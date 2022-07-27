Немецкие танки - самые плохие в Европе, потому что мы верили в мир, - Бербок
В Германии устарела часть запасов ее армии, в том числе танков.
Об этом в интервью Радио Свобода заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ.
"Мы думали и верили в то, что мы будем жить в мире в Европе. И потому в прошлом мы тратили меньше на собственную военную оборону, об этом можно много говорить, но это факт и это реальность. И поэтому нам труднее поставлять из собственных запасов, потому что там техника 50-летней давности мы думали, например, больше никогда не будем использовать танки", - отметила министр.
"Я имею в виду наши военные танки, самые плохие, которые вы можете себе представить, в Европе. Так было в течение последних десятилетий, потому что Европа была построена для жизни в мире. Это старомодно, и наши запасы оружия сейчас не такие, какие должны быть , за исключением некоторых частей противовоздушной обороны, о чем я сказала, поэтому мы не можем поставлять все из наших собственных запасов. Поэтому такая ситуация", - добавила Бербок.
Пожалуйста, подождите...
Хто як завойовує цей світ - японці електронікою і автівками, німці побутовими товарами
і побутовою хімієй, тільки кацапи нічого путьного не випускають окрім корисних копалень.
Старий німецький "Леопард" думаю буде кращим ніж новий кацапський танк.
Не думав я, що колись мені буде соромно за Німеччину.
семейства кошачьихтанков в мире.
І взагалі , війна в Україні , дала поштовх новому , великому етапу - гонки озброєнь ..! Наступні роки , воєнні заводи у Європі і США працюватимуть на повну потужність . .
может их просто не много, не знаю
Головне щоб воно було краще за те лайно, на якому орки їздять...