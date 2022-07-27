РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5989 посетителей онлайн
Новости Война
34 256 174
Деркач Андрей (133) Зеленский (19029) Бутусов Юрий (4248) Кулинич Олег СБУ (22) Ермак Андрей (1240)

Зеленский и Ермак незаметно для себя превратились в агентов пророссийского влияния, а Путин это использовал для подготовки вторжения, - Бутусов

зеленский,ермак

Президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак, вместо того, чтобы построить четкую стратегию, пытались "петлять" между разными рисками и угрозами, которые до них доносились.

Об этом в интервью "НВ" заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, слова власти о "новых лицах" были политическим заблуждением.

"Дело Олега Кулинича, полковника СБУ, которого Зеленский назначил начальником Главного управления СБУ по Крыму. Она ярко показывает, что в руководстве государства сознательно назначались пророссийские руководители на эти высшие должности. ... Олег Кулинич уволился из СБУ в 2005 году. За 15 лет до назначения, никаким "новым" он не являлся и никакого особого опыта не имел. У него очень интересная карьера. С кем он имел связи? Он был назначен Андреем Деркачем (нардеп, которого правительство США официально признало агентом Кремля. – Ред.). Деркач был назначен главой "Энергоатома", и после этого он взял руководителем Кулинича. После этого Кулинич работал в Госкомземе - одной из наиболее коррупционных структур в нашей стране. Все это время, 15 лет. После того, в 2020 году Деркача США объявляют российским агентом, а президент Зеленский назначает друга этого российского агента - начальником главного управления СБУ в Крыму", - рассказал журналист.

Бутусов отметил, что Зеленский и Ермак, вместо того, чтобы построить четкую стратегию, пытались "петлять" между разными рисками и угрозами, которые до них доносились.

Читайте: Зеленский: Мы будем бить в ответ на удары россиян

"И они пытались умиротворить отношения с Россией и поэтому давали пророссийским агентам разные влиятельные должности. Вот говорит Путин: "Вы против нас ведете разведывательную деятельность". Вот вам, Демченко, будет руководить всей разведкой. Все операции против России были провалены. Погибли наши агенты, многие сейчас сидят в тюрьмах ФСБ. Есть проблемы с Крымом? Вот вам Кулинич, будет назначен в Крым. Они (Ермак и Зеленский. – Ред.) незаметно для себя превратились в агентов российского влияния, которых Путин использовал не для того, чтобы помириться с Украиной, а для того, чтобы планомерно подготовить большое вторжение. Это, к сожалению, сработало", - подчеркнул главный редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов также напомнил, что задержан был не только Кулинич за государственную измену.

"За госпредательство по Крыму также лишен звания генерала начальник управления СБУ в Херсонской области, бригадный генерал Криворучко. Генерала ему тоже Зеленский присвоил. Помощник Криворучко арестован за госпредательство, за сдачу РФ наших позиций. Это нередкие случаи. …Может ли это быть случайной связью? Я думаю, что нет", - подытожил он.

Также читайте: Доказательства по делу об агентурной сети ГРУ РФ должны стать основой самых жестких санкций, - "слуга народа" Арахамия
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+72
Radio Lemberg@RadioLemberg

Прокидайся, Україно! Ти живеш в унікальний день!
Сьогодні ЖОДНЕ "українське ЗМІ" взагалі не згадало про вчорашнього відкритого листа конгресвумен Вікторії Спартц до президента США Дж. Байдена. https://mobile.twitter.com/RadioLemberg/status/1552073820256747521

