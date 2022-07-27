Руководителя охраны беглого депутата подозревают в хранении боеприпасов, у него изъяты осколочные гранаты и патроны, - СБУ
У задержанного работники СБУ и НАБУ обнаружили боеприпасы и патроны к огнестрельному оружию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Известно, что руководитель охраны действующего депутата-беглеца Верховной Рады был приближенным лицом к политику, которого СБУ считает причастным к работе на российские спецслужбы. Следователи выяснили, что работодатель задержанного курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.
Задержанному готовится сообщение о подозрении по части 1 статьи 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). У него изъято несколько ручных осколочных гранат, а также патроны к нарезному огнестрельному оружию.
Кроме того, у него обнаружены и изъяты материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны действующего нардепа против Украины и о его постоянных связях с представителями государства-агрессора и коллаборантами.
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"обнимаю, жму" и т.д. его работка))
У руководителя личной охраны правоохранители обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны действующего нардепа против Украины, его тесные связи с представителями государства-агрессора и коллаборантами.
Интересно, дубинский тоже по этому делу проходит или беня его прикрывает?
підозрюють!!
а може помилились
то олівці чудові
різноколборові??
Але не Ківа, не Новінський. Бо вони вже нечинні.
Зрадив Україну однозначно небуття!
у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України
Він в Сумську область втік.
Чи папа-Деркач не дозволяє?