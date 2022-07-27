РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5797 посетителей онлайн
Новости Война
26 700 43
армия РФ (18030) Генштаб ВС (5768) уничтожение (6239) вертолёт (1065)

"Жест доброй воли": в Херсонской области российские оккупанты атаковали сами себя вертолетами, а затем сбили свой Ка-52, - Генштаб ВСУ

ка-52

26 июля российские оккупанты дружеским огнем обстреляли собственные позиции, а затем уничтожили свой же вертолет Ка-52.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Жест доброй воли" от оккупантов. За прошедшие сутки три российских Ка-52 на Херсонщине намеревались атаковать наши подразделения, но... нанесли удар по своим.

Читайте: На Бахмутском направлении продолжаются бои со штурмовой группой врага в районе Покровского, - Генштаб ВСУ

Возвращаясь, вертолеты оккупантов попали под "дружественный" огонь испуганных расчетов противовоздушной обороны российских войск. Российское ПВО никогда не отличалось точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль..." – говорится в сообщении.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+51
Им надоела статистика, где только ЗСУ сбивает Ка-52.
показать весь комментарий
27.07.2022 02:10
+49
"научились" все-таки воевать кацапы - "молодцi" - дай бог здоровья всем погибшим за новороссию
показать весь комментарий
27.07.2022 02:47
+36
Як це по руські "бій своїх - щоб украінці лякались!" Лякайте нас більше і якісніше.
показать весь комментарий
27.07.2022 01:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну и так Гарно
показать весь комментарий
27.07.2022 01:54 Ответить
Шест доброй боли
показать весь комментарий
27.07.2022 02:48 Ответить
жесть доброї долі(до нас доброї, а для них-жесть)
показать весь комментарий
27.07.2022 02:56 Ответить
Аминь…
показать весь комментарий
27.07.2022 01:55 Ответить
"научились" все-таки воевать кацапы - "молодцi" - дай бог здоровья всем погибшим за новороссию
показать весь комментарий
27.07.2022 02:47 Ответить
Як це по руські "бій своїх - щоб украінці лякались!" Лякайте нас більше і якісніше.
показать весь комментарий
27.07.2022 01:55 Ответить
Ну так це ж росіяни, а дуракам закон не писан.
показать весь комментарий
27.07.2022 05:01 Ответить
"батальйони б'ют па сваїм..." (с)
показать весь комментарий
27.07.2022 08:01 Ответить
Им надоела статистика, где только ЗСУ сбивает Ка-52.
показать весь комментарий
27.07.2022 02:10 Ответить
Орки , так тримати
показать весь комментарий
27.07.2022 02:11 Ответить
Им ясно, что их всё равно собьют, так какая разница кто ?
Зато удалось обмануть ЗСУ.
показать весь комментарий
27.07.2022 02:14 Ответить
Як колись в армії: мая твая не понимайт. Ну не побачили різниці, ті руками махали,махали кричали я свій, свій аж охрипли. А їх не зрозуміли і не почули.
показать весь комментарий
27.07.2022 02:16 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2022 02:25 Ответить
Коррупция в войсках на всех уровнях! Сто пудово кацапские вертолетчики забашляли кацапским-же ПВОшникам... Типа "Вы нас тихонько так, нежно, сбейте, а то устали мы тут, сил нет. Домой охота! А то ведь не сегодня, так завтра по настоящему же сбить могут!"
показать весь комментарий
27.07.2022 02:27 Ответить
их еще и ПРИВЛЕКУТ ЗА ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСТВО, они же отрицательньій пример всем подают , что так можно с передовой смотаться в тьіл, запомни ентот пост.
показать весь комментарий
27.07.2022 02:52 Ответить
уже куча новостей было про прострел ног/рук, переломов, рассечённых голов и тд.
Здесь вероятность что ради смыться - если высоты маленькие были и все выжили...

