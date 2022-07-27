Волонтер Юсупова просит помочь со сбором средств на дрон для аэроразведки. ФОТО
Волонтер Наталья Юсупова собирает средства на квадрокоптер для одного из подразделений аэроразведки ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбук Юсуповой.
"Люди, очень важно и срочно, нужно купить дорогой дрон для аэроразведки - 9800 евро, это около 400 тыс. грн. Уже собрано около 100 тыс. грн. Очень тяжелое направление, постоянные вражеские обстрелы и наша разведка не может корректировать арту, потому что не достает туда. Нужен квадрокоптер, который будет видеть больше и летать дальше. Очень прошу помочь!!", - написала волонтер.
Юсупова также отчиталась о расходах собранных средств за предыдущую неделю:
"Понедельник – два тепловизора – 136200 грн, Вторник – квадрокоптер Аутел примиум -61500 грн. и турникеты – 21600 грн. Среда - квадрокоптер Аутел про - 59300 грн. Четверг – тепловизор – 54 тыс., 50 тыс. на покупку автомобиля для десантников и лекарства – 5 тыс. Пятница – квадрокоптер Мавик 3 – 87900 грн, 2 тыс. был залог. Сегодня еще купила два тепловизора –118 тыс. грн".
Реквизиты для помощи:
Пайпал
5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа
4149499374344032 приват , Юсупова
5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta
Іban UA753220010000026204306753142
ИНН 2653916860
5375411504293973 Монобанк
Пожалуйста, подождите...
до речі тимошенко колишня подруга і кума
От сюди він теж дуже підходить. Для держателів свічки.
А ще чомусь багато вилазить тих, хто починає кричати, що це держава повинна допомагати таким людям, кричати де державні гроші на це, що в них все є і їм нічого в людей брати, що волонтери не там і не те купляють .
Це або бридка жаба жлобства давить гроші дати та виправдання цієї жаби, або спеціально людей відштовхнути від доброї справи та посіяти сумніви в необхідності допомагати.
Саме цю Юсупову легко з 14 року спостерігати. Якщо на меті не стоїть ****** помиями та посіяти недовіру. Хто не хоче дати коштів - просто не дає. Без помиїв.