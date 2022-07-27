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Новости Война
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ВР (27373) коллектор (55) военнослужащие (5992) военное положение (496)

Рада запретила на время военного положения посещение коллекторами военнослужащих и их семей

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Верховная Рада приняла во втором чтении закон 7414, которым запрещается коллекторам приходить к участникам боевых действий и их семьям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Закон поддержали 302 народных депутата. Такая норма будет действовать во время военного или чрезвычайного положения и в течение нескольких месяцев после его отмены.

К категории защищенных лиц относятся военнослужащие Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, проходящих военную службу на территории Украины.

Кроме того, закон распространяется на военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после увольнения их с военной службы, связанного с прохождением военной службы, а также на членов семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести.

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Главное условие для "защиты" от коллекторов - сообщить кредитодателю, новому кредитору, коллекторской компании о прекращении или отмене напоминаний о необходимости уплаты очередного платежа по кредиту и предоставление копии соответствующих подтверждающих документов о своей принадлежности к защищенной категории.
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Топ комментарии
+29
А коллекторам просто вручать повестки не пробовали?
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27.07.2022 19:14
+16
Какие коллекторы во время военного положения ? Не Рада. а сборище идиотов!!!
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27.07.2022 19:20
+14
ну ..не знаю . думаю що на передок колекторів навіть треба заставляти ідти ))))
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27.07.2022 19:16
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А коллекторам просто вручать повестки не пробовали?
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27.07.2022 19:14 Ответить
ну ..не знаю . думаю що на передок колекторів навіть треба заставляти ідти ))))
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27.07.2022 19:16 Ответить
колекторы и будут вручать повестки чтобы человек имел возможность заработать на фронте
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27.07.2022 19:17 Ответить
У нас немає колекторів, навіщо вони вам? Зробіть життя для людей нормальним і зекономте кошти на цей непотріб
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27.07.2022 19:17 Ответить
ууу..у нас колектори з приставами скоро будуть відбирати квартири за комунальні борги, бо якщо у тебе хату не розвалили рашисти, ти не в окупації - ти маєш сплачувати за житло без боргів, пофгу, що роботи немає від слова зовсім..і воєний стан - то не для нас, то суто, щоб виборів не було й бубочку не образили, а залишили безстроково..
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27.07.2022 19:59 Ответить
с приставами да? 🤔
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27.07.2022 22:48 Ответить
Так вышибалы(коллекторы) во время войны должны быть на передовой с их опытом!
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27.07.2022 19:17 Ответить
спасли колекторов ? ))) дебилы, оружие есть даже у последнего гопника с района, не то что б у семьи военослужащего...
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27.07.2022 19:19 Ответить
Какие коллекторы во время военного положения ? Не Рада. а сборище идиотов!!!
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27.07.2022 19:20 Ответить
некоторые ушлепки, пытаются жить понятиями довоенными. не понимают что за дерзость сейчас не бить будут, а просто грохнут. я уже много таких придурков видел. когда напоминаеш что сделан он из такого же мяса как все, и бессмертием не обладает - сразу моментально высаживается на очко.
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27.07.2022 19:23 Ответить
комуналку вибивати
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27.07.2022 20:00 Ответить
у нас точно 5й місяць війна?
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27.07.2022 19:27 Ответить
я вот тоже удивляюсь. вполне нормальная ситуация, когда приходит колектор/мусор/прокурор (нужное подчеркнуть), а к кнопке дверного звонка подключен провод от взрывателя мины МОН 50, спрятаной в светильнике на пололке около двери )))) совсем дебилы страх потеряли ?
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27.07.2022 19:30 Ответить
Так орки лізуть, але війни у нас з ними немає...
А той "надзвичайний стан" не гарантує навіть женевські конвенції.
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27.07.2022 19:39 Ответить
воєний стан гарантує відсутність виборів..оце найголовне для зелепухи
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27.07.2022 20:04 Ответить
колектори - це узаконені рекетири, ті хто таке узаконив мають відповідати за свої рішення. і взагалі це лайно по узаконенню рекету має бути скасовано ВР.
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27.07.2022 19:29 Ответить
Можуть і кулю отримати !
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27.07.2022 19:41 Ответить
А до цього можна було? Хтось забув статтю вимагання. 189 ККУкраїни
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27.07.2022 19:42 Ответить
ИМХО, коллекторов нужно запрещать как класс, а с должниками разбираться цивилизовано - суд и исполнительная служба (государственная).
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27.07.2022 19:44 Ответить
колектори це братки 90 х. -- тільки узаконені
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27.07.2022 19:44 Ответить
нет. братки 90х как раз сейчас уважаемые бизнесмены и фладельцы фирм. а колекторы - это писюрва, которая насмотрелась сериала бригада
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27.07.2022 19:47 Ответить
«Я був у Криму, тому що, там живе наш сімейний лікар».

