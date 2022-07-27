"Удары были филигранные", - ОК "Південь" подтвердило удар по Антоновскому мосту в Херсоне
В оперативном командовании "Південь" подтвердили, что украинские силы нанесли удары по Антоновскому мосту в захваченном Херсоне.
Об этом начальница объединенного координационного прессцентра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Она подчеркнула, что украинские силы контролируют стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для оккупантов.
Гуменюк отметила, что ВСУ не разрушают инфраструктуру, а разрушают планы врага.
"Работа нашей артиллерии - настолько щепетильная и ювелирная, что она больше направлена на деморализацию войска", - сказала она.
На вопрос, были ли нанесены удары по Антоновскому мосту, Гуменюк ответила: "Удары были, но они были филигранные".
Напомним, вечером 26 июля очевидцы сообщали, что у Антоновского моста через Днепр слышны взрывы. Утром представители оккупационной администрации сообщили, что движение по мосту перекрыто.
Пожалуйста, подождите...
Кацапи саме так і роблять! А можна точно ударить ТУДИ і ТАК, щоб паралізувать рух техніки і не тільки не дозволить підвіз ***********, пального та поповнення технікою, але й не дать її вивести з оточення в Херсоні Але не завадить кацапам тікать звідти пішки Хай біжать - вони без танків та артилерії - просто "м"ясо"! А нам потім менше морочиться з відновленням одного-двох прольотів моста Може, у когось з мостобудівників вистачить клепки розробить якусь модель з розбірних металевих конструкцій і поставить її на "потік" - адже у нас не один міст зруйнований А так - підвіз конструкції на місце За допомогою кранів поставив і зібрав усю конструкцію Рік-два простоїть - поки зберуться з силами і поставлять постійний залізобетонний А той - розібрать і використать в іншому місці чи покласти на зберігання - згодиться на майбутнє - мости не вічні То один, то другий треба буде обновлять
Чем раньше они оставят Херсон ,тем меньше в нём будет разрушений.
Сподіваюсь, у них там дійсно все під контролем. а то кацапська техніка і жива сила туди все їде і їде.
довботi хто не розумiють...
Героям слава!!!