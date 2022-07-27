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безработица (433) занятость (47) опрос (2650) работа (598)

Количество потерявших работу украинцев возросло до 39%. У половины снизилась зарплата, - опрос "Рейтинга"

робота

Динамика показателей возврата на рабочие места, которая наблюдалась в последние три месяца, замедлилась.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня среди тех, кто имел работу до войны, сейчас работают 59%: полноценно - 34%, удаленно или частично - 19%, нашли новую работу - 6%. Зато возросло количество тех, кто работу все же потерял (с 35% у июне до 39% в июле). Больше всего последних среди жителей востока, женщин, самых бедных, работающих в частном секторе или имеющих собственное дело, а также внутренне перемещенных лиц", - говорят социологи.

В то же время половина работающих испытали снижение зарплаты от 10% и более процентов. У 43% зарплата не изменилась, у 9% – выросла.

В динамике по регионам наблюдается дальнейший рост числа безработных среди жителей востока (в июне – 53%, в июле – 57%). Также заметен определенный рост числа потерявших работу и среди жителей центральных и западных областей (в центре - 37, на западе - 32%).

Также среди потерявших работу на время войны только треть активно ее сейчас ищет. Еще 23% думают над этим, и 41% – занимают выжидательную позицию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарегистрированные безработные будут привлекаться к общественно полезным работам, - Шмыгаль

Количество потерявших работу украинцев возросло до 39%. У половины снизилась зарплата, - опрос Рейтинга 01
Количество потерявших работу украинцев возросло до 39%. У половины снизилась зарплата, - опрос Рейтинга 02
Количество потерявших работу украинцев возросло до 39%. У половины снизилась зарплата, - опрос Рейтинга 03
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Топ комментарии
+9
Надо срочно организовывать рабочие места, налаживать производство дальнобойных ракет, Гром, Непрун.. которые будут громить склады, базы, заводы, казармы, аэродромы за паребриком.
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27.07.2022 14:14
+9
Нам казали буде долар 45 при Зеленскому, буде хаос в країні, буде війна...
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27.07.2022 14:15
+6
Ця зелена цвіль не створила жодного робочого місця, а отримала уже десятки мільярді доларів. Все йде як у пісок, та на збільшення оплат депутатам, і спеціалістам класу А. А шмигалю керувати Котельнею, що він і робив раніше, а не такою державою.
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27.07.2022 14:24
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ясен пень - снизилась. в баксах. был курс 29, а щас 41.
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27.07.2022 14:08 Ответить
Нам казали буде долар 45 при Зеленскому, буде хаос в країні, буде війна...
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27.07.2022 14:15 Ответить
"зато хоть паржом"(с) цитати їбанутих довбойобів...
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27.07.2022 14:59 Ответить
Печальная динамика, прийдется проявить гибкость, диверсифицироваться как-то......
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27.07.2022 14:11 Ответить
піх@й, головне перемога.
ну і в нардепів щоб ріпа не трісла від злиднів...
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27.07.2022 14:14 Ответить
перемога за будь яку ціну потрібна лише кацапам, а нам потрібно, щоб було куди та заради кого/чого повертатись
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27.07.2022 14:20 Ответить
що вам потрібно хзє.
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27.07.2022 14:39 Ответить
Надо срочно организовывать рабочие места, налаживать производство дальнобойных ракет, Гром, Непрун.. которые будут громить склады, базы, заводы, казармы, аэродромы за паребриком.
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27.07.2022 14:14 Ответить
Ні, цього не буде, ярмак заборонив зеленому навіть думати про це
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27.07.2022 14:24 Ответить
Разве, что на территории Польши. Любой крупный завод у нас раздолбают крылатыми ракетами.
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27.07.2022 14:30 Ответить
В чем проблема этот "крупный завод" распылить по всей Украине. Каждую деталь делать в отдельном подвале, потом в отдельных местах сборка узлов, и на конечном этапе крупноузловая сборка.
Завод - это удобно, когда производство всех деталей в одном месте, можно следить за производством и тем что бы не вынесли чего нибудь лишнего рабочие. При современных технологиях "завод" можно организовать удаленно.
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27.07.2022 15:06 Ответить
Треба дати "найвеличнішому" ще 5 років - він, вочевидь, не встигає втілити "кінець епохи бідності"
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27.07.2022 14:15 Ответить
Зеленым не до этого. Надо прокурора срочно назначить и война сама собой закончится.
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27.07.2022 14:17 Ответить
Печальная динамика, прийдется проявить гибкость, диверсифицироваться как-то
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27.07.2022 14:19 Ответить
Зате у програмістів все добре: робота є завжди і всюди, компенація стабільно зростає, стали багатішими на рівному місці через стрибок курсу, досвідченим допомогли разом з родинами виїхати за кордон.
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27.07.2022 14:22 Ответить
Тобто - потрібно розкуркулювати програмістів, щоб ще більше втікало за кордон на починало робити в тіні і сплачувати менше податків?
Нічим ви тоді від тупих комуняк не відрізняєтесь, на жаль
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27.07.2022 14:29 Ответить
Покажіть, де я сказав про "розкуркулення"? Цих хлопців не розкуркулити, вони дуже легкі на підйом. Ледь щось не так - ноутбук-аеропорт-Європа.
Жодна ******* професія не має таких переваг та "плюшок", як професія програмістів. Ковід? Всі в онлайн, попит зростає. Війна? Привід нарешті переїхати до цивілізованої країни. А той, хто ризикнув залишитись, має компенсацію: стрімко зростаючі доходи на тлі знецінення національної валюти.
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27.07.2022 15:12 Ответить
А ну з цієї позициї - так, тому що для програміста головний ресурс це голова, а не обладнання/приміщення/земля, яку можна віджати, якщо зелені/русні щось сподобалось.

