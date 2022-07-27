Зеленский и Ермак незаметно для себя превратились в агентов пророссийского влияния, а Путин это использовал для подготовки вторжения, - Бутусов

Президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак, вместо того, чтобы построить четкую стратегию, пытались "петлять" между разными рисками и угрозами, которые до них доносились.

Об этом в интервью "НВ" заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, слова власти о "новых лицах" были политическим заблуждением.

"Дело Олега Кулинича, полковника СБУ, которого Зеленский назначил начальником Главного управления СБУ по Крыму. Она ярко показывает, что в руководстве государства сознательно назначались пророссийские руководители на эти высшие должности. ... Олег Кулинич уволился из СБУ в 2005 году. За 15 лет до назначения, никаким "новым" он не являлся и никакого особого опыта не имел. У него очень интересная карьера. С кем он имел связи? Он был назначен Андреем Деркачем (нардеп, которого правительство США официально признало агентом Кремля. – Ред.). Деркач был назначен главой "Энергоатома", и после этого он взял руководителем Кулинича. После этого Кулинич работал в Госкомземе - одной из наиболее коррупционных структур в нашей стране. Все это время, 15 лет. После того, в 2020 году Деркача США объявляют российским агентом, а президент Зеленский назначает друга этого российского агента - начальником главного управления СБУ в Крыму", - рассказал журналист.

Бутусов отметил, что Зеленский и Ермак, вместо того, чтобы построить четкую стратегию, пытались "петлять" между разными рисками и угрозами, которые до них доносились.

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"И они пытались умиротворить отношения с Россией и поэтому давали пророссийским агентам разные влиятельные должности. Вот говорит Путин: "Вы против нас ведете разведывательную деятельность". Вот вам, Демченко, будет руководить всей разведкой. Все операции против России были провалены. Погибли наши агенты, многие сейчас сидят в тюрьмах ФСБ. Есть проблемы с Крымом? Вот вам Кулинич, будет назначен в Крым. Они (Ермак и Зеленский. – Ред.) незаметно для себя превратились в агентов российского влияния, которых Путин использовал не для того, чтобы помириться с Украиной, а для того, чтобы планомерно подготовить большое вторжение. Это, к сожалению, сработало", - подчеркнул главный редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов также напомнил, что задержан был не только Кулинич за государственную измену.

"За госпредательство по Крыму также лишен звания генерала начальник управления СБУ в Херсонской области, бригадный генерал Криворучко. Генерала ему тоже Зеленский присвоил. Помощник Криворучко арестован за госпредательство, за сдачу РФ наших позиций. Это нередкие случаи. …Может ли это быть случайной связью? Я думаю, что нет", - подытожил он.

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