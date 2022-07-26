Тимошенко о дефолте "Нафтогаза": Не может компания вчера показывать 12 млрд прибыли, а сегодня - быть неплатежеспособной. Готовим заявления о преступлениях
"Батькивщина" готовится подать в правоохранительные органы заявления о преступлениях в "Нафтогазе".
Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя заявление "Нафтогаза" о дефолте по еврооблигациям, передает Цензор.НЕТ.
"Что и нужно было доказать: "Нафтогаз" – банкрот!
Многолетние финансовые манипуляции внутри крупнейшей государственной компании, которые "Батькивщина" не уставала разоблачать, больше невмоготу скрывать.
Сегодня правительство вынуждено официально признать дефолт "Нафтогаза". И тот факт, что оно, правительство, "Нафтогаз" не контролировало.
Потому что не может компания вчера показывать 12 миллиардов прибыли, а сегодня – не может рассчитаться по текущим выплатам.
Вопрос: а кто тогда контролировал?
И кому мы обязаны необходимостью просить партнеров о "газовом ленд-лизе"? И готовиться к самой сложной за время независимости зиме?
Вопросов снова больше, чем ответов.
Уже завтра наша команда подаст в правоохранительные органы заявления о преступлениях в "Нафтогазе".
Общество должно узнать все подробности многомиллиардных сделок, а дельцы, которые много лет обворовывали народ, должны понести за это строжайшую ответственность!" - заявила Тимошенко.
Напомним, 26 июля "Нафтогаз" заявил о дефолте по еврооблигациям из-за отказа Кабмина согласовать выплаты.
Пожалуйста, подождите...
Це абсолютна неправда. Базова ціна (тобто. одна зі складових для розрахунку ціни) угоди 2009 року практично відповідала "формулі" 2006 року, запровадженій на вимогу путіна і його агента фірташа урядом Ющенка-Єханурова, коли вони погодилися на скасування схеми газ-за-транзит по 50 і одразу запровадили 95. Фактично ж базова ціна контракту 9 року приблизно дорівнювала середній ціні газпромівського газу у ЄС на початок 2009р.
Вихідна ціна контракту на 2009 рік була близько 232 доларів.
Марченко! Ти не "словоблуддям" займайся", а аргументуй своє "відмивання брудної задниці" "любительки перевзуваться у стрибку"
Против рашки она стала выступать до того как ее там вербанули или сразу после?
"Контрактная армия" - это и было воплощение тактики кремлядей по полному развалу украинской армии!
Против "харьксовикх соглашений" она была потому что ее выбрасывали из газовой схемы, где она харчевалась годами
Ну а против "минских" буквально все явные и еще не вскрывшиеся агенты кремльбя - тут ничего удивительного!
Діяльність політика треба оцінювать "комплексно", а не за окремими кон"юктурними висловлюваннями!
Вона НЕ перевищувала ціни у Європі, окрім Білорусі, звичайно. Перевищувати європейські ціни газпромівський газ в нас став з 2010 року, коли уряд януковича замість використання положень контракту щодо можливостей зниження формульної ціни, як це зробили тоді усі інші контрагенти в ЄС, підписали харківські угоди. Скористатися положеннями контракту ми змогли тільки після втечі януковича і одразу виграли в газпрому мільярди доларів переплачених зовсім не з вини Тимошенко, а всупереч можливостям її контракту.
Маніпуляції з оцінками "кабального" контракту не мають меж. Починаючи "з підписаної ціни 450", якої на виході не було, і яку тим не менш порівнюють з вихідними цінами в Німеччині, наприклад, але кількома місяцями раніше. А що було у світі та Європі з нафтою і газом у 2008-2009рр.. нагадати? Особливо раджу звернути увагу на сплеск вартості газу на газовому хабі TTF (Нідерланди) на самий момент підписання контракту 2009 року у січні після перекриття нам газових засувок на піку морозів.
Бляха, де ж ви її берете?!? Хоча зрозуміло - пороблена ця "інформація" в одному місці з "колючєй проволокой вокруг донбасса" і "блокірованієм усілій по вступлєнію в НАТО". Манафорту за таке і "три сорти України" десятки мільйонів зелених (справжніх) відвалили. А нашим пропагандонам ще на порядки більше.
За методичками олігархічної мафії з її високовартісними найманцями на кшталт манафортів.
Але навіть після вимкнення прокачки газу з росії в січні 2009 р. путіну не вдалося домогтися кабальних умов в контракті. Бо вихідна ціна на 9 рік склала близько 232 доларів за тис. кубів (а не 450), а умови контракту призвели до блискавичного кількамільярдного програшу газпрому у Стокгольмі після втечі януковича у 14 році.
Чей газ идёт через Украину в Европу?
https://www.youtube.com/watch?v=VzArkSjh__c&ab_channel=NeoHistory
Як високопосадовці крали і далі крадуть газ
https://youtu.be/RLeOKOAHusw?t=3827
Україна - ти незалежна! Квітни та розвивайся !
А чим закінчилося ?
І Юлька + її люди у ВР - у провалі - винуваті
Ну і Порох - теж ... Але суть у іншому - а з ким тоді Україна буде будувати свою Державу
Ну у Пороха - хоч немає такої великої галереї пожимавсів та посміхавсівсів з Х*йлом
При Зеленському "не крадуть" - грошей в бюджеті немає...
Висновок: Порошенко крав у бюджет!
Дядя Коломойша так 5 млрд $ вивів з України через Приват, чув що це не єдиний випадок млрд
грабунку. Якщо баба Юла заволала, так яка сама млрд нагріла на газових оборутках і та кого фсб
поставило на місце олігарха по газу, то справа таки зайшла далеко.
Я розумію, що і цим питанням потрібно займатися, але ж не з подачі Тимошенко...
Може Юлія Володимирівна розповість про свій вклад в цій війні. Ну хоч пакет макаронів для ЗСУ придбала, чи знову буде розповідати, що живе на "пособіє" від своєї тітки.
Бо на Луї Віттон і пластику вистачає. А тепер вирішила ще і хайпонути при нагоді.
Ну... тепер слід чекати Ляшка, а далі і Гриценко підтягнеться...
Навтогаз заявляет, что деньги есть, но кабмин не разрешает делать выплаты.
А Тимошенко говорит, что денег нет
Тимошенко добре розуміється на газових оборудках, особливо, в різниці ціни на газ для населення і промисловості. Зараз дуже схожа ситуація, уявіть, скільки газу по 8 гривень можна списати на окуповані території. Але продати такий газ на Захід можуть лише обрані, хто має доступ да газопроводів та до керівництва Нафтогазу.