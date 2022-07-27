Посол ЕС Маасикас - новому генпрокурору Костину: Ожидаем скорого назначения главы САП
Посол Евросоюза Матти Маасикас ожидает скорейшего назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляем Андрея Костина с назначением на должность генпрокурора. Делегация и я тесно сотрудничали с ним по реформе правосудия. Мы продолжим сотрудничать в расследовании военных преступлений России. И с нетерпением ожидаем скорого назначения главы САП", - говорится в сообщении.
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+4 ViktorXP
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ДЕРЬМАКА 🤮
https://twitter.com/tatyana17112009 @tatyana17112009
Яка іронія. Людина, яку комісія виключила з конкурсу на голову САП, тепер буде затверджувати своїм підписом переможця того ж самого конкурсу на посаду, з якого її виключили. Цирк і клоуни
@Tala094shte
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https://mobile.twitter.com/Tala094shte/status/1552248608614924289 3 ч
ОПЗЖ - за нового Генпрокурора 29 голосів
беня "За Майбах" 14 голосів
"Довира"- 18 голосів
"Голос" дав 3 голоси
слуги дали 220 голосів
як 29 голосів дають єксРиги - хто ще має сумніви - чий ото прокурор ….