Що до війни і наслідків - поцікавтесь, за кого (в більшості) голосували IT-шники на минулих виборах, якось дорікати їм (та професії) після цього ніхто не має права
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27.07.2022 15:29 Ответить
На Доу був страшенний срач у 2019. З цього висновок, що багато з них проголосували таки за Зє. Хоть паржом, а єсли что не так, завжди можна втекти куди подалі. Що зараз і бачимо.
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27.07.2022 15:48 Ответить
В мені інші дані, і якщо на DOU знайти "Вибори президента 2019. За кого голосує IT? [Опитування]" (форма наразі недоступна) і виходити з коментарів - за Зе проголосувало ~20%
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27.07.2022 16:01 Ответить
Звісно зарплата впала, вся ця зелена мразота збільшила собі зарплату у двічі, все гниди роблять для знищення нації, з якого барабану долар підняли, а гривню заїбошили потрох підказав , як цей ублюдок з гонтаревою нагріли за добу мільярди на курсу,
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27.07.2022 14:22 Ответить
Досить згадувати за Пороха з Гонтарєвою! Гривню знецінив ***** з шапкокрадом. Її тримали штучно тому і в казначействі залишив зечара 100 тис.грн на всю державу. А Порох з Гонтарєвою встановили реальний курс та всі риговські мойки чорного налу та розкрадання бюджетних коштів почистили і вивели реальний курс на той час. При Пороху курс був стабільний, навіть зелена шваль не змогла знецінити гривню, але війна внесла свої корективи...
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27.07.2022 14:33 Ответить
Ви там примайтесь, якось, бо Гонтарева зараз живе і працює у Великобританії. Викладає у Лондоні, ще й, кажуть, консультує королевську родину.
Більш того, вона приймає участь у розробці "Плана Маршала" для України, і, ймовірніше за все, очолить групу.
Західні економісти, на відміну від любителів лайносеріалів, не дивляться г+г бабломойського, та його кишенькових журнашлюх.
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27.07.2022 17:23 Ответить
Ця зелена цвіль не створила жодного робочого місця, а отримала уже десятки мільярді доларів. Все йде як у пісок, та на збільшення оплат депутатам, і спеціалістам класу А. А шмигалю керувати Котельнею, що він і робив раніше, а не такою державою.
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27.07.2022 14:24 Ответить
"За результатами П'ятнадцятого загальнонаціонального опитування в умовах війни, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 23-24 липня 2022 року, 73% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку." - ну тут співпало так співпало
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27.07.2022 14:24 Ответить
Я розумію, війна, разке зростання палива на 30 відсотків і все таке... Але! Кіло гречки коштувало 26 грн а зараз 91. На днях в АТБ брав і дивувався, а поруч якась жіночка (мабуть переселенка) каже, шо це ще нічого... Говорить шо у них в Харкові вже 110 грн. То це як? Гречку теж в Європі за долари купуємо?
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27.07.2022 14:28 Ответить
Саме так, нація гречкосіїв вже давно занехаяла вирощування гречки та завозила її з мордору та китаю. Агрохолдингам не цікава гречка через малу рентабельність на відміну від соняшнику та ріпаку.
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27.07.2022 14:38 Ответить
У Велмарті (Великій кишені) по 85
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27.07.2022 15:08 Ответить
Печальная динамика, прийдется проявить гибкость, диверсифицироваться как-то
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27.07.2022 14:32 Ответить
Зарплату ЗелеМойским четыре дня назад повысили на 29 000...Рада зна як вас зробить жебраками...
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27.07.2022 14:40 Ответить
Тут я согласен с Виталием Портниковым...Україна стане справжньою Україною років через 40...
А зараз буде Коломойско-Кучмистська багнюка...
Як там казали...Мы большинство в зРаде..что хотим..то и творим

