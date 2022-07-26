США делают все, чтобы как можно быстрее доставить в Украину HIMARS, - Остин
Министр обороны США Ллойд Остин заверил украинского коллегу Алексея Резникова в том, что Соединенные Штаты прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее доставить военное оборудование в Украину.
"Сегодня днем я разговаривал по телефону со своим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Я заверил его, что мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее доставить оборудование в Украину для противодействия российской агрессии", – заявил Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В пресс-службе Пентагона сообщили, что Остин обсудил с Резниковым итоги недавней встречи в формате "Рамштайн" и текущую помощь Украине в области безопасности, в том числе недавнее обязательство США предоставить дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.
"Госсекретарь Остин заверил министра Резникова в том, что Соединенные Штаты прилагают все возможные усилия для доставки оборудования в Украину. Министр Резников также представил обновленную информацию о ситуации на местах. Два лидера договорились оставаться в тесной координации", – говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Друзі, на протилежному березі водосховища спостерігається активізація ворожих РСЗВ.
Будьте уважні, не підходьте до вікон, використовуйте правило двох стін, або перебувайте у сховищі - голова Нікопольської районної військової адміністрації.
https://t.me/operativnoZSU/33926
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1552021915216367618 14 мин
Пишут, что взрывы были слышны в стороне Антоновского моста.
Только что в стороне Антоновки пролетали истребители и скорее всего работало рашкино ПВО. В небе были оранжевые всполохи.
Американцы внятно назвали фамилии людей, на которых смотрят как на предателей - почему они во власти до сих пор ?
Если кто телится, то это президент-подъермачник.