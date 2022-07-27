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Волонтер Юсупова просит помочь со сбором средств на дрон для аэроразведки. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства на квадрокоптер для одного из подразделений аэроразведки ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбук Юсуповой.

Волонтер Юсупова просит помочь со сбором средств на дрон для аэроразведки 01

"Люди, очень важно и срочно, нужно купить дорогой дрон для аэроразведки - 9800 евро, это около 400 тыс. грн. Уже собрано около 100 тыс. грн. Очень тяжелое направление, постоянные вражеские обстрелы и наша разведка не может корректировать арту, потому что не достает туда. Нужен квадрокоптер, который будет видеть больше и летать дальше. Очень прошу помочь!!", - написала волонтер.

Юсупова также отчиталась о расходах собранных средств за предыдущую неделю:

"Понедельник – два тепловизора – 136200 грн, Вторник – квадрокоптер Аутел примиум -61500 грн. и турникеты – 21600 грн. Среда - квадрокоптер Аутел про - 59300 грн. Четверг – тепловизор – 54 тыс., 50 тыс. на покупку автомобиля для десантников и лекарства – 5 тыс. Пятница – квадрокоптер Мавик 3 – 87900 грн, 2 тыс. был залог. Сегодня еще купила два тепловизора –118 тыс. грн".

Волонтер Юсупова просит помочь со сбором средств на дрон для аэроразведки 02

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Волонтер Юсупова просит помочь со сбором средств на дрон для аэроразведки 03

Реквизиты для помощи:

Пайпал

[email protected].

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 приват , Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

Іban UA753220010000026204306753142

ИНН 2653916860

5375411504293973 Монобанк

Волонтер Юсупова просит помочь со сбором средств на дрон для аэроразведки 04
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Вже давно пора відкривати заводи по виробництву українських ракет малої дальності, стугни, вільха, нептун.Об'єднуватись разом, ще взяти в долю країни Балтії та разом клепати вдень та вночі зброю. Українців там знайдеться, хай зарплата буде нк така вже висока, але все для фронту, все для перемоги. Чому досі нема таких проектів?!
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27.07.2022 17:58 Ответить
Это Вы серьёзно?! жОПа Армию разоружает, уничтожает отечественные разработки, лишает гражданства Украинцев по своему настроению, сдаёт Украину целыми областями... И если производить свои вооружения - то как проиграть войну? И сдать Украину оккупанту. Ермак против - его в ФСБ РФ премии лишат.
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27.07.2022 18:42 Ответить
юсуповій повага
до речі тимошенко колишня подруга і кума
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27.07.2022 19:32 Ответить
а ще тимошенкова колишня коханка голови "газпрома" вяхірєва. газпрому теж повага?
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27.07.2022 19:34 Ответить
Копія мого коменту з матеріалу на Цезорі: Український захисник Ілля Смірнов, який дістав поранення в бою з окупантами та втратив ноги, потребує допомоги на лікування. Джерело:
От сюди він теж дуже підходить. Для держателів свічки.

А ще чомусь багато вилазить тих, хто починає кричати, що це держава повинна допомагати таким людям, кричати де державні гроші на це, що в них все є і їм нічого в людей брати, що волонтери не там і не те купляють .
Це або бридка жаба жлобства давить гроші дати та виправдання цієї жаби, або спеціально людей відштовхнути від доброї справи та посіяти сумніви в необхідності допомагати.

Саме цю Юсупову легко з 14 року спостерігати. Якщо на меті не стоїть ****** помиями та посіяти недовіру. Хто не хоче дати коштів - просто не дає. Без помиїв.
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27.07.2022 23:33 Ответить
Юсуповій повага.
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28.07.2022 00:34 Ответить
 
 