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Новости Война
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армия РФ (18030) Генштаб ВС (5768) ликвидация (3134) уничтожение (6239) техника (1709) потери (4269)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 40 070 человек, 222 самолета, 190 вертолетов, 1738 танков и 3971 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 27 июля потери личного состава противника составляют около 40 070 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 40 070 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1738 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 3971 (+12) ед,

артиллерийских систем - 883 (+3) ед,

РСЗО - 258 (+0) ед,

средства ПВО - 117 (+0) ед,

самолетов - 222 (+0) ед,

вертолетов - 190 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 726 (+4),

крылатые ракеты - 174 (+0),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2847 (+12) ед,

специальная техника - 75 (+0).

Читайте: Враг возводит понтоны на Харьковщине, пытался штурмовать в районе Верхнекаменского, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 40 070 человек, 222 самолета, 190 вертолетов, 1738 танков и 3971 бронированная машина 01

"Наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+12
Вітаемо ЗСУ с 40 000 підписників
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27.07.2022 10:02
+10
Кацапы не успели юбилей отгулять,а уже +70
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27.07.2022 09:43
+7
https://ibb.co/kGd3Gvb
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27.07.2022 10:17
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Кацапы не успели юбилей отгулять,а уже +70
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27.07.2022 09:43 Ответить
40 не "святкують"....святкують 50 і більше)
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27.07.2022 09:53 Ответить
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27.07.2022 13:22 Ответить
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27.07.2022 10:08 Ответить
Вітаемо ЗСУ с 40 000 підписників
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27.07.2022 10:02 Ответить
https://ibb.co/kGd3Gvb
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27.07.2022 10:17 Ответить
Я так и не понял . . . Уже второй день нули в графе "сбитые самолёты", а между тем ещё позавчера вечером была информация о том, что Сичеславская бригада завалила за день 2 Су-25 . . . Так где они в статистике ?
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27.07.2022 10:44 Ответить
Значит, инфа была ложной. У нас с самолетами рашистов вечно любое попадание в сторону самолета заявляют о сбитии, хотя самолет мог скинуть тепловую ловушку, или повреждения были минимальные и самолет долетел своим ходом.
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27.07.2022 12:10 Ответить
Юбілєй
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27.07.2022 11:02 Ответить
ещё 40к и рузьгэ свалят сами
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27.07.2022 11:39 Ответить
еще в начале войны , где-то на просторах и-нета надыбал видео с мольфаром , он говорил что русня успокоится когда их трупов будет 50 к , это что-то вроде жертвоприношения , там столько черной магии что света не видно , им нужны трупы для ритуалов на власть, .........бред конечно , но что-то начинает сходится.
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27.07.2022 13:27 Ответить
Потенціальний ґарґумент на користь цієї гіпотези - антилогічна впорота тупість, з якою вони кидають своїх у самовбивчу м'ясорубку. Найяскравіший приклад - Чорнобаївка. Це навіть не Жуков, це вже щось із Першої Світової.
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27.07.2022 23:38 Ответить
 
 