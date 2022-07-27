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Новости Война
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Данилов (1066)

Руководству государства хватит воли приказать уничтожить военные объекты на территории РФ, ведущие огонь по Украине, - Данилов

данилов

У руководства Украины хватит политической воли уничтожить военные объекты на территории России, обстреливающие украинскую территорию.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Ведущая задала вопрос, хватит ли воли политическому и военному руководству Украины ликвидировать военные объекты на территории РФ, которые ведут огонь по Украине.

"То, что касается воли, – она у нас есть. Эта воля нас спасла 24-25 февраля. И если будет необходимо, поверьте, не дрогнет ни у кого рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы те объекты, о которых вы говорите, были уничтожены. Более того, заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое тому подтверждение", – сказал секретарь СНБО. 

Данилов отметил, что СНБО известно, откуда были совершены все ракетные обстрелы украинской территории. По его словам, 74% попаданий россиян не имеют никакого отношения к военной сфере, это попадания по гражданской инфраструктуре.

Читайте также: Оккупант жалуется, что военные РФ не успевают засечь украинских пилотов на своих радарах: "Отработали по нам и улетели". АУДИО
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Топ комментарии
+52
Преклоняюсь перед вашим мужеством быть готовым проявить мужество! Реально театрально Квартал рулит!
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27.07.2022 20:31
+49
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27.07.2022 20:35
+38
Тобто зараз рашисти безкарно вбивають нас зі своєї території виключно через небажання Боневтіка підписати якийсь папірець. Але волі в нього дуже багато.
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27.07.2022 20:34
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Ждёмс 🤔🧐😁
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27.07.2022 20:30 Ответить
Це керівництво вже чекає вертоліт на бєлорусь. А от як воно здрисне то тоді так.
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27.07.2022 20:45 Ответить
ХОДИТ по ТЕЛЕМАРАФОНАМ , ЧТО БОЛЬШЕ НЕХРЕН ДЕЛАТЬ ??? !!!
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28.07.2022 02:03 Ответить
Балачки відосики... тилгиць обухом по голові - Костін...

Щось справи розходяться з ділом....

Щоб це значило?
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27.07.2022 20:31 Ответить
А вдруг?!
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27.07.2022 20:55 Ответить
Надо просто перестать стрелять
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27.07.2022 20:31 Ответить
Преклоняюсь перед вашим мужеством быть готовым проявить мужество! Реально театрально Квартал рулит!
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27.07.2022 20:31 Ответить
да сомнуха давит ..может просто перестанем стрелять а оно утихнет?
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27.07.2022 20:31 Ответить
а єрмака хвате волі ? данілов тільки морда грозна а так 0.
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27.07.2022 20:32 Ответить
І хто ж це в нас такий вольовий?
Скоже данілову стало сумно і він вирішив просто побазікати!
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27.07.2022 20:32 Ответить
коли? коли почнете ???
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27.07.2022 20:33 Ответить
Василь ти розумна людина ,зрозумій для таких дій терміново потрібно 300 кілометрові ракети для HIMARS, а також MLRS +штурмова авіація і ПРО саме підкреслюю ПРО, що б не страждали міста і села, ППО у нас є ,підпишись на Грамотного військового експерта Олега Жданова ,будеш все знати краще за інших ,він не Альоша Арестович бла бла бла
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27.07.2022 22:07 Ответить
Якщо підписаний тоді вибач будь ласка
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27.07.2022 22:11 Ответить
Такий собі полковник Квачков на Ютубі сказав що коли Україна отримає ракети на 500 км то вона досягне до Рубльовки в маскві
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28.07.2022 00:03 Ответить
Брехня.
Ця влада навіть перешкоджає українцям переходити в українську церкву в СВОЇЙ країні.

Представники влади перешкоджають релігійним громадам, які належать до Української православної церкви, яка нещодавно оголосила незалежність від Московського патріархату, покидати московську церкву і переходити до Православної церкви України (ПЦУ). Про це йдеться в https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/zayava-svyashhennogo-synodu-shhodo-zahystu-prava-na-svobodu-sovisti/ заяві Священного Синоду Православної церкви України щодо захисту права на свободу совісті.

