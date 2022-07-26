Тимошенко о дефолте "Нафтогаза": Не может компания вчера показывать 12 млрд прибыли, а сегодня - быть неплатежеспособной. Готовим заявления о преступлениях

"Батькивщина" готовится подать в правоохранительные органы заявления о преступлениях в "Нафтогазе".

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя заявление "Нафтогаза" о дефолте по еврооблигациям, передает Цензор.НЕТ.

"Что и нужно было доказать: "Нафтогаз" – банкрот!

Многолетние финансовые манипуляции внутри крупнейшей государственной компании, которые "Батькивщина" не уставала разоблачать, больше невмоготу скрывать.

Сегодня правительство вынуждено официально признать дефолт "Нафтогаза". И тот факт, что оно, правительство, "Нафтогаз" не контролировало.

Потому что не может компания вчера показывать 12 миллиардов прибыли, а сегодня – не может рассчитаться по текущим выплатам.

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Вопрос: а кто тогда контролировал?

И кому мы обязаны необходимостью просить партнеров о "газовом ленд-лизе"? И готовиться к самой сложной за время независимости зиме?

Вопросов снова больше, чем ответов.

Уже завтра наша команда подаст в правоохранительные органы заявления о преступлениях в "Нафтогазе".

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Общество должно узнать все подробности многомиллиардных сделок, а дельцы, которые много лет обворовывали народ, должны понести за это строжайшую ответственность!" - заявила Тимошенко.

Напомним, 26 июля "Нафтогаз" заявил о дефолте по еврооблигациям из-за отказа Кабмина согласовать выплаты.