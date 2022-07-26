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зерно (1039) Стамбул (206) Турция (3314) Акар (14)

Центр координации экспорта зерна из Украины откроют завтра в Стамбуле, - министр обороны Турции Акар

зерно

Министр обороны Турции Хулуси Акар во вторник заявил, что общий координационный центр, отвечающий за экспорт продовольствия из Украины, заработает в Стамбуле в среду, 27 июля.

Совместный координационный центр будет открыт в Национальном университете обороны в Стамбуле, на церемонии открытия присутствует и министр обороны Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Отмечается, что центр будет следить за всеми перемещениями судов, выходящих из трех портов Украины. Корабли, которые будут пользоваться созданным в Черном море коридором, при необходимости будут проверять перед проходом через проливы.

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Как сообщалось, в прошлую пятницу в Стамбуле между Турцией, Россией, Украиной и ООН была подписана инициатива по работе с экспортом украинского продовольствия морским путем.

Уже на следующий день после подписания соглашения Россия его нарушила, совершив обстрел Одесского порта, осудивших ООН, ЕС и США, а Анкара призвала стороны выполнять достигнутые договоренности.
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Топ комментарии
+6
Зеленський довів країну до того що нам тепер треба просити у кацапів дозвіл на вивіз зерна
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26.07.2022 22:30
+2
У мене склалося враження, що там фахівців з морської логістики поряд не було. Тому виглядає все як марення.
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26.07.2022 22:30
+2
В Туреччини є справжній, не лаптєногий, флот. Було б в турків надхнення - могли б зробити кобзона адміралом. Тоді й кацапоцентр Стамбулу не знадобився б, й зерну нічого не загрожувало б
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26.07.2022 22:31
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Яка маячня !
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26.07.2022 22:25 Ответить
Відчуваю я, що з цього бугая не вийле ні..я.
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26.07.2022 22:43 Ответить
Т.е парашники там будут сидеть рядом с Украинцами? А как насчёт совместной ракии?
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26.07.2022 22:30 Ответить
Зеленський довів країну до того що нам тепер треба просити у кацапів дозвіл на вивіз зерна
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26.07.2022 22:30 Ответить
Все проще. Любое устройство, угрожающее кораблям с зерном, будет уничтожено украинскими либо турецкими вооруженным силами
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26.07.2022 22:49 Ответить
@Александр Кузнецов
>Любое устройство, угрожающее кораблям с зерном, будет уничтожено украинскими либо турецкими вооруженным силами

Яке знищення, ким?

В угоді немає пункта про супровід сухогрузів військовими судами. Хоча були б голови у наших зелених, не підписували б угоди без цієі такоі очевидноі умови.
Зрозуміло, що москалі б не погоджувались на британський чи американський флот. Але ж грьобана ООН могла наділити Турцію відповідними повноваженнями і, образно кажучи, суда з зерном йшли б під захистом голубих касок.

Але наші арахамні архістратеги погодилися на варіант, де ООН взагалі не є підписантом угод.
Як бабка-звідниця: звела сторони, взяла гроші і помахала ручкою.
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27.07.2022 08:24 Ответить
У мене склалося враження, що там фахівців з морської логістики поряд не було. Тому виглядає все як марення.
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26.07.2022 22:30 Ответить
В Туреччини є справжній, не лаптєногий, флот. Було б в турків надхнення - могли б зробити кобзона адміралом. Тоді й кацапоцентр Стамбулу не знадобився б, й зерну нічого не загрожувало б
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26.07.2022 22:31 Ответить
это какой то позор
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26.07.2022 22:47 Ответить
Та не в разі потреби будуть перевіряти, а кожне судно перед проходом Босфора на предмет наявності зброі для оборони Украіни.

Так записано в угоді з Украіною.
Перевіряти будуть працівники цього центру, тобто наші, турки і... руzzкі.

Класна угода, вершина дипломатіі. Недаремно, ані в переговорах, ані при підписанні з нашоі сторони не було жодного професійного дипломата.
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27.07.2022 08:14 Ответить
 
 