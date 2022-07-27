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Новости Война
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мост (1018) Херсон (2658)

Антоновский мост не уничтожен, но из-за нанесенных разрушений передвигаться по нему невозможно, - ОВА

бутрій

Российские оккупанты не смогут пользоваться Антоновским мостом.

Об этом сообщил и.о. главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий, передает Цензор.НЕТ.

"Мост не разрушен, но из-за нанесенных разрушений по нему передвигаться невозможно. Этим самым ВСУ разрушили логистические и транспортные пути оккупантов. После нашей победы мы обязательно восстановим транспортное сообщение по мосту. Что точно не подлежит восстановлению - фантазии оккупантов и местных коллаборантов о "русском Херсоне", - отметил он.

Напомним, вечером 26 июля очевидцы сообщали, что у Антоновского моста через Днепр слышны взрывы. Утром представители оккупационной администрации сообщили, что движение по мосту перекрыто.

В оперативном командовании "Південь" подтвердили, что украинские силы нанесли удары по Антоновскому мосту в захваченном Херсоне.

Смотрите также: Оккупанты показали повреждения на Антоновском мосту в Херсоне. ВИДЕО
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Топ комментарии
+11
Отлично
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27.07.2022 17:53
+10
Точность обалденная!
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27.07.2022 18:04
+9
Міст відновлено!
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27.07.2022 18:22
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Отлично
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27.07.2022 17:53 Ответить
Є припущення що з мосту решето спеціально зробили: щоб орки відійшли. а техніку на правобережжі бросили...
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27.07.2022 19:52 Ответить
Ви мене випередили, бо я ще позавчора забув про це написати.
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27.07.2022 20:24 Ответить
Решето можна підлатати, але для цьго треба мати клепку в голові. А ті уроди лишне валінки уміють латати.
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27.07.2022 20:39 Ответить
В десятку!
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27.07.2022 20:37 Ответить
так еще не вечер...... )
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27.07.2022 17:55 Ответить
Міст відновити швидко не можливо бо бетон можна застосовувати після затвердіння тільки через 28 діб опісля заливки
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28.07.2022 00:07 Ответить
может окончательно еще пару дырочек сделать в нем?или лучше на жд с дарьевским мотсом переключится?
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27.07.2022 17:55 Ответить
Нет, нельзя. Он пока нам в таком состоянии нужен.
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27.07.2022 18:04 Ответить
Точность обалденная!
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27.07.2022 18:04 Ответить
та да мне вот интересно что бы сделал теоретически 500 хаймерсов,которые польща заказала если бы бульбенек рыпнулся на нато,жаль что это только фантазии а так бы было интересно посмотреть на "миннск за 1 день" только в реале)
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27.07.2022 18:07 Ответить
Вони ж написали філігрань
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27.07.2022 18:26 Ответить
Мост "частично скончался", можно так сказать.. )
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27.07.2022 18:15 Ответить
всё-таки М892 - это вещь...
https://twitter.com/i/status/1552269400182558723
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27.07.2022 18:19 Ответить
Пора заїбошити по Херсону, бажано перед входом у приміщенню ОДА, приміщенню ГУ МВС, - так щоб приміщення не зруйнувати, але хлопчики зрозуміли ,- з речами на вихід, але перед тим дати серію агітаційними снарядами з матеріалами попереджувального змісту, не дійде, починаємо лупити по приміщеннях, де засіли окупанти, місцях розташування живої сили та техніки... А пошкоджене відбудуємо... за рашкин рахунок 😝😝😝😝😝😜🤪
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27.07.2022 18:19 Ответить
та не, ошибаешся, с обладминистрации они сдрыснули после прихода на пестеля, теперь штаб орков и сальды в аппеляцийному суди , а вот по нему бахнуть (а не перед ним) святое дело....
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27.07.2022 19:57 Ответить
Там и у местных жителей руки уже давно чешутся. Так что может лучше не ждать, а сделать ногами правильный жест
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27.07.2022 20:06 Ответить
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27.07.2022 18:22 Ответить
Міст відновлено!
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27.07.2022 18:22 Ответить
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27.07.2022 19:07 Ответить
В дитинстві, мені було дуже цікаво чи довго він так висів і я переживав, як же його зняли кінець-кінцем...
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27.07.2022 22:56 Ответить
Так ще не починали ...
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27.07.2022 18:44 Ответить
Теперь мост выглядит как эмменталь.
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27.07.2022 19:27 Ответить
Можливо, не треба себе обманювати, це як ми після перших ударів по аеропортах заявляли що вони вже знищені, ворог не буде використовувати міст тільки тоді коли це буде реально неможливо, тобто обвалиться частина полотна та опори, а так просто заборонять цивільним наближатися й будуть по одній машині тихенько перекидати.
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27.07.2022 19:29 Ответить
По одній в день - нема питань. Хай щастить
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27.07.2022 20:09 Ответить
Там є ще 2 мости, які, здається, все ще цілком придатні для транспортування.
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27.07.2022 22:03 Ответить
угу, по одній. Сказано ж: перекрили. Значить їхать бояться - так подовбано.
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27.07.2022 21:06 Ответить
Вся зеленая братва, Ермак, аж три хенерала СБУ старались, сохранили мост, и тут таке.....
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27.07.2022 20:54 Ответить
то насправлі велика військова хитрість - заманити на ту сторону Дніпра, а потім зробити там ловушку. А ну, чи свистітиме який небудь обдристович завтра таку версію?
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27.07.2022 21:08 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVtjgUp6Xl37Gv0SioI4TIpoSYh8PzL-mBtjgjsWGZXBIyA6Lavfs2lvBr3LjFRT_c3q8wHjsAVdeYfIeapsob--NhhxUwaDto52JV8bTRaZx54X9GwRvwUCFZuGQUvjtQgqIrkihEwvEtp92piRTfp&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVtjgUp6Xl37Gv0SioI4TIpoSYh8PzL-mBtjgjsWGZXBIyA6Lavfs2lvBr3LjFRT_c3q8wHjsAVdeYfIeapsob--NhhxUwaDto52JV8bTRaZx54X9GwRvwUCFZuGQUvjtQgqIrkihEwvEtp92piRTfp&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid02zd2vkABjUV9vY955UKFC12qhP6UYDHFt46sTT7wCzfdovLv8My2BynLAszoszqE1l?__cft__[0]=AZVtjgUp6Xl37Gv0SioI4TIpoSYh8PzL-mBtjgjsWGZXBIyA6Lavfs2lvBr3LjFRT_c3q8wHjsAVdeYfIeapsob--NhhxUwaDto52JV8bTRaZx54X9GwRvwUCFZuGQUvjtQgqIrkihEwvEtp92piRTfp&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Антоновский мост стал в большем тренде, чем давно подзабытые и «эвакуированные» защитники Мариуполя.

