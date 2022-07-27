Украинские воины уничтожили 2 гаубицы "Мста-Б" и склад боеприпасов оккупантов, - ОК "Південь"
Украинские защитники нанесли потери врагу на южном направлении фронта.
Об этом сообщают на странице Оперативного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.
Известно, что ракетно-артиллерийские подразделения Украины выполнили более 150 огневых задач в течение суток. В результате ВСУ контролируют огнем транспортные артерии на оккупированных территориях.
Враг понес потери в технике и живой силе, ликвидирован 51 военнослужащий российской армии, уничтожены две гаубицы "Мста-Б", четыре единицы бронированной и автомобильной техники. Нанесены удары и уничтожен склад боеприпасов оккупантов в Солдатском.
В Черном море враг держит наготове к нанесению ракетных ударов два надводных и один подводный вражеский ракетоноситель с 20 ракетами типа "Калибр". Одиннадцать кораблей и катеров рашистского флота продолжают двигаться у побережья Крыма.
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