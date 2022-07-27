"Жест доброй воли": в Херсонской области российские оккупанты атаковали сами себя вертолетами, а затем сбили свой Ка-52, - Генштаб ВСУ
26 июля российские оккупанты дружеским огнем обстреляли собственные позиции, а затем уничтожили свой же вертолет Ка-52.
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Жест доброй воли" от оккупантов. За прошедшие сутки три российских Ка-52 на Херсонщине намеревались атаковать наши подразделения, но... нанесли удар по своим.
Возвращаясь, вертолеты оккупантов попали под "дружественный" огонь испуганных расчетов противовоздушной обороны российских войск. Российское ПВО никогда не отличалось точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль..." – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+51 Михаил Сомов e93c7ea8
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+36 Константин Чернышев
показать весь комментарий27.07.2022 01:55
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Зато удалось обмануть ЗСУ.
Здесь вероятность что ради смыться - если высоты маленькие были и все выжили...
Но это слишком сложно для них.
А стрільба по своєму вертольоту - то звичайний "эффект часового" Такий вислів був у радянські часи Він пояснював парадоксальну ситуацію, коли бувало чатовий випускав трохи не цілий магазин патронів по порушнику і попадав однією кулею та лише ранив (а то і взагалі не попадав), а одним випадковим пострілом, "не хотячи", валив насмерть співслужбовця
Весёлый разгово-о-ор! (с)
- Это сбитый КА-52, сэр.
- Но почему же его сбили сами русские?
- Русофобия, сэр.
- Да, но... зачем же русским затевать русофобию?
- ********, сэр.