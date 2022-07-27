РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9712 посетителей онлайн
Новости
7 431 27
боеприпасы (2280) охрана (700) СБУ (19465)

Руководителя охраны беглого депутата подозревают в хранении боеприпасов, у него изъяты осколочные гранаты и патроны, - СБУ

сбу

У задержанного работники СБУ и НАБУ обнаружили боеприпасы и патроны к огнестрельному оружию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Известно, что руководитель охраны действующего депутата-беглеца Верховной Рады был приближенным лицом к политику, которого СБУ считает причастным к работе на российские спецслужбы. Следователи выяснили, что работодатель задержанного курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

Смотрите также: Корректировал артобстрелы приграничья Сумщины: Контрразведка СБУ задержала агента РФ. ВИДЕО

Задержанному готовится сообщение о подозрении по части 1 статьи 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). У него изъято несколько ручных осколочных гранат, а также патроны к нарезному огнестрельному оружию.

Кроме того, у него обнаружены и изъяты материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны действующего нардепа против Украины и о его постоянных связях с представителями государства-агрессора и коллаборантами.

Смотрите также: Разоблачены корректировщики ракетных ударов по Донецкой железной дороге, - СБУ. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
помощник депутата - регионала Руслана Тадеева
показать весь комментарий
27.07.2022 18:43
+6
ну вот! ********* до столба смогли ведь! а до ирмака - никак не получается!
показать весь комментарий
27.07.2022 18:27
+4
"Крім того, в нього виявлено та вилучено матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність із боку чинного нардепа проти України, його сталі зв'язки з представниками держави-агресора та колаборантами. Джерело: " - І після цього лише "незаконне зберігання зброї"?
показать весь комментарий
27.07.2022 18:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Задрота ківи нє...
показать весь комментарий
27.07.2022 18:20 Ответить
помощник депутата - регионала Руслана Тадеева
показать весь комментарий
27.07.2022 18:43 Ответить
Як ці копчені чуреки задостали...
показать весь комментарий
27.07.2022 18:47 Ответить
Деркача !
показать весь комментарий
27.07.2022 20:38 Ответить
Що так все туманно? Це єрмак? Якщо ні, то для чого всяку дрисню в тумані бризгати?
показать весь комментарий
27.07.2022 19:52 Ответить
а якщо ти дебіл і не знаєш, хто був три терміни помічником у Руслана Тадеєва, то для чого ти на політичному форумі дрисню бризгаєш ?
показать весь комментарий
27.07.2022 20:19 Ответить
Андрюши Деркача
показать весь комментарий
27.07.2022 20:12 Ответить
Контрразведка задержала руководителя охраны нардепа Деркача,который находится под американскими санкциями, как "российский агент".
"обнимаю, жму" и т.д. его работка))
У руководителя личной охраны правоохранители обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны действующего нардепа против Украины, его тесные связи с представителями государства-агрессора и коллаборантами.
Интересно, дубинский тоже по этому делу проходит или беня его прикрывает?
показать весь комментарий
27.07.2022 22:15 Ответить
"Крім того, в нього виявлено та вилучено матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність із боку чинного нардепа проти України, його сталі зв'язки з представниками держави-агресора та колаборантами. Джерело: " - І після цього лише "незаконне зберігання зброї"?
показать весь комментарий
27.07.2022 18:22 Ответить
ну вот! ********* до столба смогли ведь! а до ирмака - никак не получается!
показать весь комментарий
27.07.2022 18:27 Ответить
Він нє дєпутат втікач. От коли втіче тоді... Тоді будуть розвивати бурную дєятьєльность...
показать весь комментарий
27.07.2022 19:19 Ответить
так його ще в березны взяли ! А шо, Деркач син бувшого голови СБУ, хресний Кучми. здриснув. ? А казали, що десь у Глухові живе. Єрмак видать хоче перейменівати Офіс на "туманність андромеди".
показать весь комментарий
27.07.2022 18:39 Ответить
вилучили гранату,патрони...
підозрюють!!
а може помилились
то олівці чудові
різноколборові??
показать весь комментарий
27.07.2022 18:44 Ответить
Ну а чого його на стовпі не повісити? На@@@ ця прибецана філантропія?
показать весь комментарий
27.07.2022 18:46 Ответить
треба пошукати по пабліках, хто це...
Але не Ківа, не Новінський. Бо вони вже нечинні.
показать весь комментарий
27.07.2022 18:50 Ответить
До того часу доки іменем України не будуть розстрілювати таких байстрюків ситуація буде гірша і гірша із зрадами!
Зрадив Україну однозначно небуття!
показать весь комментарий
27.07.2022 19:04 Ответить
чому не написати що втікач то деркач?
показать весь комментарий
27.07.2022 19:18 Ответить
досвід 2014 року чітко показав що до зрадників потрібно застосовувати не люстрацію а фізичну ліквідацію
показать весь комментарий
27.07.2022 19:20 Ответить
Браво. Прийняти чувака за дрібязкову статтю....
у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України
показать весь комментарий
27.07.2022 19:20 Ответить
На телемарафоні зараз Мосейчук з Даніловим сказали,що це охоронець Дєркача. Цей депутат-"втікач" і росагент спокійно,не ховаючись живе в Сумській області. Браве СБУ з ніг збилося,а найти не може.Хоча,Юрій Швець з Вашингтона про це ще тиждень тому зі сміхом сказав...Ну,нічого,ось Зе-лупа Боневтік призначить Колю Котлету головою СБУ,тоді вона всім покаже!
показать весь комментарий
27.07.2022 19:26 Ответить
вбивцю Гонгадзе так само ловили
показать весь комментарий
27.07.2022 19:29 Ответить
та ті ж самі риги і кучмісти (хіба що перекрашені в зелені) і зараз при владі. Ти ж повинен це добре знати, ти ж на них топив три роки тому.
показать весь комментарий
27.07.2022 19:34 Ответить
шо ж це він такі вешдоки зберігав в себе
показать весь комментарий
27.07.2022 19:26 Ответить
Нє, так нечесно! Депутату дали можливість втекти, а цьому хоч би натякнули спочатку!
показать весь комментарий
27.07.2022 19:57 Ответить
Кловани! Коли вже депутата-втікача Андрюшу затримаєте?
Він в Сумську область втік.
Чи папа-Деркач не дозволяє?
показать весь комментарий
27.07.2022 20:14 Ответить
Це конешно хорошо. А де сам Деркач?
показать весь комментарий
27.07.2022 22:35 Ответить
А почему только одного задержали, а как же другие его "сотрудники" ?
показать весь комментарий
27.07.2022 23:42 Ответить
 
 