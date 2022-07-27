Россияне перед "референдумами" хотят захватить как можно больше территории Украины, - ISW

Оккупанты хотят захватить как можно больше украинских территорий перед тем, как проводить незаконные "референдумы" о "включении" захваченного в состав РФ.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупационное "руководство" продолжает оглашать сроки для захвата дополнительной украинской территории. Так, 25 июля заместитель "министра информации" так называемой "ДНР" Даниил Бессонов заявил, что фейковая "республика" рассчитывает захватить всю Донецкую область до конца августа.

Ранее разные российские и западные источники сообщали, что Россия намерена провести референдумы на оккупированных территориях в первой половине месяца, вероятно, примерно 11 сентября.

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При этом в ISW считают, что российские войска вряд ли оккупируют дополнительную территорию в Украине до начала указанного срока аннексии.

Ключевые выводы аналитиков института:

Оккупационное "руководство" объявляет ускоренные сроки для захвата украинской территории, чтобы согласовать усилия Кремля по подготовке к аннексии оккупированных территорий.

Российские войска захватили незначительные территории к северо-востоку от Бахмута и продолжают бои к востоку и югу от Бахмута.

Силы РФ совершили ограниченную атаку северо-западнее Изюма, вероятно, чтобы обезопасить российские тыловые районы на линии Изюм-Славянск.

Оккупанты произвели ограниченные обстрелы на юго-западе от города Донецк вблизи границы Запорожской области.

Российские войска сосредоточились на обороне оккупированных рубежей и совершили ограниченный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.

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