У заяві наголошується, що право релігійних громад змінювати підпорядкування, виходити зі складу структур, підлеглих Московському патріархату, і входити до Православної Церкви України - гарантоване Конституцією і українськими законами. Втручання влади у вільне волевиявлення вірян українська Церква вважає «незаконним, аморальним і категорично неприйнятним».

https://zaxid.net/news/
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27.07.2022 20:33 Ответить
А что до этого мешало все 5 месяцев ? Точек-У не было, или не хотели злить путина ***** ?
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27.07.2022 20:33 Ответить
так у гумконвої політичну волю завезли...тепер владі її вистачає..
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27.07.2022 22:35 Ответить
Новости для людей с большими ушами ...
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27.07.2022 20:33 Ответить
Тобто зараз рашисти безкарно вбивають нас зі своєї території виключно через небажання Боневтіка підписати якийсь папірець. Але волі в нього дуже багато.
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27.07.2022 20:34 Ответить
. І якщо буде необхідно, повірте, не здригнеться ні в кого рука Джерело:

Ага, значить поки немає необхідності ліквідовувати військові об'єкти рФ, котрі завдають удари по Україні. Появиться, коли від Харкова, і ще пару міст не буде існувати? 🤔
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27.07.2022 20:35 Ответить
Може чекають поки рашисти всю територію України,куди вони можуть дотягнутися не перетворять на руїни і самі "просто перестанут стрелять", як казав зезидент?
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27.07.2022 22:18 Ответить
лошадь на лугу гугугу гугугу
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27.07.2022 20:35 Ответить
єнта лошадь в своєй прівичной срєдє
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27.07.2022 20:46 Ответить
Как у себя дома,на конюшне.
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27.07.2022 22:05 Ответить
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27.07.2022 20:35 Ответить
73%🤢🐏🐑🐐,😀😂ржете⁉️
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27.07.2022 20:47 Ответить
Багато з 73% тепер в окупації, в містах які зараз окуповані майже всі голосували за зелупу
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27.07.2022 20:54 Ответить
А знаешь что самое смешное? Они винят в этом Пороха, а не Зебила
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27.07.2022 21:56 Ответить
Венгерский флаг? Цензор ты серьёзно?
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27.07.2022 21:59 Ответить
ахаха, ты уже себя показал, когда "готовился", клоун.
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27.07.2022 20:38 Ответить
Хімери скучили за мааацквой.
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27.07.2022 20:40 Ответить
будем стріляти -- треба трохи в піря вбитися -- покажем ім Кузькіну мать
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27.07.2022 20:41 Ответить
Ё російська - апостроф українська .
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27.07.2022 20:59 Ответить
У керівництва України поки що не вистачає політичної волі знищити військові об'єкти на території окупованої рашистом території України , які обстрілюють українську територію ,про що говорить "говорун Данілов" ?
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27.07.2022 20:41 Ответить
Поки що не вистачає. Керівництво чекає, коли орки розхерачать Харків зі ствольної арти і градів...
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27.07.2022 21:22 Ответить
щось це хриплоголосе керівництво довго шукає свою волю,вже більше 5 місяців...
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27.07.2022 20:45 Ответить
тобто пентагон надасть ракети ATACMS?
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27.07.2022 20:45 Ответить
Рембаза орків у селі в бєлгородській області, 10 км від кордону.
Будь-яка ствольна 152мм чи реактивна тіпа града.
Що ще треба? Які ракети?
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27.07.2022 21:13 Ответить
Ваша "державна воля'' в кулаку єрмака, як він скаже-така і буде "воля".
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27.07.2022 20:45 Ответить
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27.07.2022 20:59 Ответить
а арахамії з єрмаками знають про ЦЕ?!
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27.07.2022 20:46 Ответить
Баби базарні, слів багато, справ обіцяних -0, що заважає щось закинути в Сумську, Чернігівську, Харківську області, які дуже близенько до рашки.
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27.07.2022 20:46 Ответить
ТА НЕВЖЕ ?!! Вважати цю заяву офіційною ? То де ж та воля ?!! Скільки ще чекати ? Скільки ще має бути загиблих на совісті політичного та військового керівництва України ?
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27.07.2022 20:47 Ответить
Те що говорять що Україна не знищує військові бази противника це -не правда знищують повільно зброї ще мало. І не треба грати в час коли звільнять території . Тому що бути на війні одне а висловлювати своє невдоволення інше . Я розумію що серед громадян України багато колаборантів які не бажають перемог для України а моляться на Путіна. Ось таких людей треба розстрілювати.
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27.07.2022 20:49 Ответить
бла бла
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27.07.2022 20:50 Ответить
...агов, ветеринаре, це ти щось с серіальчіком сплутав?
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27.07.2022 20:52 Ответить
А почему до сих пор эту волю не проявляете? Зеленский пообещал Байдену не стрелять по территории параши. Так причем здесь воля?
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27.07.2022 20:53 Ответить
В цивілізованій країні політик рівня Єрмака (любий політик), після подібних обвинувачень та підозр - добровільно б склав повноваження.
А взагалі - хто у нас президент?
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27.07.2022 20:54 Ответить
А немає! Є тіло з булавою,якому потрібен регент(менеджер),бо воно неієздатне.
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27.07.2022 22:22 Ответить
товарищ свежеиспеченный прокурор отвечает на вопрос, что он делал в оккупированном Крыму....
очень интересно!
https://twitter.com/i/status/1552258428889812992
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27.07.2022 20:54 Ответить
Господи, що воно меле....
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27.07.2022 20:55 Ответить
Керівництву держави вистачить волі - звучить як сюр.
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27.07.2022 20:55 Ответить
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27.07.2022 20:56 Ответить
Замєчятельно! Залишається маленьке питання - коли ж таки настане "нєобходімо"?
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27.07.2022 20:58 Ответить
...любое военное формирование ведущее огонь по территории Ukraine,должно быть уничтожено и место его дислокации на болотах мацковии....
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27.07.2022 20:58 Ответить
про яку волю ти говориш, коли до цього часу Чепушилін донецьку землю топче
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27.07.2022 21:00 Ответить
Ермак разрешил Данилову эти дерзкие слова говорить? И да, мы имеем права наносить удары вообще по территории РФ, ведут оттуда огонь или нет. Но даже на такой ссыкливый вопрос дается очень ссыкливый ответ.
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27.07.2022 21:02 Ответить
Этого мало! Нужна твердость и настойчивость добится от США поставок противобункерных ракет с ядернымим боееголовками и политическая воля накрыть ВСЕ военноеии политическое руководство орков!
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27.07.2022 21:04 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVxFqBPOtunwkixZgsO2egWiObOXvdZkwlyuuhqYDi-ugL3O1GbUrVM5Th31cqb_eUlstJkttDnipFDGH0QNDUdAJ4r3qcT-gJNwgYYHIWBdIWxn0LAwlvNtfcQCbLqzTko_JTQsdwu0Q1u51Q-lboH&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVxFqBPOtunwkixZgsO2egWiObOXvdZkwlyuuhqYDi-ugL3O1GbUrVM5Th31cqb_eUlstJkttDnipFDGH0QNDUdAJ4r3qcT-gJNwgYYHIWBdIWxn0LAwlvNtfcQCbLqzTko_JTQsdwu0Q1u51Q-lboH&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0H6JCWaHpdM1y1sFE93DAYULyVmQGjevvcNn5wH38kmGWHZx7ducWozQo7Qyshhtkl?__cft__[0]=AZVxFqBPOtunwkixZgsO2egWiObOXvdZkwlyuuhqYDi-ugL3O1GbUrVM5Th31cqb_eUlstJkttDnipFDGH0QNDUdAJ4r3qcT-gJNwgYYHIWBdIWxn0LAwlvNtfcQCbLqzTko_JTQsdwu0Q1u51Q-lboH&__tn__=%2CO%2CP-R 1 мин. ·

