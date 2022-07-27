Финалисты конкурса на должность руководителя САП Клименко и Синюк прошли проверку Офиса Генпрокурора

Офис Генерального прокурора подтвердил, что финалисты конкурса Специализированной антикоррупционной прокуратуры отвечают требованиям законов "Об очищении власти" и "О предотвращении коррупции", а также доступа к государственной тайне.

Об этом сообщили во время заседания комиссии САП, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Кроме этого, комиссия САП подготовила представление новоназначенному генпрокурору Андрею Костину о назначении на должность руководителя САП Александра Клименко. Его должны направить в ближайшее время.

Напомним, конкурс на должность директора Специальной антикоррупционной прокуратуры длился более года. Детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, а прокурор Офиса Генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

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Только 19 июля комиссия утвердила результаты конкурса. Новым главой САП станет Александр Клименко. В тот же день ВР отправила в отставку генпрокурора Ирину Венедиктову. Согласно законодательству только генеральный прокурор может назначать главу САП.

21 июля комиссия направила письмо в Офис Генпрокурора с просьбой предоставить подтверждение, что Александр Клименко и Андрей Синюк отвечают требованиям законов "Об очищении власти" и "О предотвращении коррупции", а также доступа к государственной тайне.

27 июля ВР поддержала назначение "слуги народа" Андрея Костина генпрокурором.

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