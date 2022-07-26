Центр координации экспорта зерна из Украины откроют завтра в Стамбуле, - министр обороны Турции Акар
Министр обороны Турции Хулуси Акар во вторник заявил, что общий координационный центр, отвечающий за экспорт продовольствия из Украины, заработает в Стамбуле в среду, 27 июля.
Совместный координационный центр будет открыт в Национальном университете обороны в Стамбуле, на церемонии открытия присутствует и министр обороны Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Отмечается, что центр будет следить за всеми перемещениями судов, выходящих из трех портов Украины. Корабли, которые будут пользоваться созданным в Черном море коридором, при необходимости будут проверять перед проходом через проливы.
Как сообщалось, в прошлую пятницу в Стамбуле между Турцией, Россией, Украиной и ООН была подписана инициатива по работе с экспортом украинского продовольствия морским путем.
Уже на следующий день после подписания соглашения Россия его нарушила, совершив обстрел Одесского порта, осудивших ООН, ЕС и США, а Анкара призвала стороны выполнять достигнутые договоренности.
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>Любое устройство, угрожающее кораблям с зерном, будет уничтожено украинскими либо турецкими вооруженным силами
Яке знищення, ким?
В угоді немає пункта про супровід сухогрузів військовими судами. Хоча були б голови у наших зелених, не підписували б угоди без цієі такоі очевидноі умови.
Зрозуміло, що москалі б не погоджувались на британський чи американський флот. Але ж грьобана ООН могла наділити Турцію відповідними повноваженнями і, образно кажучи, суда з зерном йшли б під захистом голубих касок.
Але наші арахамні архістратеги погодилися на варіант, де ООН взагалі не є підписантом угод.
Як бабка-звідниця: звела сторони, взяла гроші і помахала ручкою.
Так записано в угоді з Украіною.
Перевіряти будуть працівники цього центру, тобто наші, турки і... руzzкі.
Класна угода, вершина дипломатіі. Недаремно, ані в переговорах, ані при підписанні з нашоі сторони не було жодного професійного дипломата.