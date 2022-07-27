РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9712 посетителей онлайн
Новости Национальное антикоррупционное бюро
6 379 25
НАБУ (4183) САП (2036) Синюк (5) Клименко Александр САП (27) Офис Генпрокурора (2384)

Финалисты конкурса на должность руководителя САП Клименко и Синюк прошли проверку Офиса Генпрокурора

сап

Офис Генерального прокурора подтвердил, что финалисты конкурса Специализированной антикоррупционной прокуратуры отвечают требованиям законов "Об очищении власти" и "О предотвращении коррупции", а также доступа к государственной тайне.

Об этом сообщили во время заседания комиссии САП, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Кроме этого, комиссия САП подготовила представление новоназначенному генпрокурору Андрею Костину о назначении на должность руководителя САП Александра Клименко. Его должны направить в ближайшее время.

Напомним, конкурс на должность директора Специальной антикоррупционной прокуратуры длился более года. Детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, а прокурор Офиса Генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

Читайте также: Костин выступает за безотлагательное назначение руководителя САП и неотвратимость наказания для каждого российского военного преступника

Только 19 июля комиссия утвердила результаты конкурса. Новым главой САП станет Александр Клименко. В тот же день ВР отправила в отставку генпрокурора Ирину Венедиктову. Согласно законодательству только генеральный прокурор может назначать главу САП.

21 июля комиссия направила письмо в Офис Генпрокурора с просьбой предоставить подтверждение, что Александр Клименко и Андрей Синюк отвечают требованиям законов "Об очищении власти" и "О предотвращении коррупции", а также доступа к государственной тайне.

27 июля ВР поддержала назначение "слуги народа" Андрея Костина генпрокурором.

Читайте также: Новое письмо Спартц Байдену: генпрокурор от Ермака может саботировать работу САП, Корбана лишили гражданства без процедуры
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Які нафіг фіналісти??? Там є чітко визначений переможець! І це - Клименко!
показать весь комментарий
27.07.2022 18:37
+19
Конкурс вже давно виграв Клименко. Призначити повинні Клименка.

Які ще додаткові фіналісти з'явилия? ЗЄ переплутав САП та КВН?
показать весь комментарий
27.07.2022 18:12
+15
показать весь комментарий
27.07.2022 18:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.07.2022 18:00 Ответить
После чего генпрокурора уволили.
Смешно)))
показать весь комментарий
27.07.2022 18:02 Ответить
Конкурс вже давно виграв Клименко. Призначити повинні Клименка.

Які ще додаткові фіналісти з'явилия? ЗЄ переплутав САП та КВН?
показать весь комментарий
27.07.2022 18:12 Ответить
Робиш міну на лиці, кажеш "Фе" и тицяєш на недружнього юніта пальцем, при великому антирейтинзі блазня - людям сподобається.
Так Пу та йому подібні роблять.

Порошенко "поганий" а Юля хороша... Хоча яка логіка війни в 2022 а не в 2014... Ось і зрозумійте...

Чи ви забули що Порох то 20 років в держапараті та мільйони статків?

Про блазня достатньо знати як Беня став мільярдером в бідній країні та серіал "голобородько"...
показать весь комментарий
27.07.2022 19:59 Ответить
че ты пистишь кацап епанный тебе до пороха как раком до луны
показать весь комментарий
28.07.2022 06:13 Ответить
Знов спливло ГІВНО Синюк!
показать весь комментарий
27.07.2022 18:17 Ответить
Призначать Синюка?
А чому б і ні?
показать весь комментарий
27.07.2022 18:22 Ответить
впесту синюка - конкурс уже ДАВНО выиграл Клименко
показать весь комментарий
28.07.2022 06:15 Ответить
Які нафіг фіналісти??? Там є чітко визначений переможець! І це - Клименко!
показать весь комментарий
27.07.2022 18:37 Ответить
Нашим западним партнерам слід задуматись про зовнішне управління країною бо ця влада показала свою повну некомпетентність та продовжує працювати на користь ворога нам не можна відволікатись від фронту а ці клоуни вже дістали своєю брехнею.
показать весь комментарий
27.07.2022 18:42 Ответить
****** зробити як з бенладаном, бо ці свині інакше не розуміють.
показать весь комментарий
27.07.2022 19:54 Ответить
Не для того Дєрьмак свого прокурора поставив, щоб переміг Клименко.....
показать весь комментарий
27.07.2022 18:42 Ответить
Они все твою мать - и белы и пушистые патриоты и ваще, ой все!!! Там одни янголы... ТОКА ПОТОМ ПОЧЕМУ ТО СРАЧ НАЧИНАЕТСЯ!!!
показать весь комментарий
27.07.2022 18:58 Ответить
шо за мутєво?
закон чітко вказує що переможець клименко
який до *** синюк?
показать весь комментарий
27.07.2022 18:59 Ответить
От зелені потвори! Які "фіналісти"? Переможець Клименко!
показать весь комментарий
27.07.2022 19:05 Ответить
І знов якась фігня, жонглери довбані.
показать весь комментарий
27.07.2022 19:19 Ответить
Та невже?
показать весь комментарий
27.07.2022 19:26 Ответить
Дуже цікавий серіал. Дивлюсь його з грудня. А попередню серію з проголошенням комісією переможцем Клименка вирішили перезняти? А взагалі, здається розв'язка скоро, і щось вона почала лякати.
показать весь комментарий
27.07.2022 19:28 Ответить
Это был ложный финал. Когда думаешь, что всё, а тут появляется интрига в виде увольнения Венедиктовой. Не переключайтесь. Продолжение следует.
показать весь комментарий
27.07.2022 19:45 Ответить
конкурс виграв Клименко,а звідки взялось якесь синюк?
показать весь комментарий
27.07.2022 20:45 Ответить
боюсь я за Клименка. 2 місце - це взагалі ні про що. Але ж прокуратор вже почав свинячити.
показать весь комментарий
27.07.2022 21:01 Ответить
точно не вшивые????
показать весь комментарий
27.07.2022 21:02 Ответить
ми якись недолуги, доколи терпіти будемо? Сподиваюсь терпец урвецься.? 79% ті скільки вас там терпите.
показать весь комментарий
27.07.2022 21:52 Ответить
вы кацапы убогие ..
показать весь комментарий
28.07.2022 06:16 Ответить
шось всі проходять перевірку а потім виявляються агентами мордор
показать весь комментарий
28.07.2022 00:16 Ответить
 
 