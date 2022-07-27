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Германия (6727) оружие (10028) танк (2197) Анналена Бербок (314)

Немецкие танки - самые плохие в Европе, потому что мы верили в мир, - Бербок

танк

В Германии устарела часть запасов ее армии, в том числе танков.

Об этом в интервью Радио Свобода заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ.

"Мы думали и верили в то, что мы будем жить в мире в Европе. И потому в прошлом мы тратили меньше на собственную военную оборону, об этом можно много говорить, но это факт и это реальность. И поэтому нам труднее поставлять из собственных запасов, потому что там техника 50-летней давности мы думали, например, больше никогда не будем использовать танки", - отметила министр.

"Я имею в виду наши военные танки, самые плохие, которые вы можете себе представить, в Европе. Так было в течение последних десятилетий, потому что Европа была построена для жизни в мире. Это старомодно, и наши запасы оружия сейчас не такие, какие должны быть , за исключением некоторых частей противовоздушной обороны, о чем я сказала, поэтому мы не можем поставлять все из наших собственных запасов. Поэтому такая ситуация", - добавила Бербок.

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Топ комментарии
+52
Поетому Германия так усиленно нам навязывала *гарантии безопасности*? Интересно чем вы их хотели обеспечивать, если у вас на складах кроме озабоченности ничего нету?
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27.07.2022 18:31
+41
Це мабуть відмазка шоб танки не надавати Україні...
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27.07.2022 18:30
+41
це правда,бо поляки щойно підписали величезний військовий контракт з Південною Кореєї а не з німцями які по сусідству,а українці якось забули про те, що корейці не тільки локомотиви хюндай ротем виробляють а ще й ******* танки та винищувачі..
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27.07.2022 18:35
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У дуелянтів комбінована броня Чобхем.
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28.07.2022 16:27 Ответить
Ну не може вона сказати те, про що усім давно відомо, не політкорректно))). Меркель, подружка путлера, за 16 років переьбування при владі, розвалила армію(((((. Місцевий ВПК вижив за рахунок іноземних замовлень. Стосовно танків Леопард-2...то у боях найкраще себе показав не німець, а француз-Леклерк)))).
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27.07.2022 19:27 Ответить
Все ж таки хоч протиповітряну оборону думали, а не шукали мир в очах сатани!
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27.07.2022 19:29 Ответить
Лукаве або тупе словоблуддя.... якщо ваша техніка сама застаріла і найгірше в Європі використайте свій шанс -утилізуйте її на полях боїв в Україні і зберіть необхідну інформацію для створення найкращої техніки. не жалійте ваш мотлох, він такий же як і кацапський.
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27.07.2022 19:31 Ответить
Для країни яка випускає пральні порошки і побутову техніку для всього світу це норма.
Хто як завойовує цей світ - японці електронікою і автівками, німці побутовими товарами
і побутовою хімієй, тільки кацапи нічого путьного не випускають окрім корисних копалень.
Старий німецький "Леопард" думаю буде кращим ніж новий кацапський танк.
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27.07.2022 19:33 Ответить
А це "Ятаган"-український танк а от за 8 років з 2014 року ні однієї машини не поступило в ЗСУ....А "Оплоти де ? В асфальт вкатані ...
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27.07.2022 19:34 Ответить
Как тот Т-64 не модернизируй, все равно самой задумке уже много лет и она успела уже устареть.
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27.07.2022 20:00 Ответить
Та ні.В асфальті Вільха та Нептун.Шукай інші місця.Витрати на асіальт не гумові.Ботів що,не попереджали?Чи якби не асфальт в нас ******* армія світу булаб,та не було б "Свінарчуків"?
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27.07.2022 20:10 Ответить
дЄрьмаки з Боневтіками точно зайві
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27.07.2022 21:46 Ответить
Ти ще скажи що Польша за Ху ла ... Арештувала мiнiстра пороха та назвала його покидьком - но ти ж за бариг топиш завжди ...
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27.07.2022 23:54 Ответить
Та ******* не *******, а 250млрд.грн. були за 3 роки тупо розпиляні (і це ж лише на крадівництві) по кишенях зеленої щобли, ця гидота зелена навіть залізла у контракт 18року на поставку 66 САУ Дана-М2 зменшивши кількість до 26од., за 3 роки жодної розробки, жодної модернізації, жодного підвищення окладу рядовим ЗСУ... просто тупо забили армію і ще воно сидить тут про Свінарчуків та ботів трандить.
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27.07.2022 22:33 Ответить
а може їх у паків відізвати? типу форсмажор...
