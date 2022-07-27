Финалисты конкурса на должность руководителя САП Клименко и Синюк прошли проверку Офиса Генпрокурора
Офис Генерального прокурора подтвердил, что финалисты конкурса Специализированной антикоррупционной прокуратуры отвечают требованиям законов "Об очищении власти" и "О предотвращении коррупции", а также доступа к государственной тайне.
Об этом сообщили во время заседания комиссии САП, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Кроме этого, комиссия САП подготовила представление новоназначенному генпрокурору Андрею Костину о назначении на должность руководителя САП Александра Клименко. Его должны направить в ближайшее время.
Напомним, конкурс на должность директора Специальной антикоррупционной прокуратуры длился более года. Детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, а прокурор Офиса Генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.
Только 19 июля комиссия утвердила результаты конкурса. Новым главой САП станет Александр Клименко. В тот же день ВР отправила в отставку генпрокурора Ирину Венедиктову. Согласно законодательству только генеральный прокурор может назначать главу САП.
21 июля комиссия направила письмо в Офис Генпрокурора с просьбой предоставить подтверждение, что Александр Клименко и Андрей Синюк отвечают требованиям законов "Об очищении власти" и "О предотвращении коррупции", а также доступа к государственной тайне.
27 июля ВР поддержала назначение "слуги народа" Андрея Костина генпрокурором.
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Смешно)))
Які ще додаткові фіналісти з'явилия? ЗЄ переплутав САП та КВН?
Так Пу та йому подібні роблять.
Порошенко "поганий" а Юля хороша... Хоча яка логіка війни в 2022 а не в 2014... Ось і зрозумійте...
Чи ви забули що Порох то 20 років в держапараті та мільйони статків?
Про блазня достатньо знати як Беня став мільярдером в бідній країні та серіал "голобородько"...
А чому б і ні?
закон чітко вказує що переможець клименко
який до *** синюк?