Секретарь СНБО Данилов заявил: если понадобится, то будем стрелять и по территории России.

Где-то за голову схватился Байден, который давал РСЗО под условие не стрелять по России. А конгрессмен Спартц быстро взяла эту речь на карандаш.

Или такие заявления специально делаются, чтобы Вашингтон не дал больше оружия?
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27.07.2022 21:16 Ответить
А где сказано, что из американского оружия? А вы докажите!
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27.07.2022 23:29 Ответить
Потрібна воля Верховного Головнокомандувача України Зеленського, надати наказ нищити всі склади БК, бази воєнної техніки, обслуговування, носії - кораблі, літаки на території ворога Росії, негайно. Атакувати все, відкіля летять ракети по містах, селах України, перетворюючи їх в кучу каміння. Тактика ворога, це повторення знищення Грозного в Чечні, де після обстрілів залишились руїни і бездомні поранені собаки. Безкарність призводить ще до більшої агресії. Зеленський, не бійся, не чекай від Єрмака перемовин з Пуйлом про примирення, дай наказ атакувати ворога на його землі. Цим ти захистиш українців від ракет ворога, досить жертв мирного населення.
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27.07.2022 21:19 Ответить
Яка воля? Якщо по тобі стріляють з території другої країни - ти будеш сидіти і ждати коли тебе вбють чи відкриєш вогонь у відповідь?
Це не воля - це обовязок, який повинні виконувати наші ЗСУ з першим пострілом ворога.
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27.07.2022 21:53 Ответить
...ляшенко, перелогинься
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27.07.2022 22:39 Ответить
Не требую награды, почета не просю, скажите если надо, приду и защитю .. (охотник)
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27.07.2022 21:26 Ответить
ну, наконец то, не прошло и полгода, как появилась воля у нашего клоуна...
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27.07.2022 21:31 Ответить
Пане Данилів! Для цього треба змінити нафіг керівництво держави!
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27.07.2022 21:31 Ответить
У ********* воля?.... Не смеши. Кто почти сдал всю Украину за доллары *****,когда весь запад полгода предупреждал про нападение....
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27.07.2022 21:37 Ответить
роль этого ******* громко заявлять, а по факту ничего не делать
в ином случае первым военним обьектом, который должен быть уничтожен, сидит у него под носом и называет себя "менеджером президента" - голимая фсбшная мразь, захватившая власть в Украине
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27.07.2022 21:44 Ответить
Чому б для початку не ударити по аеродрому в Білорусі? Демонстрація волі і можливостей, і в каців знайдеться якийсь привід відпетляти від отвєтки.
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27.07.2022 21:53 Ответить
Тоді бульбофюрер нападе.
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27.07.2022 21:55 Ответить
Цю "гучну" заяву можна охарактеризувати одним словом - пук-срєньк)
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27.07.2022 22:07 Ответить
Оце так сила волі, так хотів вдарить, так хотів - і не вдарив! Ухх!

