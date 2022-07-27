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ВР (27373) Зеленский (19029) назначение (2143) САП (2036) Костин (180) Офис Генпрокурора (2384)

Костин выступает за безотлагательное назначение руководителя САП и неотвратимость наказания для каждого российского военного преступника

костін

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в пленарном заседании Верховной Рады, в ходе которого парламент поддержал инициированное Главой государства постановление о назначении Андрея Костина на должность Генерального прокурора. За документ проголосовали 299 народных депутатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, во время выступления в Верховной Раде Андрей Костин подчеркнул, что во время полномасштабного российского вторжения необходимо обеспечить неотвратимость наказания для каждого военного преступника, представителей политического и военного руководства России.

"Мы должны прекратить террор и геноцид украинской нации. Этому будет способствовать, прежде всего, надлежащая фиксация и документирование преступлений агрессора. А собрать доказательства следует так, чтобы все они были признаны допустимыми в судах", - сказал он.

Костин отметил, что прокуроры должны безотлагательно обеспечить надлежащее процессуальное руководство во всех подобных производствах.

Он также отметил важность обеспечения надлежащего международного сотрудничества, в частности с Международным уголовным судом.

По словам Костина, необходимо привлечь к ответственности сотрудничавших с врагом лиц. В частности, это касается оборотней в погонах.

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Он акцентировал внимание на безотлагательном назначении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, кандидатура которого определена по результатам конкурсного отбора.

Костин, как отмечает ОПУ, также поддерживает позицию президента по скорейшему проведению конкурса для избрания директора Национального антикоррупционного бюро.

По его словам, необходимо разработать Стратегию криминальной политики.

Кроме того, Костин отметил важность реализации судебной реформы, а также формировании Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Как отмечалось, 19 июля ВР отправила Венедиктову в отставку.

Ранее президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объяснил это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об уходе Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.

Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалась это сделать.

Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.

27 июля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о согласии на назначение президентом Украины нардепа "Слуги народа" Андрея Костина на должность генерального прокурора.

Также 27 июля ВР поддержала назначение Костина генпрокурором.
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Топ комментарии
+32
Генпрокурор, якого навіть не допустили до участі в конкурсі на голову САП через недоброчесність, тепер буде контролювати новообраного голову САП.
Зелений сюр!!!
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27.07.2022 15:52
+25
І тут Костіна панєсло...
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27.07.2022 15:49
+23
а шо он должен был сказать? буду и дальше работать на фсб?
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27.07.2022 15:52
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І тут Костіна панєсло...
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27.07.2022 15:49 Ответить
а шо он должен был сказать? буду и дальше работать на фсб?
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27.07.2022 15:52 Ответить
Новий генпрокурор був в окупованому Криму - їздив до сімейного лікаря - (своего куратора с ФСБ???!!!)

Костін відвідував окупований Крим.

На півострові Костін був за сімейними обставинами, так він відповів на запитання нардепа Гончаренка.

Пізніше Гончаренко оприлюднив частину співбесіді Костіна на посаду голови САП.

Той запевняє, що відвідував Крим разом з родиною, ще до обрання народним депутатом.

«Це стосувалося особистих питань. Тому, що наш сімейний лікар опинилася та все життя мешкала в Сімферополі», - виправдовується Костін.
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27.07.2022 15:52 Ответить
Єто єдінствєнний врач, каторий можєт лєчіть єво сємью! Шо ви панімаєтьє...
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27.07.2022 16:05 Ответить
єдиний сімейний лікар на всю країну..ну да. згоняти ж до нього дешевше, ніж в Борисі чи Медикомі лікаря знайти..ще б на аналізи звернув увагу ВР
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27.07.2022 16:09 Ответить
Та ні,там зовсім все по іншому
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27.07.2022 16:10 Ответить
Сімейний лікар генпрокурора в криму.
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27.07.2022 16:53 Ответить
Генпрокурор, якого навіть не допустили до участі в конкурсі на голову САП через недоброчесність, тепер буде контролювати новообраного голову САП.
Зелений сюр!!!
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27.07.2022 15:52 Ответить
Алё..костин...Не расстраивай андрюшу. Он тебя не для того туда поставил. А впрочем...пи#деть-не мешки ворочать. Один вообще в 2019м чесал что все мы-президенты.
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27.07.2022 15:53 Ответить
Хорошо поет, но надолго не хватит. Все эти лицемерные ребята устроены одинаково. Обещают коммунизм построить, а в итоге как анекдоте. Правительство народу: "мы будем жить хорошо", народ правительству "А мы?"
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27.07.2022 15:55 Ответить
О коррупции ни слова. Вообще не поет, скорее блеет.
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27.07.2022 16:55 Ответить
Ваш коментар має бути головним в цій новині,і мати найбільше лайків.А насправді питання корупції мало турбує коментаторів і це є показником реального стану справ і відношення населення до проблеми N1.Тому на жаль Україну ще довго чекають часи суцільних розчарувань.
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27.07.2022 18:10 Ответить
Ничего, давайте отобьемся от Пуйла,потом и от зеленой швали.Никто этот балаган уже терпеть не будет.
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27.07.2022 15:55 Ответить
Не уверен, от путлера легче отбиться, чем от зеленой плесени. Они же будут строить из себя победителей, а победителям можно все....
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27.07.2022 16:01 Ответить
Не тот случай . Если не изолировать внутренних врагов , то от внешних не отобъёшься .
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27.07.2022 16:02 Ответить
Зелені мастаки ляпати язиком це вже всім відомо, друге діло що діла у них частіше за все прямо протилежні їхнім заявам.
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27.07.2022 15:58 Ответить
Самое страшное покарання судя по всему это обмен на какого-нибудь бродягу с оккупированной территории...
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27.07.2022 15:58 Ответить
вогда Костин "выставлялся" на кандидатуру прокурора САП,его отклонили с мотивировкой "непрозрачная репутация"..Похоже,Костин ещё "подкинет проблем" как команде президента,так и всему украинскому обществу.."Мутный",оно и в Африке-"мутный"
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27.07.2022 16:00 Ответить
Так его и ставят, что-бы подтирать дерьмо президента.
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27.07.2022 16:57 Ответить
Беспроигрышные тезисы, прямо гений.
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27.07.2022 16:00 Ответить
Ждите очередное письмо Байдена с приветом от Корбана
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27.07.2022 16:01 Ответить
https://ukranews.com/news/871478-korban-yavlyaetsya-glavoj-fejkovoj-teroborony-dnepra-natsgvardeets-i-mestnyj-aktivist-mihail Корбан является главой фейковой теробороны Днепра - нацгвардеец и местный активист Михаил Королёв