Запам'ятаймо цю дату 27.07.2022 - день смерти української журналістики...
показать весь комментарий
27.07.2022 10:48
+57
Це все разом зробив вумний український нарід 73% і сьогодні сидить тихенько і спостерігає, чим воно все закінчиться.
показать весь комментарий
27.07.2022 10:50
+53
Яка журналістика, коли є мосєйчучка.
показать весь комментарий
27.07.2022 10:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1. Почитайте біографію Хомчака.
2. Він зараз заступник голови РНБО.
показать весь комментарий
27.07.2022 11:56 Ответить
бо нема чим уявляти. печалька
показать весь комментарий
27.07.2022 12:03 Ответить
Хіба у Порошенка була монобільшість?!
За будь- яке проєвропейське рішеня треба було домовятися з депутангами,які в більшості паразитували на проросійському ЛОХтораті!
Допускаю,що навіть обраня зе було обміном на внесеня в Конституцію курсу до ЄС та НАТО!
показать весь комментарий
27.07.2022 14:53 Ответить
В Порошенка до часу був Яценюк і його партія …і це була більшість..
показать весь комментарий
28.07.2022 04:49 Ответить
Яценюк "під Порошенком" ніколи не був! В них, хоч і один і той же електорат, схожі програми, ідеології, і навіть схожий шлях руху в часі з лівоцентризму до правоцентризму - але партії різні, причому конкуренти.
показать весь комментарий
01.08.2022 14:23 Ответить
А Медведчук…, всі вони совкові…комсомольці…тому мають комплекс , виросли на одних фільмах і звичках..суть не в тому чесний чи ні , а яку країну ти бажаєш построіти , президента для цього виберае народ…, чи для чого??…… Все в порівнянні ,… чи стоїло так гнати на Порошенка?……
показать весь комментарий
28.07.2022 04:41 Ответить
"... де ******* свінособачою мовою..." - це явно українське слово.
Слідкуйте за чистотою мови, якщо Ви такий правильний.
показать весь комментарий
27.07.2022 11:50 Ответить
"Вибрать ватного криворожського жида з російским паспортом, чотирижди уклоніста від армії, який в день вбивства Рибака поїхав в Лугандон розважати лугандонців? Наркомана, зашквареного на крадіжках з ПриватБанку?"
Ну шо ви такоэ гаварите? Маме Риме зараз прям "сделалась абидна"...
показать весь комментарий
27.07.2022 14:49 Ответить
А хто тут впевнений, що оті 73% (мене з них викресліть) знову не оберуть зелене маланське гівно? Подивишся на ліца, нє обєзображенниє інтєлєктом, і розумієш, що вони нічого не зрозуміли...
показать весь комментарий
27.07.2022 11:28 Ответить
так і є
показать весь комментарий
27.07.2022 11:30 Ответить
И в догон теме. Следует срочно вернуть растрельную статью, но только за госпреступления,( чтоб либералы в ЕС не завыли). Ведь война, и предательство, тяжкое преступление против государства! Но нет конечно, не введено. А ведь сработало бы сразу. И конечно старое и наболевшее--- срочно закон об оружии нарезном в продажу и короткий огнестрел с правом ношения!!! Или все к арсеналам, брать не спрашивая!!! Вчера было рано, завтра будет поздно!
,
показать весь комментарий
27.07.2022 11:34 Ответить
про "брать арсеналы" це Ви загнули ... тягне на провокацію ...
показать весь комментарий
27.07.2022 11:47 Ответить
"Незаметно для себе.."?
Гарна шутка! 😆
показать весь комментарий
27.07.2022 11:35 Ответить
Для Зеленського може і не помітно ... бо піськограй президент на коксі ПОСТІЙНО!!!
показать весь комментарий
27.07.2022 14:38 Ответить
"Непомітно для себе" це дипломатичне формулювання. Зрозуміло що вони все це робили цілком свідомо.
показать весь комментарий
27.07.2022 11:37 Ответить
Тому і не боневтік.
показать весь комментарий
27.07.2022 11:37 Ответить
Чуваки живут совсем в другом измерении... Парадигма состоит в том...что перестановка и тасование карт ничего не изменит...хотя товаристч Сралин на сьезде РСДРП однажды ляпнул...
Кадры решают все...
показать весь комментарий
27.07.2022 11:40 Ответить
Висновок!
Не так страшні московські воші, як свої доморощені гниди із 73% розумного українського народу!
показать весь комментарий
27.07.2022 11:42 Ответить
Вава став агентом ще коли стрибав на маасковських гастролях. Наркота до хорошого не доведе.
показать весь комментарий
27.07.2022 11:45 Ответить
