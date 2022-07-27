"Жест доброй воли": в Херсонской области российские оккупанты атаковали сами себя вертолетами, а затем сбили свой Ка-52, - Генштаб ВСУ

26 июля российские оккупанты дружеским огнем обстреляли собственные позиции, а затем уничтожили свой же вертолет Ка-52.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Жест доброй воли" от оккупантов. За прошедшие сутки три российских Ка-52 на Херсонщине намеревались атаковать наши подразделения, но... нанесли удар по своим.

Читайте: На Бахмутском направлении продолжаются бои со штурмовой группой врага в районе Покровского, - Генштаб ВСУ

Возвращаясь, вертолеты оккупантов попали под "дружественный" огонь испуганных расчетов противовоздушной обороны российских войск. Российское ПВО никогда не отличалось точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль..." – говорится в сообщении.