В Турборежиме...
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27.07.2022 14:46 Ответить
Відкрийте кордони,курви зелені,поки оті ваші пункти хабарів не попалили та не знесли разом з отими вертухаями хряками-здирниками,йо.ані нащадки нквдешной наволочі влаштували з країни гулаг,а з людей-кріпацьке бидло.
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27.07.2022 14:53 Ответить
Як тільки відкриються кордони в Україні залишиться 20 мільйонів населення максимум і то більшість пенсіонери.
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27.07.2022 15:04 Ответить
То що? На що людям жити? Лікуватись? Одягатись, їсти? Це вже диктатура повним ходом !
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27.07.2022 16:37 Ответить
Депутатам подняли зарплату на 20 000 грн.
Затянули они пояса???
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27.07.2022 15:04 Ответить
Ну да.
Всем нам.
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27.07.2022 15:07 Ответить
цікаво скільки мільярдерів появиться в країні під час війни,і якої національності............
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27.07.2022 15:25 Ответить
Мені цікаво, які будуть борги по комуналці взимку?
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27.07.2022 16:38 Ответить
Статтю писала каліка. Чому? Тому що у 65% до війни була робота, а у 23% не було (інваліди це окрема категорія). Потім 39% сказали, що зовсім не працюють тобто 0,65*0,39=0.2535 або 25,35% - це стільки втратило роботу від усіх після початку війни. Тобто загалом без роботи 23%+25,35%=48,35% на сьогоднішній день. А ще 0,19*0,65=0,1235 або 12,35% почали працювати менше, тобто вже скоро втратять роботу. Це десь під 60%. Тут більше цікаво було б подивитися на ці самі показники в залежності від віддалення від фронту та держ кордону, та його відкритих і закритих ділянок. По по суті кордон з РФ це тей сами фрон з якого постійно прилітає, а кордон з ЄС це посуті кордон через який щось можна провезти, хоча контрабанда там зараз тільки під дахом СБУ.
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27.07.2022 16:45 Ответить
Що ти привезеш, коли чоловіків не випускають. Тут хотів би щось привезти, але … на ланцюгу сидимо в вільній країні.
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27.07.2022 18:05 Ответить
Спочатку ти обираєш клоуна президентом, а його друганів - на найвищі державні посади. А потім дивуєшся звідки в країні з'явилася війна, чому немає роботи, а бакс скоро по 50 грн. Казали вам йолопам три роки тому: думайТЕ!
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27.07.2022 16:49 Ответить
Війна з'явилася ще в 14 році. Не треба займатись підміною понять .
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27.07.2022 18:03 Ответить
І шо? ***** би відмовився від своїх задумів? Чи був би давно вже Мінськ 4,5,6
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27.07.2022 18:14 Ответить
А як що сюди додати жінок , які в Європі? Який відсоток буде? Чим бюджет наповнювати будете, йолопи
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27.07.2022 18:02 Ответить
Слава Богу, що хоч панам добре ведеться.
Панові файно - і хлопові радісно!
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27.07.2022 19:02 Ответить
 
 