Тепер, якщо всіх зелених так одягти,а народу роздати паличкі - зможемо заробити мільйони продаючи елекрику в ЄС!
показать весь комментарий
27.07.2022 14:56 Ответить
Ніяка нормальна контррозвідка не погодила б призначення Єрмака на посаду голови ОП - батьки у рф. А сам батько Єрмака "бувший" працівник ФСБ. Банально, батьків можуть тримати у якості заручників.
показать весь комментарий
27.07.2022 11:45 Ответить
Зеленский стал долларовым миллиардером за 2 года...Билл Гейтс за 8 лет...
Это виноват университет в Трускавце...где зелемойские азбуку политиканства и популизма изучали..
Камасутра кажуть нашенская Кучмистская.....а Кучма за две каденции не стал миллиардером... зять Пинчук виноват ...все бабло у тестя скомуниздил...
показать весь комментарий
27.07.2022 11:46 Ответить
Навряд чи Зе міліардер. За сотні мільйонів може ...
показать весь комментарий
27.07.2022 11:58 Ответить
Бабло Ковидное хоть помни шь,))) 74 милиарда МОЗ подарил...пандемийуам Украины. Вернее ЗеКодлмойским...
показать весь комментарий
27.07.2022 12:17 Ответить
Ви явно недооцiнюЭте "велике крадiвництво"..
показать весь комментарий
27.07.2022 14:56 Ответить
Може "велике годівництво"?
показать весь комментарий
27.07.2022 15:10 Ответить
Можна звичайно не вірити,тому що офшорних мільярдерів до офіційного списку не вносять.
А ле ПРЯМІ докази - у суді. Розвіка користується іншим - відслідковує гроші,і при потребі зливає змі з ФАКТАМИ!
Звичайно на марафоні такого не скажуть! А от зрив "самокатчика" за "виведені банками 25+ мільярдів € у 2019" - прохопився!
Блінкін теж " в тебе тільки на скуртках бюджет втрачє 40+ мільярдів $ на рік!" (це 2021р) на клячаня зе про транш МВФ.
Як гадаєте,скільки мільярдів $ осіло в офшорах зеленських?
показать весь комментарий
27.07.2022 15:09 Ответить
Нарид, скажите, у кого получалось исподтишка пердануть, обосраться при этом, но незаметно для себя?
показать весь комментарий
27.07.2022 11:46 Ответить
Да 73% незаметно для себя обосрались, и до сих пор делают вид что ничего не произошло
показать весь комментарий
27.07.2022 14:41 Ответить
Нi,зара вони дуже активно шукають гiпотетичних винуватцiв свого "конфузу"..
показать весь комментарий
27.07.2022 14:59 Ответить
Как в автобусе!
показать весь комментарий
27.07.2022 15:11 Ответить
Юрію,не перетворювались вони на "агентів проросійського впливу",вони були цими агентами ще до вступу на свої посади.Закрили "Ракетну програму України" восени 2019 року,і це зовсім не "петляння",це свідома робота по зниженню обороноздатності України.
показать весь комментарий
27.07.2022 11:47 Ответить
Дмитрий Чекалкин о Зелемойских чуваках знает все... с момента их появления в 2004 году...каждую мелочь..кто кому зачем и почему...
показать весь комментарий
27.07.2022 11:57 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2022 12:11 Ответить
Поэтому Порошенко и прокатили на выборах что бы так было. Всем у кого есть мозги уже понятно что Порошенко как политик и президент на две головы выше этих деятелей.
показать весь комментарий
27.07.2022 12:18 Ответить
Но тогда за расейским телевиЗЕром и кремлем "мудрый нарИд" кричал " кто угодно,только не Порошенко!".
Теперь риторика поменяась,и уже не кричат,а как в ордло ворчат "мы не этого хотели!".
Осталось связать СВОЙ выбор с последствиями!
К сожалению, десятки тысяч выбравшие Зеленского,уже не смогут исправить свою ошибку. Никогда.
показать весь комментарий
27.07.2022 13:18 Ответить
"К сожалению, десятки тысяч выбравшие Зеленского,уже не смогут исправить свою ошибку. Никогда."
Нажать, й серед тих ,хто не обирав цього блазня,загиблих не меньше...А на фронтi-набагато бiльше...
показать весь комментарий
27.07.2022 15:05 Ответить
Эта Сладкая парочка вместе с Кодломойскими сядет в буцыгарню...
Всему свое время каже Господь и....Бумеранг...
показать весь комментарий
27.07.2022 12:20 Ответить
Якось пicимiстично звучить...Впевнена,що там ще не одну буцигарню потрiбно буде достраювати..
показать весь комментарий
27.07.2022 15:08 Ответить
Главное не сколько проголосовало...а кто считает голоса...
За путлера 76%...за лукашешку 80%...за Зелю 73%...писала эти голоса одна контора...
показать весь комментарий