В эпоху людей с клиповым мышлением и памятью амёбы можно провернуть все, что угодно
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27.07.2022 21:17 Ответить
Для того, чтоб серьезно повредить мост нужно подорвать опору, арта с этим не справится, дырки можно залатать за день (при желании и мозгах)!
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27.07.2022 21:29 Ответить
авиабомба (не меньше тонны) сможет решить проблему!
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27.07.2022 21:30 Ответить
"Диркі залатаь за дєнь.." Ви вибачте хоч трохи знайомі з інженерною справою чи будівництвом інфраструктурних об'єктів??🤔 Дірки "залатати" можна хіба шо на дірявих штанях - а не на там де зруйновано цілісність конструкції мосту(зруйнована арматура!)!😏
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27.07.2022 21:43 Ответить
Арматура теж латається.
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27.07.2022 22:05 Ответить
мостостроитель?
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27.07.2022 22:43 Ответить
Треба ще жахнути по залізничному мосту і ще по каховській греблі(по дорожному полотну) - і тоді орки на правобережжі почнуть масово робити😱 "жестьдобрайволі"(з'й@бYватись куди тільки зможуть! )!
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27.07.2022 21:39 Ответить
https://ibb.co/m89SzJq
https://ru.imgbb.com/ img foto <br /
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28.07.2022 20:52 Ответить
 
 