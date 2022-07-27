Зеленский и Ермак незаметно для себя превратились в агентов пророссийского влияния, а Путин это использовал для подготовки вторжения, - Бутусов
Президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак, вместо того, чтобы построить четкую стратегию, пытались "петлять" между разными рисками и угрозами, которые до них доносились.
Об этом в интервью "НВ" заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По его словам, слова власти о "новых лицах" были политическим заблуждением.
"Дело Олега Кулинича, полковника СБУ, которого Зеленский назначил начальником Главного управления СБУ по Крыму. Она ярко показывает, что в руководстве государства сознательно назначались пророссийские руководители на эти высшие должности. ... Олег Кулинич уволился из СБУ в 2005 году. За 15 лет до назначения, никаким "новым" он не являлся и никакого особого опыта не имел. У него очень интересная карьера. С кем он имел связи? Он был назначен Андреем Деркачем (нардеп, которого правительство США официально признало агентом Кремля. – Ред.). Деркач был назначен главой "Энергоатома", и после этого он взял руководителем Кулинича. После этого Кулинич работал в Госкомземе - одной из наиболее коррупционных структур в нашей стране. Все это время, 15 лет. После того, в 2020 году Деркача США объявляют российским агентом, а президент Зеленский назначает друга этого российского агента - начальником главного управления СБУ в Крыму", - рассказал журналист.
Бутусов отметил, что Зеленский и Ермак, вместо того, чтобы построить четкую стратегию, пытались "петлять" между разными рисками и угрозами, которые до них доносились.
"И они пытались умиротворить отношения с Россией и поэтому давали пророссийским агентам разные влиятельные должности. Вот говорит Путин: "Вы против нас ведете разведывательную деятельность". Вот вам, Демченко, будет руководить всей разведкой. Все операции против России были провалены. Погибли наши агенты, многие сейчас сидят в тюрьмах ФСБ. Есть проблемы с Крымом? Вот вам Кулинич, будет назначен в Крым. Они (Ермак и Зеленский. – Ред.) незаметно для себя превратились в агентов российского влияния, которых Путин использовал не для того, чтобы помириться с Украиной, а для того, чтобы планомерно подготовить большое вторжение. Это, к сожалению, сработало", - подчеркнул главный редактор Цензор.НЕТ.
Бутусов также напомнил, что задержан был не только Кулинич за государственную измену.
"За госпредательство по Крыму также лишен звания генерала начальник управления СБУ в Херсонской области, бригадный генерал Криворучко. Генерала ему тоже Зеленский присвоил. Помощник Криворучко арестован за госпредательство, за сдачу РФ наших позиций. Это нередкие случаи. …Может ли это быть случайной связью? Я думаю, что нет", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
2. Він зараз заступник голови РНБО.
За будь- яке проєвропейське рішеня треба було домовятися з депутангами,які в більшості паразитували на проросійському ЛОХтораті!
Допускаю,що навіть обраня зе було обміном на внесеня в Конституцію курсу до ЄС та НАТО!
Слідкуйте за чистотою мови, якщо Ви такий правильний.
Ну шо ви такоэ гаварите? Маме Риме зараз прям "сделалась абидна"...
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Гарна шутка! 😆
Кадры решают все...
Не так страшні московські воші, як свої доморощені гниди із 73% розумного українського народу!
Это виноват университет в Трускавце...где зелемойские азбуку политиканства и популизма изучали..
Камасутра кажуть нашенская Кучмистская.....а Кучма за две каденции не стал миллиардером... зять Пинчук виноват ...все бабло у тестя скомуниздил...
А ле ПРЯМІ докази - у суді. Розвіка користується іншим - відслідковує гроші,і при потребі зливає змі з ФАКТАМИ!
Звичайно на марафоні такого не скажуть! А от зрив "самокатчика" за "виведені банками 25+ мільярдів € у 2019" - прохопився!
Блінкін теж " в тебе тільки на скуртках бюджет втрачє 40+ мільярдів $ на рік!" (це 2021р) на клячаня зе про транш МВФ.
Як гадаєте,скільки мільярдів $ осіло в офшорах зеленських?
Теперь риторика поменяась,и уже не кричат,а как в ордло ворчат "мы не этого хотели!".
Осталось связать СВОЙ выбор с последствиями!
К сожалению, десятки тысяч выбравшие Зеленского,уже не смогут исправить свою ошибку. Никогда.
Нажать, й серед тих ,хто не обирав цього блазня,загиблих не меньше...А на фронтi-набагато бiльше...
Всему свое время каже Господь и....Бумеранг...
За путлера 76%...за лукашешку 80%...за Зелю 73%...писала эти голоса одна контора...
Військова і фінансова допомога буде скасована.
А от змінити оточеня(змінити регента) зезидента,в зв'язку з погіршеням здоров'я наприклад,цілком можливо.
І хай читає тільки ПРАВІЛЬНІ відосики. Хай дитятко тішиться.
Бо сталеві кулаки Ермака дають підставу зебілам вихваляти "залізні яйця" боневтіка.
А от хто шукає" вплив",і є пішаком будь- якого впливу!
Невже прозрів?
А ще пів року тому завзято топив за зебілів на "Лізі" (https://news.liga.net/ua ).
Сейчас делать такие ошибки...
Не нужно путать поддержку должности с личностью,которая ее занимает!
Уже весь мир знает и понимает, что зелёная власть в лице Зеленского и Ермака сдаёт Украину,
но не знают, как поступить, не хотят бросать в беде украинский народ. Не надо жевать сопли
и горько рыдать, надо что то делать. Сейчас главная сила не истерично-гнусавые видосики под
суфлёра из президентской будки, а лучшие представители народа - ВСУ , которые свои жизни отдают за нас, а не за гнусавого и его паука-наставника Ермака. Они достойны руководить страной. При нынешней ситуации, Победы можно не дождаться, пока предатели у власти.
По Конституции, которую постоянно нарушает тот, кто обязан быть её гарантом, народ решает , кто достоин его представлять. Главный скурвился, понятно, что надо менять и не потом, когда может быть поздно, а уже сейчас. Более, чем прозрачно, намекают представители союзников.
Армия должна решить, кому она служит. Шаг за ней! Никто, кроме нас, не спасёт Родину.