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27.07.2022 21:59 Ответить
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27.07.2022 19:36 Ответить
Якби не клятий "асфальт",бомжара,що вранці риєця в альтфатері,їздив на Бентлі.
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27.07.2022 20:22 Ответить
Свідків святого ЗЕ бомжі не обкрадають.
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27.07.2022 21:42 Ответить
Німці....
Не думав я, що колись мені буде соромно за Німеччину.
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27.07.2022 19:37 Ответить
А как Германия будучи в НАТО умудрилась оказаться без армии, если правила НАТО обязывают тратить значительные средства на оборону?
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27.07.2022 19:46 Ответить
Недаром Трамп грав комсомолку у всі дири за недофінансування NATO!
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27.07.2022 22:03 Ответить
Якщо погані танки тоді навіщо просити Німеччину щоб постачала в Україну ці танки? Мабуть те що дешевше те й купують.
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27.07.2022 19:48 Ответить
Це все москальська Баба Яга- фрау Штазі!
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27.07.2022 19:51 Ответить
Самокритика это хорошо. Но Леопард - весьма достойный представитель семейства кошачьих танков в мире.
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27.07.2022 19:57 Ответить
а тигрів на їх складах часом немає😀
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27.07.2022 19:57 Ответить
и при этом они боятся взять Украину в состав НАТО? Надеятся, что Германия с её танками всех защитит или на то что ***** не никогда не нападет?
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27.07.2022 19:59 Ответить
треба дякувати Меркельші за це, вона все робила щоб і іі країна не була добре озброєна ,підлюча путінська тварюко.
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27.07.2022 20:26 Ответить
Лучше б британцы нам Челленджеров подогнали или американцы Абрамсов. Зачем слушать это немецкое вытье?
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27.07.2022 20:02 Ответить
Даааам.! Помню в 1970-2 году вов сем мире утверждали , что танк ЛЕОПАРД самый лучший танк в мире!! И вот из-за этих сраных Шрёдеров, Колей и Меркелей, Престиж ФРГ в этом вопросе сегодня нулевой!! как говорится ни вооружения на танке Леопарде ни защиты!! Как простой БТР, а не танк!! Вот к чему приводит дружба с Россией!!
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27.07.2022 20:03 Ответить
Але кращий ніж Т-62
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27.07.2022 20:13 Ответить
Тим не менше на танковому европейскому челенджі, наші, зі своїми Т-64, або Т-80, пасли задніх.
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27.07.2022 20:51 Ответить
Надеюсь у немцев хватит политической решимости подать на фрау Меркель в суд за разгром бундесвера.
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27.07.2022 20:04 Ответить
Меркель ипаную вообще повесить надо вверх ногами, чтобы долго мучалась! Это ведь по инициативе немецкой комсомолки Украине не дали членство в НАТО в 2007 году !!! я не удивлюсь, если в скором будущем "выплывут " данные, что Меркель работала на "Штази", а потом её перевербовал кремлёвский окурок....
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27.07.2022 20:15 Ответить
так это давно известно и папашка её работал на КГБ для чего переехал с ФРГ в Германию российскую в Берлин . И Меркельша старая идейная Комсомолка, прекрасно говорящая на русском ,работавшая в Штази вместе с хутиным. Конечно она делала все для плешивого бабуина.
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27.07.2022 20:31 Ответить
Бреше.
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27.07.2022 20:13 Ответить
Ні, скромнічає.
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27.07.2022 20:29 Ответить
Хочеш миру - готуйся до війни! Сподіваюсь, німці це нарешті зрозуміли.
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27.07.2022 20:16 Ответить
Та схоже що зрозуміли . Бо вже на наступний рік виділяють 100 млрд на озброєння для Бундесверу , і готуються до запуску заводів з виробництва зброї .
І взагалі , війна в Україні , дала поштовх новому , великому етапу - гонки озброєнь ..! Наступні роки , воєнні заводи у Європі і США працюватимуть на повну потужність . .
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27.07.2022 20:29 Ответить
Анналена норм баба, просто так бухтіть не буде. Це вона натякає, що німецькі шольці злягаються з кацапсинами, а німкень можна брать голими руками.
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27.07.2022 20:27 Ответить
На скромничайте, фрау Анналена.
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27.07.2022 20:28 Ответить
какие же писдуны правят Германией..ужос, наши не сахар, но не дай Бог это
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27.07.2022 20:29 Ответить
на Фото израильский танк Меркава !!!!!