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27.07.2022 16:09 Ответить
За словами Костіна, необхідно притягнути до відповідальності осіб, які співпрацювали з ворогом. Зокрема, це стосується перевертнів у погонах , а як бути з єрмако-татаровими ,та іншими прорашистськими безпагонниками при "зе" владі, котрі мають пагони рашистської агентури ?
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27.07.2022 16:03 Ответить
Короче, мы поняли, что Зермак ни в чём не виноват
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27.07.2022 16:05 Ответить
Ей народ ,підніміть руку хто вірить у цю ,,,,правдиву промову,,, його що для цього в це крісло посадили.
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27.07.2022 16:06 Ответить
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27.07.2022 16:11 Ответить
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27.07.2022 16:13 Ответить
Так кто этот мордоворот, глаз Зеленского или адвокат Ермака?
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27.07.2022 16:15 Ответить
Разве это не одно и то же?
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27.07.2022 16:22 Ответить
Ну як можна призначати під час війни зрадника на посаду генпрокурора?
Не знаю для кого як,але у Костіна **** написано на лобі зраджу і оком не моргну.
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27.07.2022 16:16 Ответить
побачимо..
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27.07.2022 16:19 Ответить
Піар наше все беремо приклад із Зелі !
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27.07.2022 16:26 Ответить
Неожиданно. Ну титан же мысли! А вы боялись...
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27.07.2022 16:26 Ответить
На цю посаду в 95 кварталі повно кандидатів --- пара гатить по телебаченню.
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27.07.2022 16:29 Ответить
А що там Петра? Пообіцяв посадити?
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27.07.2022 16:47 Ответить
А як "красіво" все починалося - молоді, на самокатах, ... , і скотилися до старьорів януковича і кілі азірова.
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27.07.2022 16:51 Ответить
І що цей кадр міркує про

- відмите Зеленським бабло, вкрадене Коломойським у Привата,
- розграбування ЗЄ-владою ковідного фонду,
- розграбування ЗЄ-владою Держрезерву,
- рейдерське захоплення ЗЄ-владою Нафтогаза,
- Вагнергейт,
- збройну мафію Єрмака,
- розмінування ЗЄ-владою Чонгару,
- колаборантів у СН,
- російську агентуру у ОП,
- протиправного та антиконституційного позбавлення громадянства українців?
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27.07.2022 17:32 Ответить
это все пустые слова
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27.07.2022 17:34 Ответить
в недалекому майбутньому ...закінчувався 2ий строк правління клоуна, САП так і не був назначений.
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27.07.2022 17:55 Ответить
Руських злочинців це добре,але поки до них дотягнешся ще,а наші ось вони -поряд,тицьни пальцем і злочинці любого рангу від президентів до лісників,які вже десятиліття обкрадають безкарно державу і народ! Костін починай з внутрішніх «рідних» гандонів!!!
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27.07.2022 18:02 Ответить
ніззя бо свої
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27.07.2022 19:06 Ответить
При состоянии в 4.8 млн. чувак снимает хату за счёт государства. Очередной жлобина друг Ермааа.
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27.07.2022 18:30 Ответить
Костін виступає за невідкладне призначення керівника САП та невідворотність покарання для кожного російського воєнного злочинця а як щодо доморощених корупціонерів???
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27.07.2022 19:05 Ответить
 
 