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США делают все, чтобы как можно быстрее доставить в Украину HIMARS, - Остин

himars

Министр обороны США Ллойд Остин заверил украинского коллегу Алексея Резникова в том, что Соединенные Штаты прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее доставить военное оборудование в Украину.

"Сегодня днем ​​я разговаривал по телефону со своим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Я заверил его, что мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее доставить оборудование в Украину для противодействия российской агрессии", – заявил Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В пресс-службе Пентагона сообщили, что Остин обсудил с Резниковым итоги недавней встречи в формате "Рамштайн" и текущую помощь Украине в области безопасности, в том числе недавнее обязательство США предоставить дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.

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"Госсекретарь Остин заверил министра Резникова в том, что Соединенные Штаты прилагают все возможные усилия для доставки оборудования в Украину. Министр Резников также представил обновленную информацию о ситуации на местах. Два лидера договорились оставаться в тесной координации", – говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+27
дякуємо!! за кожен що є і за кожен що буде !!!
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26.07.2022 23:12
+18
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26.07.2022 23:14
+14
Гарний прильоту десятка ракет по Курському авіазаводу, що прям зараз клепає орлани, був би чудовим кроком до миру...
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26.07.2022 23:39
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дякуємо!! за кожен що є і за кожен що буде !!!
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26.07.2022 23:12 Ответить
за даними орчих ЗМІ, в Херсоні перестав існувати Антонівський міст, чекаємо на офіційне підтвердження

Друзі, на протилежному березі водосховища спостерігається активізація ворожих РСЗВ.
Будьте уважні, не підходьте до вікон, використовуйте правило двох стін, або перебувайте у сховищі - голова Нікопольської районної військової адміністрації.
https://t.me/operativnoZSU/33926
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26.07.2022 23:28 Ответить
дякуємо США! вони роблять усе. а що робить оп і сам п? доки країною буде керувати сірий фсб-шний кардинал дЄрмак?
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26.07.2022 23:12 Ответить
Доки мудрий нарід буде терпіти
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26.07.2022 23:47 Ответить
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26.07.2022 23:14 Ответить
Та дав би Боженько. щоб їм якнайскоріще прийшов би той п...ць! Щось відбувається в Херсоні! Тримаємо кулаки!!
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26.07.2022 23:46 Ответить
Амінь!
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26.07.2022 23:50 Ответить
Пєсков, по ходу, СБУшний агент. Навіть не ховається.
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29.07.2022 16:23 Ответить
Успейте купить по акционной цене. Билет на концерт кабздона в подарок.
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26.07.2022 23:15 Ответить
Не встиг "батя" скористатись акцією "спасібо сину за ладу "каліну"....
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26.07.2022 23:28 Ответить
Из местных тлг-каналов поступают пока не подтвержденные данные о том, что Антоновский мост в Херсоне сильно повреждён. По крайней мере, все орки сейчас на ушах. Ожидаем официальную информацию. https://t.me/Sharpreview/15912
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26.07.2022 23:16 Ответить
hochu domoy v UA@hochu_dodomu

https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1552021915216367618 14 мин

Пишут, что взрывы были слышны в стороне Антоновского моста.
Только что в стороне Антоновки пролетали истребители и скорее всего работало рашкино ПВО. В небе были оранжевые всполохи.
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26.07.2022 23:19 Ответить
А зелене шмаркля відосіки пиляє.
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26.07.2022 23:22 Ответить
пошов до біса!
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26.07.2022 23:27 Ответить
Що дермаківська потвора намалювалась?
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27.07.2022 04:27 Ответить
Досить дибіла включати
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26.07.2022 23:49 Ответить
Так вимкни свого дебіла зелень
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27.07.2022 04:28 Ответить
Штати спасають Україну, щира подяка і низький уклін їм.
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26.07.2022 23:25 Ответить
подяка велика, але пора вже снаряди на 300км, щоб не "шастали" по Чорному морю чорти прокляті
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26.07.2022 23:29 Ответить
Не розумію цих обмежень до 80 км. Шо русня зробить такого що ще не робила?
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26.07.2022 23:33 Ответить
я теж так вважаю. За парєбрік вже повинні літати тамагавки.
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26.07.2022 23:39 Ответить
Слава Украине,слава США.
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26.07.2022 23:37 Ответить
Против ракетного террора который навязала параша химарсы не помогают. Надо самолёты, нормальное ПВО и ПРО. Пока вы там телитесь скоро от Харькова, Николаева и тд. ничего не останется.
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26.07.2022 23:38 Ответить
Жодне ПВО не допоможе. Тільки агалогічні удари у відповідь по території орків
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26.07.2022 23:44 Ответить
ПРО від балістичних, авіація та ППО від крилатих ракет допомагає, а залізний купол від реактивних снарядів, останнє Ізраїль не дасть
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26.07.2022 23:56 Ответить
Вся ПРО навіть в штаті Флорида працює в межах 30-70%. Запустять не дві а двадцять ракет і все одно проб'ють. Тому прильот в отвєтку найкраще ПВО...
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27.07.2022 00:04 Ответить
Что это за разговор - "телитесь" ? Маме своей такое говори.
Американцы внятно назвали фамилии людей, на которых смотрят как на предателей - почему они во власти до сих пор ?
Если кто телится, то это президент-подъермачник.
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26.07.2022 23:46 Ответить
Гарний прильоту десятка ракет по Курському авіазаводу, що прям зараз клепає орлани, був би чудовим кроком до миру...
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26.07.2022 23:39 Ответить
Хімарси щойно добряче по Антонівському мосту пройшлися, тепер вже цей міст мабуть все.... Чекаємо на цікаві новини!
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26.07.2022 23:58 Ответить
 
 