Новий Генпрокурор України відповідає на питання: чи був він в окупованому Криму на співбесіді на голову САП. Каже, що був і був там по сімейним обставинам. Бо йому потрібно було відвідати сімейного лікаря.

Зазвичай, якщо ти живеш в Одесі, то найбільш легкий доступ до сімейного лікаря лише у Сімферополі. Там просто зручніша маршрутка йде. Всього 9-10 годин на автомобілі і ти вже на місці. В Одесі лікарів немає зовсім. Там і лікаронь немає. Ми всі їздимо до Сімферополя на лікування

ЕЩЕ ОДНА ГНИДА КАЦАПСКАЯ
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27.07.2022 19:49 Ответить
ахахахаха )))) немогу, до слез просто )))) я привез в жопе из колумбии килогамм кокаина, потому что в родном городе небыло, да жопа как транспортный контейнер для сухогруза ))) ну примерно как то так )
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27.07.2022 19:51 Ответить
Хотів би бачити того довбойоба. який наважиться зайти до побратимів
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27.07.2022 19:50 Ответить
Так, нехай одразу б на передову приходили, там би ці узаконені рекетири гроші повибивали б. Або вибивають гроші там з рашистів, окрім мізків. Чи тільки тероризувати сім'ї військових можуть? Військові зараз і після війни - це наше найбільше надбання, як нації. Шана їм і подяка до останнього дня.
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27.07.2022 19:54 Ответить
краще б коллекторов на фронт
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27.07.2022 20:01 Ответить
Колекторів треба в армію забрати
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27.07.2022 20:14 Ответить
навіщо вони там треба ? навіщо там дебіли, алкоголики, наркомани ? армія це не виправна колонія, та не суспільно-корисні роботи для порушників якихось.
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27.07.2022 20:18 Ответить
I щоб вони там робили на фронті ? У росіянців гроші вимагали ? щось таке : "Якщо ти мені дасu зараз $ 2000 долларів я тебе не підстрелю".
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27.07.2022 20:22 Ответить
коллектор - это среднее звено между обезьяной и кацапом
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27.07.2022 20:19 Ответить
А хіба закон, не захищає українців від колекторів? Дивно! А після війни, де будуть ховатися депутати, від народних колекторів?
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27.07.2022 20:21 Ответить
а запретить их на время ВП - слабо???
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27.07.2022 20:31 Ответить
А коли можна буде різати колекторів?
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27.07.2022 20:54 Ответить
А может на время войны совсем запретить работу коллекторских контор - около 40% потеряло работу - запретите работу коллекторов спасите им жизнь
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27.07.2022 21:00 Ответить
Ну хай спробують піся війни.Їм всім ноги переламають в кращому випадку.Колектор в наших реаліях це смерник.Над цими гівнюками навіть стареньки бабусі ржуть
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27.07.2022 21:30 Ответить
***** посилайте і не пускайте на поріг!
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27.07.2022 22:38 Ответить
Коллектора это что братья ***** ? Во время войны ? Это кто придумало ? А сирену в очко замасовать коллектору не пробовали? Вы берега попутали ? Мы по эту сторону Антоновского моста не там !!!! Мы ,на Украине !!!
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27.07.2022 23:09 Ответить
Шото в последнее время, как началась война, прекратились звонки коллекторов по чужим долгам, наверное невыгодно стало или сразу посылают за русским кораблём)
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28.07.2022 00:26 Ответить
Виходить до пенсіонера з пенсією 2000-2500 грн, половину якої потрібно заплатити за комуналку, а на іншу половину спробувати вижити, колекторам можна приходить. А до військового, який отримує від 30000 до 100000 і більше колекторам зась. Що це за сегрегація?
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28.07.2022 04:06 Ответить
 
 