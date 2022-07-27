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армия РФ (18030) уничтожение (6239) потери (4269)

Украинские воины уничтожили 2 гаубицы "Мста-Б" и склад боеприпасов оккупантов, - ОК "Південь"

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Украинские защитники нанесли потери врагу на южном направлении фронта.

Об этом сообщают на странице Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Известно, что ракетно-артиллерийские подразделения Украины выполнили более 150 огневых задач в течение суток. В результате ВСУ контролируют огнем транспортные артерии на оккупированных территориях.

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Враг понес потери в технике и живой силе, ликвидирован 51 военнослужащий российской армии, уничтожены две гаубицы "Мста-Б", четыре единицы бронированной и автомобильной техники. Нанесены удары и уничтожен склад боеприпасов оккупантов в Солдатском.

В Черном море враг держит наготове к нанесению ракетных ударов два надводных и один подводный вражеский ракетоноситель с 20 ракетами типа "Калибр". Одиннадцать кораблей и катеров рашистского флота продолжают двигаться у побережья Крыма.

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Всім виконавцям-респект...
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27.07.2022 15:44 Ответить
на фото не мста б ... походу чтобы новости делать достаточно уже иметь iq 60
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27.07.2022 15:46 Ответить
Наші дівчатка знають толк в артилерії.
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27.07.2022 15:51 Ответить
Походу говоришь, ню-ню 🤔🧐😁 Так вот на фоточке МТЛБУ (многоцелевой тягач легкобронированный) 😁 Почему "У", апатамушта у него семь катков по борту, а букаффка "У" означает "удлиненный", так тебе понятно 😁 А какой у тебя IQ, походузаднегопроходу, грамотейка
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27.07.2022 15:58 Ответить
Садись, -двойка. На фото САУ 2с1.
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27.07.2022 18:15 Ответить
чтобы понять, что буква "б" в индексе гаубицы обозначает слово "буксируемый", надо иметь хотя бы 70 =)
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27.07.2022 15:59 Ответить
😁
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27.07.2022 16:05 Ответить
Помста мсте...
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27.07.2022 16:14 Ответить
 
 