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27.07.2022 20:32 Ответить
Не позорься и учи свою матчасть. На фото именно Лео 2А6, если не ошибаюсь
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27.07.2022 21:49 Ответить
Віддайте нам усі ті херові танки...
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27.07.2022 20:35 Ответить
современные танки леопард очень даже хороши
может их просто не много, не знаю
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27.07.2022 20:42 Ответить
Десь 300 штук.
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27.07.2022 22:31 Ответить
Да не в мир вы верили , а в то что вести бизнес с куйлом будет прибыльно и легко..
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27.07.2022 20:44 Ответить
Хочешь мира - готовься к войне.
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27.07.2022 21:09 Ответить
Si vis pacem, para bellum
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27.07.2022 21:11 Ответить
Вони не гірші, їх просто в Німеччині мало. Леопард 2 А6-А7, взагалі одні з кращих. Крім того, німці зробили, новий танк Пантера. То не танк, а фантастика взагалі. Німеччина має потужну економіку і підприємства. Може за короткий час наробити тих танків, дуже багато.
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27.07.2022 21:18 Ответить
Може ті танки що в них в запасі на складах стоять і не найкращі, але ті 100 САУ панцерхаубітц що Німеччина погодилась передати Україні є чи не найкращими у своєму класі! Головне тепер - щоб вони їх поставили нам не у наступному тисячолітті!
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27.07.2022 21:33 Ответить
Надо было меньше у ***** сосать и кормить его газадолларами.
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27.07.2022 21:39 Ответить
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27.07.2022 21:53 Ответить
Что-то чешет фрау... прибедняется... Леопарды последних модификаций это лучшие танки в Европе, они регулярно на соревнованиях берут первые места и вообще крутая машина. Только в Бундесвере их маловато таких.
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27.07.2022 22:24 Ответить
Турецкие леопарды горели в Сирии свечками. На них нет ДЗ.
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27.07.2022 22:34 Ответить
Нам один хер!
Головне щоб воно було краще за те лайно, на якому орки їздять...
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27.07.2022 22:39 Ответить
Бербок говорит как есть...Только на кой им те танки, которых они не хотят дать - они даже воевать разучились уже. А Polska да попросила корейцев, потому что имеет хорошую кооперацию с ними с рамой для "Крабов", которой не сумели сделать правильно сами. И пока немцы рефлексируют, то корейцы работают и зарабатывают. Вопрос - почему Макрон не предлагает "Leclerc" Украине?
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27.07.2022 23:42 Ответить
Украiнi ? Вона обрала порошенко . Польша посадила його мiнiстра в тюрьму та назвала самою корупцiонною людиною европи - но ти ж за шоколадного ? Проти всього свiту ? ото ж...
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28.07.2022 00:00 Ответить
Высралось? Ты не сынок Гогиашвили?
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28.07.2022 02:22 Ответить
бо х@йло через меркель і скоротив армію до непотребу
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28.07.2022 00:12 Ответить
У нас тут деякі також "думали" про мир, тепер кров'ю вмиваємся. Так що німці, якщо не бажаєте бути на нашому місці, давайте разом дотиснемо кривавих кремлівських злочинців.
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28.07.2022 00:18 Ответить
Не сливайтесь немцы или будет как в той рекламе, тогда мы идём к вам.
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28.07.2022 00:28 Ответить
Гудеріан в гробу перевертається! Ще й ляпнув таке міністр оборони! Тьху-ти ляпнула, об ж міністр оборони - баба! Точно - вентилятором крутиться!!!
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28.07.2022 00:36 Ответить
Оказывается им нужна была колбаса и кацапский газ - немчуровский пацифизм.
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28.07.2022 00:50 Ответить
Чушь несет. США не позволяли и не позволят ни Германии ни Японии создать дееспособные армии. И правильно делают. Кто знает что взбредет им в голову если они отрастят яйца. Пусть остаются сытыми и кастрированными.
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28.07.2022 02:01 Ответить
танки и сау будут собирать в Польше, это большой минус для германий , самолеты эти клоны ф-16, и да у Японии танки и сау еше лучше но они никому не продают
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28.07.2022 05:45 Ответить
..это обсуждалось в свое время при фрау штази,та которая меркель,помните как зотела одна шмара выгнать РАМШТАЙН это то что авиабаза США. Кое кто думает что способен воевать сам.
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28.07.2022 06:34 Ответить
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