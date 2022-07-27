Из-под завалов дома культуры в Чугуеве достали тело женщины. Число жертв обстрела возросло до 3 человек, - Синегубов

Из-под завалов дома культуры в Чугуеве Харьковской области спасатели вытащили тело женщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, 26 июля в результате обстрела оккупантов и уничтожения здания погибли еще 2 человека: 30-летняя женщина, 36-летний мужчина. Люди находились в подвале помещения как укрытии. Чугуевщина уже несколько недель страдает от постоянных обстрелов оккупантов", - отмечает глава региона.

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Как сообщалось, ночью 25 июля оккупанты ударили по гражданским объектам Чугуева - школе и зданию культуры.

26 июля во время разбора завалов Дома культуры в Чугуеве, который российские оккупанты разрушили 25 июля, спасатели обнаружили тело погибшего человека.