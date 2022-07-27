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Новости Война
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мост (1018) Херсон (2658) Херсонщина (4386)

"Удары были филигранные", - ОК "Південь" подтвердило удар по Антоновскому мосту в Херсоне

мост,міст,антонівський,антоновский

В оперативном командовании "Південь" подтвердили, что украинские силы нанесли удары по Антоновскому мосту в захваченном Херсоне.

Об этом начальница объединенного координационного прессцентра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Она подчеркнула, что украинские силы контролируют стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для оккупантов.

Гуменюк отметила, что ВСУ не разрушают инфраструктуру, а разрушают планы врага.

"Работа нашей артиллерии - настолько щепетильная и ювелирная, что она больше направлена ​​на деморализацию войска", - сказала она.

На вопрос, были ли нанесены удары по Антоновскому мосту, Гуменюк ответила: "Удары были, но они были филигранные".

Читайте: Оккупанты перекрыли движение по Антоновскому мосту в Херсоне после ударов ВСУ

Напомним, вечером 26 июля очевидцы сообщали, что у Антоновского моста через Днепр слышны взрывы. Утром представители оккупационной администрации сообщили, что движение по мосту перекрыто.
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Топ комментарии
+30
Українським філігранщікам-респект...
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27.07.2022 09:14
+19
Косаби, хто не встигне втекти з Херсону, ми не винні.
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27.07.2022 09:23
+10
ЗСУ не руйнують інфраструктуру, а руйнують плани ворога.
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27.07.2022 09:19
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Українським філігранщікам-респект...
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27.07.2022 09:14 Ответить
Добити його дєрьмак не дозволив? Йому шкода вояк свого папи?
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27.07.2022 09:15 Ответить
Добивати його потрібно було 25 або 26 лютого Пошкодили і добре , він ще в нагоді нам стане .В нас як лупанули моста в хлам так з травня місяця роблять з нуля
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27.07.2022 09:22 Ответить
Ти читать умієш? Можна здуру навалить купу снарядів і ракет та повністю зруйнувать УСЕ
Кацапи саме так і роблять! А можна точно ударить ТУДИ і ТАК, щоб паралізувать рух техніки і не тільки не дозволить підвіз ***********, пального та поповнення технікою, але й не дать її вивести з оточення в Херсоні Але не завадить кацапам тікать звідти пішки Хай біжать - вони без танків та артилерії - просто "м"ясо"! А нам потім менше морочиться з відновленням одного-двох прольотів моста Може, у когось з мостобудівників вистачить клепки розробить якусь модель з розбірних металевих конструкцій і поставить її на "потік" - адже у нас не один міст зруйнований А так - підвіз конструкції на місце За допомогою кранів поставив і зібрав усю конструкцію Рік-два простоїть - поки зберуться з силами і поставлять постійний залізобетонний А той - розібрать і використать в іншому місці чи покласти на зберігання - згодиться на майбутнє - мости не вічні То один, то другий треба буде обновлять
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27.07.2022 09:37 Ответить
Кацапи, відступаючи, зруйнують цого вщент.
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27.07.2022 10:07 Ответить
ЗСУ не руйнують інфраструктуру, а руйнують плани ворога.
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27.07.2022 09:19 Ответить
Косаби, хто не встигне втекти з Херсону, ми не винні.
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27.07.2022 09:23 Ответить
О,эти удары ,как мне кажется,мягкое выдавливание московитов из Херсона.
Чем раньше они оставят Херсон ,тем меньше в нём будет разрушений.
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27.07.2022 10:38 Ответить
і це ще армія України навіть і не починала! Тому біжіть, москалі, тікайте ВЖЕ, бо "через 2-3 тижні (с)" буде пізно....
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27.07.2022 09:29 Ответить
До сраці ту філігранність Міст повинен бути зруйнований в злам... але один проліт,- хай козломорді спробують відновити, от тоді настане час філігранних прильотів хаймарсят,- один прильоту,- одна бригада трупаків ремонтників... і все буде Хаймарс
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27.07.2022 09:29 Ответить
Я нічого не зрозуміла з цієї заяви. Створюється враження, що вони стріляють просто щоб полякати, не розумію, наскільки це ефективно.
Сподіваюсь, у них там дійсно все під контролем. а то кацапська техніка і жива сила туди все їде і їде.
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27.07.2022 09:31 Ответить
Уже кацапи повідомили що рух по мосту зупинений
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27.07.2022 09:38 Ответить
А Стрілков вже плачеться що залізничному теж кірдик. Орки у Херсоні тепер буде триматися виключно на понтонних переправах
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27.07.2022 09:57 Ответить
Який там "триматися на понтонах" 🤔 Їм після прильотів хаймарсят залишаться триматися хіба що на понтах, але то недовго 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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27.07.2022 10:09 Ответить
Це була тестов заява,для того,щоб повилазили всi довботi хто не розумiють...
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27.07.2022 11:17 Ответить
Ермак не даст , или придупредит орков , подпольный обком действует
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27.07.2022 09:35 Ответить
ЗЕрмак в Україні - НІХТО!
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27.07.2022 10:08 Ответить
всю ніч ждав фотки...але дождусь.
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27.07.2022 09:42 Ответить
добре
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27.07.2022 09:58 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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27.07.2022 10:17 Ответить
https://t.me/c/1172830166/38625 Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фото Антонівського моста після роботи ЗСУ
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27.07.2022 10:27 Ответить
Сам Фаберже со всеми своими яйцами позавидовал бы такой работе!
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27.07.2022 12:19 Ответить
 
 