Довбойоби зелені кончені, одним словом.
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27.07.2022 22:09 Ответить
Давно не було. Відпочивав чи запій?
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27.07.2022 22:11 Ответить
угу
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27.07.2022 22:13 Ответить
Там на грани дефолта уже и Укравтодор и Укрэнерго!
Ото поржали...
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27.07.2022 22:24 Ответить
а что же щас мешает
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27.07.2022 22:22 Ответить
Анатомічна відмінність Боневтіка від Пороха.
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27.07.2022 22:53 Ответить
Вам нагадати заборону відкривати вогонь на ураження льотчикам ЗСУ по колони Гіркіна при передіслокації на Донецьк?Якаж коротка пам'ять.Нашастя не у всіх...
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28.07.2022 00:46 Ответить
«Авиация работала в тот момент и запрашивала разрешение «отработать» по колонне, которая выходила полем, штаб АТО на тот момент запретил уничтожение колонны. Мне также известно из разговора с Кривоносом (Сергей Кривонос, полковник ВСУ, командовал обороной аэродрома в Краматорске. - ред.), что он запрашивал разрешение открыть огонь из артиллерии по этой колонне. То же самое, получил отказ от генерала Муженко», - говорит Дмитрашковский.
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28.07.2022 00:52 Ответить
Яка така воля у зеленой плесени??? Курточку черную одеть год назад????
Вас, гнид, и всю Украину спасает ВСУ!
Те самые ВСУ, которые не вами созданы!
Те самые ВСУ, которые вы постоянно унижали, раззброювали, сажали в тюрьмы!
Те самые ВСУ, которым вы предпочли воровство на "велыком крадивныцтви"!
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27.07.2022 22:23 Ответить
Тобто обстріли через кордон Чернігівської,Полтавськоі та інших областей (від гранатометів до РСЗО) відбуваються тому,що це дозволено політичним керівництвом?!!!
ЗСУ заборонено стріяти у відповідь через кордон? Я так зроумів?
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27.07.2022 22:30 Ответить
Вам зелені покидьки тільки пи*діти, а для ЗСУ заборона обстрілювати.
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27.07.2022 22:33 Ответить
І якщо буде необхідно, повірте, не здригнеться ні в кого рука підписати те, що потрібно підписати для того, щоб ті об'єкти, про які ви говорите, були знищен Джерело:

Регулярні обстріли північної України це видно не підстава, так що ж необхідно, щоб ці "руки" підписали. Може заборона трансляцій кінолайна шапіто-95 на ТБпомийках рашки чи конфіскація фірм і нерухомості *********** у них.
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27.07.2022 23:04 Ответить
Імпотентний популіст зелених зрадників! Давай почекай ще 5 місяців, ніхто ж не гине і ніщо не руйнується ні на Чернігівщині, ні на Сумщині, ні на Харківщині! Ой а Луганщина взагалі окупована стала! Більше всього бісить саме виконання наказу не стріляти по рф з боку ЗСУ!!!! Якого біса ви слухаєтесь київську ватну владу?!?!
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27.07.2022 23:31 Ответить
в України то вистачить волі,
а чи вистачить її у заходу, чию зброю ми використовуємо
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28.07.2022 00:10 Ответить
Тебе довго і монотонно б"ють по морді, а для того, щоб тобі
відповісти - потрібна державна воля. Якої ше й повинно хватити.
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28.07.2022 08:00 Ответить
 
 