Количество потерявших работу украинцев возросло до 39%. У половины снизилась зарплата, - опрос "Рейтинга"

Динамика показателей возврата на рабочие места, которая наблюдалась в последние три месяца, замедлилась.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня среди тех, кто имел работу до войны, сейчас работают 59%: полноценно - 34%, удаленно или частично - 19%, нашли новую работу - 6%. Зато возросло количество тех, кто работу все же потерял (с 35% у июне до 39% в июле). Больше всего последних среди жителей востока, женщин, самых бедных, работающих в частном секторе или имеющих собственное дело, а также внутренне перемещенных лиц", - говорят социологи.

В то же время половина работающих испытали снижение зарплаты от 10% и более процентов. У 43% зарплата не изменилась, у 9% – выросла.

В динамике по регионам наблюдается дальнейший рост числа безработных среди жителей востока (в июне – 53%, в июле – 57%). Также заметен определенный рост числа потерявших работу и среди жителей центральных и западных областей (в центре - 37, на западе - 32%).

Также среди потерявших работу на время войны только треть активно ее сейчас ищет. Еще 23% думают над этим, и 41% – занимают выжидательную позицию.

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