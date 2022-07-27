Костин выступает за безотлагательное назначение руководителя САП и неотвратимость наказания для каждого российского военного преступника

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в пленарном заседании Верховной Рады, в ходе которого парламент поддержал инициированное Главой государства постановление о назначении Андрея Костина на должность Генерального прокурора. За документ проголосовали 299 народных депутатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, во время выступления в Верховной Раде Андрей Костин подчеркнул, что во время полномасштабного российского вторжения необходимо обеспечить неотвратимость наказания для каждого военного преступника, представителей политического и военного руководства России.

"Мы должны прекратить террор и геноцид украинской нации. Этому будет способствовать, прежде всего, надлежащая фиксация и документирование преступлений агрессора. А собрать доказательства следует так, чтобы все они были признаны допустимыми в судах", - сказал он.

Костин отметил, что прокуроры должны безотлагательно обеспечить надлежащее процессуальное руководство во всех подобных производствах.

Он также отметил важность обеспечения надлежащего международного сотрудничества, в частности с Международным уголовным судом.

По словам Костина, необходимо привлечь к ответственности сотрудничавших с врагом лиц. В частности, это касается оборотней в погонах.

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Он акцентировал внимание на безотлагательном назначении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, кандидатура которого определена по результатам конкурсного отбора.

Костин, как отмечает ОПУ, также поддерживает позицию президента по скорейшему проведению конкурса для избрания директора Национального антикоррупционного бюро.

По его словам, необходимо разработать Стратегию криминальной политики.

Кроме того, Костин отметил важность реализации судебной реформы, а также формировании Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Как отмечалось, 19 июля ВР отправила Венедиктову в отставку.

Ранее президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объяснил это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об уходе Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.

Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалась это сделать.

Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.

27 июля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о согласии на назначение президентом Украины нардепа "Слуги народа" Андрея Костина на должность генерального прокурора.

Также 27 июля ВР поддержала назначение Костина генпрокурором.