27.07.2022 12:28 Ответить
А скільки можна констатувати очевидні факти і не вирішувати проблему????? Імпічмент починайте і до виборів владу військовим!!!! Крапка. Нехай оно генерал Марченко буде в.о. президента наприклад.
показать весь комментарий
27.07.2022 12:30 Ответить
Такого нема в Конституції України.
Військова і фінансова допомога буде скасована.
А от змінити оточеня(змінити регента) зезидента,в зв'язку з погіршеням здоров'я наприклад,цілком можливо.
І хай читає тільки ПРАВІЛЬНІ відосики. Хай дитятко тішиться.
показать весь комментарий
27.07.2022 13:25 Ответить
самий законний шлях. Адже все оточення президента, всі структури опи - поза законом. В'яжи їх і світового співтовариства не буде питань. Бо є - ВР зі своїми комісіями, є уряд, є ВЦА.
показать весь комментарий
27.07.2022 13:53 Ответить
А вони рота відкриють,і що буде з рейтингом зе?! "-90%" ?
показать весь комментарий
27.07.2022 15:13 Ответить
Треба визнати ,що й вiдосiки вiн читаЭ так,як перед блюванням- без iнтонацii, без почуттiв, без спiвчуття в голосi...Абсолютно механiчно гундосить, ще й видно що до Ленки сильно запiзнюЭться...
показать весь комментарий
27.07.2022 15:16 Ответить
Зараз в конгресі США слухають діла клінічного ідіота в захопленні конгресу. ФБР установило, що єрмак Трампа Руді Джуліані зустрічався з агентами ГРУ ГШ РФ 28 грудня у Києві. За тиждень до інавгурації, там був і Флінн,бувший голова військової розвідки у Штатах. І хто ж організовував рандеву. Ясна річ, сам управлячий Зеленського. А Бутусов говорить. вони несвідомо допомагали, Трамп теж несвідомо допомагав штурмувати Капітолій. ОПГ Флінна було там в перших рядах. А Вікторія мочить управляючого саме за фокуси з Трампом, тут він не відпетляє, так само як і за торгівлю зброєю на крові.
показать весь комментарий
27.07.2022 12:31 Ответить
Вікторія паралельно мочить Трампа, хотіла б вона того чи ні - але місцеві зебіли тут на форумі розпинаються в брехні, мовляв, вона трампістка...
показать весь комментарий
27.07.2022 14:19 Ответить
Вони обидва зрадники, тільки завербовані ФСБ були в різні роки.
показать весь комментарий
27.07.2022 12:53 Ответить
Точніш разом з "феберже" зезидента!
Бо сталеві кулаки Ермака дають підставу зебілам вихваляти "залізні яйця" боневтіка.
показать весь комментарий
27.07.2022 13:28 Ответить
Агента впливу здорового глузду.
А от хто шукає" вплив",і є пішаком будь- якого впливу!
показать весь комментарий
27.07.2022 13:32 Ответить
--- Із погляду на відгуки: червоною стрічкою проглядає велика надія і сподівання на перемогу нашого народу у цій жорстокій війні...та спростовуються систематичні спітчі ЗЕ-чудотворця про іще НЕ бувалу єдність українського народу і новообраної влади перед загрозою вторгнення дикунської орди.../ насправді ж --це єдність народу і ЗСУ ! / А всим .хто вірить у перемогу. доречно пригадати історію : національно-- визвольної війни українців під орудою Богдана Хмельницького... Насамперед він безпощадно гнав . аж до Варшави . " богообраних" і лише тоді /на п*ять років/ вдалося склепати козацьку державу ! Із історичних джерел /історика.дослідника.письменника Андрія -Чайковського 1857---1935р.р./можемо читати про тріумф .нашого народу. час переможного повернення Богдана в Київ... Цитую :---По Київських церквах гудять дзвони. Звіщають воскресення з мертвих на довгі літа завойованої України. Тепер нема тут ні пана.ні жида...Благочестя торжествує. радісний день воскресення волі...Чи буде ще коли таке ? Останнє-- то вже звернення. до нас. нащадків козацької України... Як повчає нас наш гарант і керманич :---ДУ...МАЙ...ТЕ !
показать весь комментарий
27.07.2022 13:25 Ответить
а воно і раніше не любило УКРАІНУ.Тупі приколи,тупі жарти,як організми клюнули на це чмо?
показать весь комментарий
27.07.2022 13:36 Ответить
Як?! "Аби не Порошенко!" пам'ятаєте?
показать весь комментарий
27.07.2022 15:15 Ответить
Эти два гандона и довели Украину до сегодняшней войны своими ********* не стрелять и долбанными дорогами вместо танков и ракет!!!! А сегодня клянчут оружие, как нищие под забором, у США!!!долбоёбы!!
показать весь комментарий
27.07.2022 13:42 Ответить


