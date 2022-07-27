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армия РФ (18030) Николаев (2109) Николаевская область (2060) обстрел (25761) Ким Виталий (241)

Утром оккупанты обстреляли Николаев. Попали в промышленную зону и ремонтное предприятие, - Ким

обстріл,миколаїв,сєнкевич

Утром, 27 июля, около 06:20 Николаев снова был обстрелян. По предварительной информации, попадания были в промышленную зону и ремонтное предприятие.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, также повреждены здание и частный автотранспорт. Предварительно, без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

Ким также информирует, что вчера, 26 июля, в Николаевском районе в 10:25 в результате вражеских обстрелов в с. Шевченковое Шевченковского громады возник пожар хозяйственного здания и частично разрушен жилой дом. Пострадавших нет.

Также в результате обстрелов, 26 июля, в с. Котлярево Шевченковской громады горели поля ячменя и пшеницы. Пострадавших нет.

После вражеских обстрелов, вчера, 26 июля в с. Старая Богдановка Радсадовской громады возникло возгорание сухой травы. Также, 26 июля, в с. Лиманы Галицыновской громады произошло возгорание пшеничного поля.

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Ночью, 27 июля, ориентировочно в 02:50 обстрелам подвергся поселок Весеннее Веснянской громады. В результате возник пожар хозяйственного здания. Также повреждены около восьми частных жилых домов и два легковых автомобиля", - говорится в сообщении.

По словам Кима, обстрелы зафиксированы также в Баштанском районе.

"Вчера, 26 июля, ориентировочно в 16:00 обстрелам подверглось с. Широкое Широковской громады. Разрушены сети электроопор и было попадание в домохозяйство. Пострадавших нет. Также ориентировочно в 02:00, 27 июля, были обстрелы за пределами пределами с. Широкое. Пострадавших нет", – информирует глава региона.

Продолжаются обстрелы территорий и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады по линии разграничения. Так, 26 июля в пгт Березнеговатое в результате попадания боеприпасов и их обломков возникло возгорание сухой травы.

Также за прошедшие сутки под огнем оказались с. Лепетиха и с. Кавказ Березнеговатской громады. Информация о пострадавших отсутствует. Повреждены жилые дома.

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В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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Бідні миколаївці, кожного дня чекати приліт і не факт, що він не попаде в твій будинок. Ніколи мозок не відключає режим тривоги, ніякого задоволення, немає бажання ні їсти ні пити. Я знову буду писати непопулярні речі, які декого дратують, але потрібно було сьогоднішнім відосним піарщикам витпратити частину грошей замість асфальта на ППО і місто було би захищено. А так маємо те, що маємо. Тримаймося, надіятися сьогодні приходиться тільки на Бога і ЗСУ. Точно знаю, що десь на протязі місяця наші війська виб'ють цю потвору-росію з Херсона і не буде загрози від С-300, якою вони по нам гатять.
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27.07.2022 09:32 Ответить
Декого дратують це тільки на Банковій , а усі притомні розуміють що асфальтом воюваи якось не виходить! Але вже давно треба було на воєнні рельси перевести економіку і робити самим хоч щось з ощзброєння , але тільки відосики і всі кинуті напризволяще , виживайте як хочете , шукайте роботу самі , а державі нічого не потрібно , тільки с простягнутою рукою стояти і гроші красти з тих що дають!!! Цю владу треба гнати ! І гнати швидко , бо з такими зрадниками ми не переможемо!
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27.07.2022 10:58 Ответить
 
 