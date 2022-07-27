12-летний мальчик и его отец получили ранения вследствие обстрела на Харьковщине, - ОВА

В результате обстрела Харьковского района ранения получили отец и сын.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОВА.

"Вследствие обстрелов в Харьковском районе области получили травмы 12-летний мальчик и его отец, 47 лет. Раненых доставили в лечебные учреждения Харькова", - говорится в сообщении.

Власти просят граждан не находиться без необходимости на улицах, в случае объявления воздушной тревоги или угрозы артобстрела немедленно пройти в укрытие.

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