Рада запретила на время военного положения посещение коллекторами военнослужащих и их семей
Верховная Рада приняла во втором чтении закон 7414, которым запрещается коллекторам приходить к участникам боевых действий и их семьям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Закон поддержали 302 народных депутата. Такая норма будет действовать во время военного или чрезвычайного положения и в течение нескольких месяцев после его отмены.
К категории защищенных лиц относятся военнослужащие Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, проходящих военную службу на территории Украины.
Кроме того, закон распространяется на военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после увольнения их с военной службы, связанного с прохождением военной службы, а также на членов семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести.
Главное условие для "защиты" от коллекторов - сообщить кредитодателю, новому кредитору, коллекторской компании о прекращении или отмене напоминаний о необходимости уплаты очередного платежа по кредиту и предоставление копии соответствующих подтверждающих документов о своей принадлежности к защищенной категории.
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А той "надзвичайний стан" не гарантує навіть женевські конвенції.
Новий Генпрокурор України відповідає на питання: чи був він в окупованому Криму на співбесіді на голову САП. Каже, що був і був там по сімейним обставинам. Бо йому потрібно було відвідати сімейного лікаря.
Зазвичай, якщо ти живеш в Одесі, то найбільш легкий доступ до сімейного лікаря лише у Сімферополі. Там просто зручніша маршрутка йде. Всього 9-10 годин на автомобілі і ти вже на місці. В Одесі лікарів немає зовсім. Там і лікаронь немає. Ми всі їздимо до Сімферополя на лікування
ЕЩЕ ОДНА ГНИДА КАЦАПСКАЯ