджуватись на всі їхні забаганки?
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26.07.2022 22:28 Ответить
Если бы в ЕС был хотя бы один политик с яйцами, стоило бы пойти на встречу путину и просто перекрыть "Северный поток" со стороны Европы. Полностью и сразу. И отключить Swift у "Газпромбанка". Цены на газ поднялись бы до 3 тыс. но на месяц. А через 3 месяца Рашка вывела бы войска из Украины в обмен на возобновление поставок газа. А к осени в Европе было бы столько газа, что хоть самим его обратно путину качать...
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26.07.2022 22:30 Ответить
Евробараны сами виноваты в этой ситуации. А почему так случилось никому там не интересно. Немецкая шмара на свободе и к ней и остальным агентам почему то нет вопросов у органов.
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26.07.2022 22:34 Ответить
Ошибаетесь, очень интересно. Ни одна немецкая шмара у власти не может нанести такой ущерб энергетической безопасности страны, чем всего один бюргер-чиновник в министерстве энергетики. Уменьшение потребности Европы в газе на 15 проц. уже в этом году и без истошных воплей иобиков могли обеспечить всего две бумаги: льготный тариф на солнечную энергию, используемую для зарядки электро автомобилей летом от 11 до 14 часов по местному времени и перевод всех кондиционеров в зданиях на работу от солнечной энергии. Задача, для которой китайским производителям достаточен всего один год.
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26.07.2022 22:55 Ответить
Кацапия уже ускорила наши планы по полному отказу от кацапского газа на 10 лет. Вижу, что не поняла и своими действиями доводит этот срок до 1,5 года до полного отказа. Не в состоянии кацапии понять экономическую мощь разозлённой Европы, уже строим хранилища летнего тепла для зимнего использования. Правда, от спешки, как всегда, страдает качество технического решения: собирались хранить тепло в виде высоко потенциального тепла, пригодного и для производства электроэнергии, а приходится ограничиваться аккумуляторами, пригодными только для хранения тепла для отопления...
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26.07.2022 22:35 Ответить
Мир ******....ся. Меркель не ответит за свои слова, что газ не является оружием. По сути, никого не интересует, почему и КТО сдал юг Украины. Всем, все по х...й. Я люблю собак все сильнее и сильнее.
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26.07.2022 23:02 Ответить
Україна тут ні до чого . Кацапи з кожного утюга говорять що - воюють з Заходом ,, з НАТО , а не з Україною . .
Заходу вже пора б зняти рожеві окуляри , і зрозуміти нарешті що - кацапня кинула виклик всьому цивілізованому світу , а не лише Україні .
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26.07.2022 23:21 Ответить
На Заході всі розуміють більше за тебе. И очень рады что есть кому воевать вместо них.
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27.07.2022 03:49 Ответить
Угу розуміють .. ! Особливо от Блумберг , який вважає саме - Україну , причиною енергетичного шантажу Європи рашкою . Натякаючи що , мовляв - як тільки припиниться підтримка України , так - кацапи до Європи зразу ж стануть добрими і лагідними .!
Скільки разів вже - кацапня "обводила Європу навколо пальця" ,, я вже й з рахунку збився . Отак вони - розуміють . !!
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27.07.2022 09:47 Ответить
Досить скиглити, Канада не повернула турбiну, чим Раша качати буде? А Рашкi, це вигідно, вони вже наростили продажі в Індію і Китай, а ціни дозволяють їм отримувати більше в рази, ніж раніше. Тут ЄС самі себе переграли, а Раша лапи потирає, там все гаразд.
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26.07.2022 23:41 Ответить
Не все так. Точніше все не так. За пару років Європа повністю перейде на альтернативні джерела енергії. Всі ті підприємства Індії і Китаю які спробують демпінгувати завдяки дешевому для них кацапському газі потраплять під санкції і не зможуть торгувати через ВТО. Кацапів до кінця наступного року викинуть з ВТО. Ми викинемо з України і ізолюємо. Врешті буде тупа програма спеціально для кацапів - "вуглеводні за їжу". І їм ще десятиліттями платити репарації. Раша не лапи потирає, а їх об власну сраку чухає...
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27.07.2022 01:41 Ответить
Что то тут не так у вас. Как только путин на вывоз зерна повысил пошлины и ввёл квоты на вывоз, так все заорали, что это не по правилам, что это удар под дых, гибридная война и миру из-за путина грозит голод. А ВТО это организация паразит типа ООН.
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27.07.2022 22:48 Ответить
Німецькі товариші Путіна на другому етапі мали перепродувати газ іншій Європі, бо для одних німців цього газу було забагато. Тормозили інші газопроводи, не давали будувати інші. А Фрау завжди говорила, що нічого особистого все це чистий бізнес. Коли будувався Уренгой, зовсім не ті були політики, однак начебто Збігнев Бжежинскій, тоді говорив, що прийде час і СРСР використає залежність європи від гасу як зброю. Поляки і прибалти не тішили себе ілюзіями, бо знають, що німцям віри не має.
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26.07.2022 23:57 Ответить
У прибалтів вистачило "розуму" знищити Ігналінську АЕС...
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27.07.2022 01:44 Ответить
Россия будет шантажировать Европу энергетикой, пока ЕС не прекратит поддержку Украины... Поздно проснулись. Пока Балтийские страны и Польша 15+ лет вовсю говорили странам западной Европы, что Россия занимается энергетическим гопничеством и как она это делает, те хлопали ушами. Надеюсь что хоть теперь не прогнётся.
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27.07.2022 01:54 Ответить
Газ стал дорогим навсегда. Единственный выход альтернативные источники энергии. И тут очередной сюрприз. Эта отрасль полностью зависит от Китая. Почему Великобритания вышла из ЕС так поспешно. Германия превратила ЕС в свой сельскохозяйственный и туристический придаток.
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27.07.2022 04:30 Ответить
 
 