Но это слишком сложно для них.
показать весь комментарий
27.07.2022 06:38 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2022 02:43 Ответить
Орки начали отмечать 40 тысяч захорошенных руских 40 градусами
показать весь комментарий
27.07.2022 02:45 Ответить
Это они ещё и не начинали
показать весь комментарий
27.07.2022 03:28 Ответить
Уявляю цей бєнєфіс… Орки так налякані хахламі, що з переляку обдристалися і били по своїх.
показать весь комментарий
27.07.2022 03:29 Ответить
Это прекрасно! Это замечательно! Это восхитительно!!
показать весь комментарий
27.07.2022 03:40 Ответить
Це говорить про одне - "кількістю" "якість" не заміниш Просто, замість справжнього авіанавідника, у бойових порядках кацапів посадили вчорашнього "піджака", що поняття не має ні про координати, ні про орієнтири, і в карті не розбирається Та й карта могла буть 1959 року підготовки І назвали це "тіло" "авианаводчиком-корректировщиком" А якщовін ще й "з будуна" був?
А стрільба по своєму вертольоту - то звичайний "эффект часового" Такий вислів був у радянські часи Він пояснював парадоксальну ситуацію, коли бувало чатовий випускав трохи не цілий магазин патронів по порушнику і попадав однією кулею та лише ранив (а то і взагалі не попадав), а одним випадковим пострілом, "не хотячи", валив насмерть співслужбовця
показать весь комментарий
27.07.2022 04:45 Ответить
Файно попрацював коригувальник на Славу - Славу України
показать весь комментарий
27.07.2022 05:04 Ответить
Пане, мабуть там все очень даже намного проще. ВВажаючи, шо кацапы, как и хромая лошадь(паадорванная) - пробиты на дно, там переляк звичайний, типо , у страха глаза велики.
показать весь комментарий
27.07.2022 06:41 Ответить
Або и просто, кацапы отомстили своим вертолетчикам, за их атаки по своим же позициям... ЗЫ... А на душе то - зело лепо, бо свирепо у ластногих.
показать весь комментарий
27.07.2022 06:48 Ответить
Онзарезал сам себя-а-а!
Весёлый разгово-о-ор! (с)
показать весь комментарий
27.07.2022 05:59 Ответить
Бинго !
показать весь комментарий
27.07.2022 06:00 Ответить
На расєє дураков на сто лєт припасєно...
показать весь комментарий
27.07.2022 06:01 Ответить
Шо це було? Недоперепили или лаптеунтам на похмiлля.
показать весь комментарий
27.07.2022 06:36 Ответить
А жаль...©
показать весь комментарий
27.07.2022 07:39 Ответить
касаби пересадили бурятів з Т-62 на Ка-52?
показать весь комментарий
27.07.2022 07:49 Ответить
Мабуть бульбаші з кацапами щось не поділили,або чечени з бурятами,або татари з башкирами,або тувинці з ….,ой ***** я вже заплутався,але все одно гарно!!!
показать весь комментарий
27.07.2022 08:13 Ответить
найти хероя і компенсіровать долярами-мужик же старався
показать весь комментарий
27.07.2022 08:19 Ответить
та закатите им на всех направления по цистерне спирта ! и они передолбят друг друга за неделю
показать весь комментарий
27.07.2022 08:29 Ответить
Взагалі-то вони літають "двійками". третій виявився зайвим.
показать весь комментарий
27.07.2022 08:37 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2022 08:43 Ответить
Зробіть іще один Шест доброї болі - їб#ніть по Кремлю!
показать весь комментарий
27.07.2022 08:46 Ответить
- Берримор, а.. что это за шум на болотах?
- Это сбитый КА-52, сэр.
- Но почему же его сбили сами русские?
- Русофобия, сэр.
- Да, но... зачем же русским затевать русофобию?
- ********, сэр.
показать весь комментарий
27.07.2022 09:05 Ответить
На войне всякое бывает, но, для нас, этот момент очень приятен..
показать весь комментарий
27.07.2022 09:29 Ответить
кацапи образились, що тільки українці збивають "нєсбіваємиє аналоговнети", та довели що і кацапи теж можуть їх збити.
показать весь комментарий
27.07.2022 09:51 Ответить
Убрали свидетеля.
показать весь комментарий
27.07.2022 12:17 Ответить
 
 