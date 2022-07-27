Руководству государства хватит воли приказать уничтожить военные объекты на территории РФ, ведущие огонь по Украине, - Данилов
У руководства Украины хватит политической воли уничтожить военные объекты на территории России, обстреливающие украинскую территорию.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Ведущая задала вопрос, хватит ли воли политическому и военному руководству Украины ликвидировать военные объекты на территории РФ, которые ведут огонь по Украине.
"То, что касается воли, – она у нас есть. Эта воля нас спасла 24-25 февраля. И если будет необходимо, поверьте, не дрогнет ни у кого рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы те объекты, о которых вы говорите, были уничтожены. Более того, заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое тому подтверждение", – сказал секретарь СНБО.
Данилов отметил, что СНБО известно, откуда были совершены все ракетные обстрелы украинской территории. По его словам, 74% попаданий россиян не имеют никакого отношения к военной сфере, это попадания по гражданской инфраструктуре.
Пожалуйста, подождите...
Щось справи розходяться з ділом....
Щоб це значило?
Скоже данілову стало сумно і він вирішив просто побазікати!
Ця влада навіть перешкоджає українцям переходити в українську церкву в СВОЇЙ країні.
Представники влади перешкоджають релігійним громадам, які належать до Української православної церкви, яка нещодавно оголосила незалежність від Московського патріархату, покидати московську церкву і переходити до Православної церкви України (ПЦУ). Про це йдеться в https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/zayava-svyashhennogo-synodu-shhodo-zahystu-prava-na-svobodu-sovisti/ заяві Священного Синоду Православної церкви України щодо захисту права на свободу совісті.
У заяві наголошується, що право релігійних громад змінювати підпорядкування, виходити зі складу структур, підлеглих Московському патріархату, і входити до Православної Церкви України - гарантоване Конституцією і українськими законами. Втручання влади у вільне волевиявлення вірян українська Церква вважає «незаконним, аморальним і категорично неприйнятним».
https://zaxid.net/news/
путина***** ?
Ага, значить поки немає необхідності ліквідовувати військові об'єкти рФ, котрі завдають удари по Україні. Появиться, коли від Харкова, і ще пару міст не буде існувати? 🤔
Будь-яка ствольна 152мм чи реактивна тіпа града.
Що ще треба? Які ракети?
А взагалі - хто у нас президент?
очень интересно!
https://twitter.com/i/status/1552258428889812992
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0H6JCWaHpdM1y1sFE93DAYULyVmQGjevvcNn5wH38kmGWHZx7ducWozQo7Qyshhtkl?__cft__[0]=AZVxFqBPOtunwkixZgsO2egWiObOXvdZkwlyuuhqYDi-ugL3O1GbUrVM5Th31cqb_eUlstJkttDnipFDGH0QNDUdAJ4r3qcT-gJNwgYYHIWBdIWxn0LAwlvNtfcQCbLqzTko_JTQsdwu0Q1u51Q-lboH&__tn__=%2CO%2CP-R 1 мин. ·
Секретарь СНБО Данилов заявил: если понадобится, то будем стрелять и по территории России.
Где-то за голову схватился Байден, который давал РСЗО под условие не стрелять по России. А конгрессмен Спартц быстро взяла эту речь на карандаш.
Или такие заявления специально делаются, чтобы Вашингтон не дал больше оружия?
Це не воля - це обовязок, який повинні виконувати наші ЗСУ з першим пострілом ворога.
в ином случае первым военним обьектом, который должен быть уничтожен, сидит у него под носом и называет себя "менеджером президента" - голимая фсбшная мразь, захватившая власть в Украине
Довбойоби зелені кончені, одним словом.
Ото поржали...
Вас, гнид, и всю Украину спасает ВСУ!
Те самые ВСУ, которые не вами созданы!
Те самые ВСУ, которые вы постоянно унижали, раззброювали, сажали в тюрьмы!
Те самые ВСУ, которым вы предпочли воровство на "велыком крадивныцтви"!
ЗСУ заборонено стріяти у відповідь через кордон? Я так зроумів?
Регулярні обстріли північної України це видно не підстава, так що ж необхідно, щоб ці "руки" підписали. Може заборона трансляцій кінолайна шапіто-95 на ТБпомийках рашки чи конфіскація фірм і нерухомості *********** у них.
а чи вистачить її у заходу, чию зброю ми використовуємо
відповісти - потрібна державна воля. Якої ше й повинно хватити.