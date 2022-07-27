Количество потерявших работу украинцев возросло до 39%. У половины снизилась зарплата, - опрос "Рейтинга"
Динамика показателей возврата на рабочие места, которая наблюдалась в последние три месяца, замедлилась.
Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня среди тех, кто имел работу до войны, сейчас работают 59%: полноценно - 34%, удаленно или частично - 19%, нашли новую работу - 6%. Зато возросло количество тех, кто работу все же потерял (с 35% у июне до 39% в июле). Больше всего последних среди жителей востока, женщин, самых бедных, работающих в частном секторе или имеющих собственное дело, а также внутренне перемещенных лиц", - говорят социологи.
В то же время половина работающих испытали снижение зарплаты от 10% и более процентов. У 43% зарплата не изменилась, у 9% – выросла.
В динамике по регионам наблюдается дальнейший рост числа безработных среди жителей востока (в июне – 53%, в июле – 57%). Также заметен определенный рост числа потерявших работу и среди жителей центральных и западных областей (в центре - 37, на западе - 32%).
Также среди потерявших работу на время войны только треть активно ее сейчас ищет. Еще 23% думают над этим, и 41% – занимают выжидательную позицию.
Пожалуйста, подождите...
ну і в нардепів щоб ріпа не трісла від злиднів...
Завод - это удобно, когда производство всех деталей в одном месте, можно следить за производством и тем что бы не вынесли чего нибудь лишнего рабочие. При современных технологиях "завод" можно организовать удаленно.
Нічим ви тоді від тупих комуняк не відрізняєтесь, на жаль
Жодна ******* професія не має таких переваг та "плюшок", як професія програмістів. Ковід? Всі в онлайн, попит зростає. Війна? Привід нарешті переїхати до цивілізованої країни. А той, хто ризикнув залишитись, має компенсацію: стрімко зростаючі доходи на тлі знецінення національної валюти.
Що до війни і наслідків - поцікавтесь, за кого (в більшості) голосували IT-шники на минулих виборах, якось дорікати їм (та професії) після цього ніхто не має права
Більш того, вона приймає участь у розробці "Плана Маршала" для України, і, ймовірніше за все, очолить групу.
Західні економісти, на відміну від любителів лайносеріалів, не дивляться г+г бабломойського, та його кишенькових журнашлюх.
А зараз буде Коломойско-Кучмистська багнюка...
Як там казали...Мы большинство в зРаде..что хотим..то и творим
В Турборежиме...
Затянули они пояса???
Всем нам.
Панові файно - і хлопові радісно!