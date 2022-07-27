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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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оккупация (9987) референдум (1432) аннексия (147)

Россияне перед "референдумами" хотят захватить как можно больше территории Украины, - ISW

ворог,кацап,русня,орк

Оккупанты хотят захватить как можно больше украинских территорий перед тем, как проводить незаконные "референдумы" о "включении" захваченного в состав РФ.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупационное "руководство" продолжает оглашать сроки для захвата дополнительной украинской территории. Так, 25 июля заместитель "министра информации" так называемой "ДНР" Даниил Бессонов заявил, что фейковая "республика" рассчитывает захватить всю Донецкую область до конца августа.

Ранее разные российские и западные источники сообщали, что Россия намерена провести референдумы на оккупированных территориях в первой половине месяца, вероятно, примерно 11 сентября.

Читайте: Оккупанты завезли пиарщиков и ищут массовку для якобы "поддержки" "референдума" на юге Украины, - "Центр национального сопротивления"

При этом в ISW считают, что российские войска вряд ли оккупируют дополнительную территорию в Украине до начала указанного срока аннексии.

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Оккупационное "руководство" объявляет ускоренные сроки для захвата украинской территории, чтобы согласовать усилия Кремля по подготовке к аннексии оккупированных территорий.

  • Российские войска захватили незначительные территории к северо-востоку от Бахмута и продолжают бои к востоку и югу от Бахмута.

  • Силы РФ совершили ограниченную атаку северо-западнее Изюма, вероятно, чтобы обезопасить российские тыловые районы на линии Изюм-Славянск.

  • Оккупанты произвели ограниченные обстрелы на юго-западе от города Донецк вблизи границы Запорожской области.

  • Российские войска сосредоточились на обороне оккупированных рубежей и совершили ограниченный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.

Также читайте: Гауляйтеры издали приказ о создании "избирательных комиссий" в оккупированном Мелитополе, - мэр Федоров

  • Украинские войска продолжали наносить удары по российским материально-техническим узлам в Херсонской области.

  • Кремль продолжает формирование региональных добровольческих батальонов для введения в Украину.

  • Источники информации украинской разведки продолжают раскрывать планы Кремля по поводу аннексии оккупированной Украины путем фальсифицированных референдумов.
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Топ комментарии
+8
А что им дает тот референдум, ну проведут и что, ну включат в состав московии и что?

Все равно это Украина и украинцы будут биться за свои дома, своих людей в оккупации.
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27.07.2022 07:18
+7
може хватить хотелки окупантів те що вони хочуть нахрена ви взагалі говорите про цей абсурд з реферндумами і піарите як щось важливе ***** лякало навесні ядерною зброею і все літо якщо будуть навіть поставки зброї як бачимо хаймарси жарять орків і ***** мовчить то ссикло тільки лякати вміе може окупант на окупованій землі реферндуми без дозволу Київа? ні в їх головах вони можуть приеднати Київ просто указом або аляску та що сратись і скласти зброю? забудьте про анексию Крима легка прогулянка такого не буде тоді і натяку не було на звільнененя чи навіть на спробу зараз їде активна фаза і стоїть доля країни про існування робіть хоть десять референдумів у зсу нема іншого вихода як звільняти окуповане і Крим також
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27.07.2022 07:41
+6
Кремлівський вилупок просто йо@нутий , як казав колись Борис Немцов

Ну для чого кацапам наші , розбиті вщент , територіі , щоб було ?
ІДІОТИ кончені і мразь !

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27.07.2022 07:49
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Так-так-так... - клекотав кулемет... Значит будет незамедлительный вынос ластоногих оленей ляптями вперед.
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27.07.2022 07:03 Ответить
А что им дает тот референдум, ну проведут и что, ну включат в состав московии и что?

Все равно это Украина и украинцы будут биться за свои дома, своих людей в оккупации.
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27.07.2022 07:18 Ответить
як в криму і донбасі?
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27.07.2022 10:12 Ответить
За щоку захоплять. Тільки за щоку.
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27.07.2022 07:30 Ответить
А у кацапів віками була "ідея-фікс" - "Пабеда лишь тагда, кагда занята и присаединена ещё территория! Какая же єта "пабеда", если Рассия не увеличилась?"
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27.07.2022 07:38 Ответить
може хватить хотелки окупантів те що вони хочуть нахрена ви взагалі говорите про цей абсурд з реферндумами і піарите як щось важливе ***** лякало навесні ядерною зброею і все літо якщо будуть навіть поставки зброї як бачимо хаймарси жарять орків і ***** мовчить то ссикло тільки лякати вміе може окупант на окупованій землі реферндуми без дозволу Київа? ні в їх головах вони можуть приеднати Київ просто указом або аляску та що сратись і скласти зброю? забудьте про анексию Крима легка прогулянка такого не буде тоді і натяку не було на звільнененя чи навіть на спробу зараз їде активна фаза і стоїть доля країни про існування робіть хоть десять референдумів у зсу нема іншого вихода як звільняти окуповане і Крим також
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27.07.2022 07:41 Ответить
В 14 могли ЗСУ наступали коли ні відступали де що рашисти там проводили немало ніякого значення. З дикунами значення має військова сила - або їх гониш або вони приходять і тебе зжеруть.
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27.07.2022 08:36 Ответить
Кремлівський вилупок просто йо@нутий , як казав колись Борис Немцов

Ну для чого кацапам наші , розбиті вщент , територіі , щоб було ?
ІДІОТИ кончені і мразь !

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27.07.2022 07:49 Ответить
Саме "Що було"!
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27.07.2022 09:15 Ответить
так захоплять же ж, карту діпстейт всі ж бачуть, ті хто не ідіоти, хоча б, і весь наш ура патріотизм іде в сраку. Цю війну я не знаю як ми будемо хоча б зупиняти, я вже мовчу про контрнаступ.
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27.07.2022 08:22 Ответить
***** захапает столько земли, сколько ему позволят, кацапы проведут ,,рехверендум" и заявят, шо всё это теперь рашка. Думаете, что после этого мы будем отвоёвывать свои земли назад? Нет! Бонэвтик-дерьмак всё застопорит и будет волать про ,,там же нашилюди" и ,,перестатьстрилять". А арахамия договорится про 15 лет ,,переговоров". Зеленского В ОТСТАВКУ!!
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27.07.2022 08:30 Ответить
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27.07.2022 08:35 Ответить
"" Окупанти хочуть захопити якомога більше українських територій перед тим, як проводити незаконні "референдуми" про "включення" загарбаного до складу РФ.""

Цікаво,як вони можуть зараз щьось захопити? Правоберіжжя,разом з Херсоном скоро буде НАШЕ.

А з лівоберіжжям-складнійше. Але до 15го вересня час є. Дуже не хочу бути під підарашкою (район Н-Каховки).

Смерть путліровцям!! Слава ЗСУ!!!
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27.07.2022 09:47 Ответить
ISW просто наивные кабинетные стратеги и не понимают что это не имеет ни какого значения.
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27.07.2022 10:13 Ответить
Точно уж не будет иметь никакого значения,если на каждый референдумский участок от орков будет нацелен https://uk.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur M982 Excalibur от ВСУ с предупреждением местных любителей"русского мира"о возможных нехороших последствиях в ходе их волеизъявления
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27.07.2022 11:29 Ответить
Начхати всім на ті референдуми.
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27.07.2022 22:06 Ответить
 
 