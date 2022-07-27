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САП (2036) Матти Маасикас (98) Костин (180)

Посол ЕС Маасикас - новому генпрокурору Костину: Ожидаем скорого назначения главы САП

Посол Евросоюза Матти Маасикас ожидает скорейшего назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляем Андрея Костина с назначением на должность генпрокурора. Делегация и я тесно сотрудничали с ним по реформе правосудия. Мы продолжим сотрудничать в расследовании военных преступлений России. И с нетерпением ожидаем скорого назначения главы САП", - говорится в сообщении.

27 июля Рада поддержала назначение Костина генпрокурором.

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Топ комментарии
+14
OMG 25%



https://twitter.com/tatyana17112009 @tatyana17112009

Яка іронія. Людина, яку комісія виключила з конкурсу на голову САП, тепер буде затверджувати своїм підписом переможця того ж самого конкурсу на посаду, з якого її виключили. Цирк і клоуни
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27.07.2022 17:29
+7
Tala

@Tala094shte

·

https://mobile.twitter.com/Tala094shte/status/1552248608614924289 3 ч

ОПЗЖ - за нового Генпрокурора 29 голосів
беня "За Майбах" 14 голосів
"Довира"- 18 голосів
"Голос" дав 3 голоси
слуги дали 220 голосів
як 29 голосів дають єксРиги - хто ще має сумніви - чий ото прокурор ….
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27.07.2022 17:40
+4
от якраз для цього Костіна і призначили. ага...
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27.07.2022 17:39
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Наче вже дорослі люди а в казки досі вірять...
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27.07.2022 17:27 Ответить
Марионетка
ДЕРЬМАКА 🤮
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27.07.2022 17:41 Ответить
Довго будете чекати. Дерьмак такого не допустить.
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27.07.2022 18:39 Ответить
Так ще над Конгресом і ЦРУ ще не знущався ніхто, навіть лавров собі такого не дозволяв. Що за кокс ця банда курить?
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27.07.2022 19:58 Ответить
OMG 25%



https://twitter.com/tatyana17112009 @tatyana17112009

Яка іронія. Людина, яку комісія виключила з конкурсу на голову САП, тепер буде затверджувати своїм підписом переможця того ж самого конкурсу на посаду, з якого її виключили. Цирк і клоуни
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27.07.2022 17:29 Ответить
от якраз для цього Костіна і призначили. ага...
показать весь комментарий
27.07.2022 17:39 Ответить
Tala

@Tala094shte

·

https://mobile.twitter.com/Tala094shte/status/1552248608614924289 3 ч

ОПЗЖ - за нового Генпрокурора 29 голосів
беня "За Майбах" 14 голосів
"Довира"- 18 голосів
"Голос" дав 3 голоси
слуги дали 220 голосів
як 29 голосів дають єксРиги - хто ще має сумніви - чий ото прокурор ….
показать весь комментарий
27.07.2022 17:40 Ответить
І знову кацапське прізвище... Результат призначення вже очевидний - застій і корупція. Справжні реформи правосуддя почнуть українці з застримання та засудження коломойського та всіх його прихвоснів.
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27.07.2022 19:12 Ответить
Ну от продажных шкур и шкурок в Раде другого голосования ожидать не следует! Не зря же в Трускавце курсы продажности проходили,усвоили прекрасно!
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27.07.2022 19:26 Ответить
Не сміши Маасікас.
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28.07.2022 05:02 Ответить
Он не смешит, он говорит то, что должен говорить. Выборы генпрокурора - внутреннее дело Украины, и он не лавров какой-нибудь, чтоб лезть в чужие внутреннии дела
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28.07.2022 07:26 Ответить
внутренние
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28.07.2022 07:31 Ответить
 
 