Невже прозрів?
А ще пів року тому завзято топив за зебілів на "Лізі" (https://news.liga.net/ua ).
показать весь комментарий
27.07.2022 14:37 Ответить
та він і тут топив за Зе. Нині, щоправда, вже антагоніст. "противсіх" він нині, короче.
показать весь комментарий
01.08.2022 14:14 Ответить
Несмотря ни на что поддерживаю Президента Зеленского, перед всем миром возлавившего борьбу украинского народа против разбойничей подлой агрессии РФ. Сейчас решающий момент для государства Украина и украинскогог народа, вопрос стоит простой - быть нам или не быть. Раскачивать внутриполитическую ситуацию сейчас - это преступление. Пусть лучше работает контрразведка СБУ. В ближайшие месяцы мы обязаны переломить ситуацию на фронте в нашу пользу и начать быстрое освобождение нашей земли от кровавого подлого. ненавистного врага. Это сейчас главное!
показать весь комментарий
27.07.2022 14:18 Ответить
Ну, некоторые тоже считали Левитана главным победителем,возглавившим борьбу с Гитлером!
Сейчас делать такие ошибки...
Не нужно путать поддержку должности с личностью,которая ее занимает!
показать весь комментарий
27.07.2022 15:19 Ответить
Люся,шо за "душевный порив" i альтруiзм? Тут за такi епiтафii зарплатню не нарахують - почекай до вечiрнього "г+г"..
показать весь комментарий
27.07.2022 15:25 Ответить
Чому ж непомітно? Вони такими й були
показать весь комментарий
27.07.2022 14:58 Ответить
Ой, маска, а я вас знаю! Этот Gojib вчера был Hooligan, и фразы такие же, как подростково-женский стиль, переписанный из совкового школьного сочинения. Ермак и Со.
Уже весь мир знает и понимает, что зелёная власть в лице Зеленского и Ермака сдаёт Украину,
но не знают, как поступить, не хотят бросать в беде украинский народ. Не надо жевать сопли
и горько рыдать, надо что то делать. Сейчас главная сила не истерично-гнусавые видосики под
суфлёра из президентской будки, а лучшие представители народа - ВСУ , которые свои жизни отдают за нас, а не за гнусавого и его паука-наставника Ермака. Они достойны руководить страной. При нынешней ситуации, Победы можно не дождаться, пока предатели у власти.
По Конституции, которую постоянно нарушает тот, кто обязан быть её гарантом, народ решает , кто достоин его представлять. Главный скурвился, понятно, что надо менять и не потом, когда может быть поздно, а уже сейчас. Более, чем прозрачно, намекают представители союзников.
Армия должна решить, кому она служит. Шаг за ней! Никто, кроме нас, не спасёт Родину.
показать весь комментарий
27.07.2022 15:42 Ответить
да, на них уже места нет куда клеймо ставить со Zвездой. придет время, и эта "сладкая парочка" обязательно ответит за все свои злодеяния перед украинским народом, и по всей строгости закона.
показать весь комментарий
27.07.2022 16:44 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2022 18:43 Ответить
Бутусов прав на 100%
показать весь комментарий
01.08.2022 12:50 Ответить
Одним призначено скалу розбити, а іншому Іудою стати. І то визначає не Господь і не сатана. То дух твій , що з молоком матері усотаний, що духом батька наповнений . Ми обрали блазня з духом зопсутим і помічників йому напхало його внутрішнє начиння угодницьке до злодюг дерхавних. Аякже шшшш. самого овоча потішав
показать весь комментарий
02.08.2022 01:45 Ответить
Так свідомо чи непомітно? Адже свідомо, то зрада, а непомітно для себе, то вже просто помилка, хай навіть і критична.
показать весь комментарий
29.08.2022 16:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 