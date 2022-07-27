Суд в Люксембурге признал запрет вещания RT в Европе "уместным и необходимым"

Европейский суд в Люксембурге отклонил иск телеканала RT France против Совета ЕС по поводу запрета вещания канала на территории европейского сообщества.

Постановление вынесено большой палатой Европейского суда общей юрисдикции 27 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Суд полностью отклоняет иск", - следует из вердикта.

Судьи в Люксембурге постановили, что санкции в отношении канала были "уместными и необходимыми" в свете "преследуемых целей" и с учетом "исключительного контекста" их введения. Инстанция в Люксембурге пришла к выводу, что Совет ЕС подтвердил факт "активной поддержки" со стороны RT France "российской политики дестабилизации и агрессии" против Украины. Кроме того, канал транслировал информацию, которая оправдывала войну РФ против Украины и могла представлять значительную угрозу общественному порядку и безопасности ЕС, отметили в Люксембурге.

Читайте также: В России заблокировали сайт немецкой газеты Die Welt после того, как из нее ушла пропагандистка Овсянникова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже прокомментировал вердикт.

"Разумеется, мы принимаем и будем принимать аналогичные меры давления на западные СМИ, которые работают у нас в стране", - отметил он. "Мы так же не будем давать им работать у нас в стране, и здесь никакой мягкой позиции не будет", - добавил Песков. По его мнению, запрещая работу российских телеканалов, "европейцы сами попирают те идеалы, которые они насаждают во всем мире".

Напомним, Совет ЕС 1 марта принял решение о запрете вещания RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish, а также агентства Sputnik. В качестве обоснования, в частности, говорилось, что Россия распространяет через эти каналы пропаганду в оправдание своей агрессии против Украины и тем самым угрожает общественному порядку и безопасности ЕС. RT France в ответ подал иск в суд Евросоюза, а также представил ходатайство о предварительной правовой защите с целью приостановки запрета.

Смотрите также: В РФ выпустили специальный справочник для пророссийских предателей и коллаборантов, - ГУР МО. ФОТО