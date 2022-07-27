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Новости Война
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дети (6343) имя (39) Минюст (1720)

В Украине детей называют в честь уничтожающего рашистов оружия: Артур-Байрактар и Ян-Джавелин, - Минюст

дети,новорожденный

В Украине некоторые родители стали давать новорожденным имена, связанные с новыми видами оружия, с помощью которого ВСУ уничтожает рашистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Так среди женских имен зарегистрированы имена Аделина-Джавелина и Джавелина, среди мужских - Артур-Байрактар ​​и Ян-Джавелин.

Однако большинство украинцев при выборе имен для своих малышей предпочитают все же традиционные имена.

Так, за первое полугодие 2022 года самыми популярными женскими именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей, стали Анна, София, Мария, Виктория, Анастасия, Соломия, Александра, Полина. В Минюсте отметили, что популярность набирает имя Стефания после победы украинской группы Kalush Orchestra на песенном конкурсе "Евровидение-2022" с песней "Stefania".

Самыми же распространенными мужскими именами стали Артем, Александр, Максим, Богдан, Марк, Дмитрий, Михаил.

Также смотрите: Спецназовцы Нацгвардии из ПТРК "Скиф" уничтожили российский БМП-2 на Донтечине. ВИДЕО

Также приведены примеры редких имен, которые давали младенцам. Женские: Квитослава, Дзвенислава, Червонка, Иордана, Евангелина, Чиамада-Аделина, Фрея, Жасмин, Хозяйка, Ариэль, Зореслава, Мисси. Среди мужских: Миролюб, Варфоломей, Князь, Северус, Зореслав, Моисей, Лорд, Марилуиз, Миродар, Добромир, Граф.
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Топ комментарии
+18
Не всі ж батьки повинні бути адекватними. Завжди є частина їбанатів...
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27.07.2022 21:52
+11
https://fill.com.ua/gif/pobutova_zamalovka Побутова замальовка

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27.07.2022 21:55
+8
діти виростуть і змінять ці імена, але до цього доведеться помучитися через батьків-ідіотів
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27.07.2022 22:12
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Не всі ж батьки повинні бути адекватними. Завжди є частина їбанатів...
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27.07.2022 21:52 Ответить
***
- татку а чому ви Лільку назвали Лілією? бо мама любить квіти?
- так, Байрактарчику... саме так !
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27.07.2022 21:52 Ответить
Джон-Хаймарс)
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27.07.2022 21:54 Ответить
https://fill.com.ua/gif/pobutova_zamalovka Побутова замальовка

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27.07.2022 21:55 Ответить
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27.07.2022 22:20 Ответить
Це цигани.
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27.07.2022 21:58 Ответить
свиноцабака - иди вслед своему крейсеру Мацква...
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27.07.2022 22:32 Ответить
Граф Дракула
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27.07.2022 22:04 Ответить
мамину подругу назвали Сталина (с ударением на "и").....,
но все ее звали Люда.... ))
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27.07.2022 22:04 Ответить
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27.07.2022 22:09 Ответить
Нєкоториє називают зєлєнскім. Много ісчо родітєлєв єсть .. пусть іх ..
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27.07.2022 22:05 Ответить
Фанати Гаррі Поттера назвали дитину Северус 100%. Ну а Князь або Граф це зовсім підписдесь, як улюбленого пуделя 🤣
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27.07.2022 22:08 Ответить
Зачекайте, знайдуться ще такі тепешкі-іпанашкі, які своїх дітей почнуть називати Патрон.
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27.07.2022 22:11 Ответить
діти виростуть і змінять ці імена, але до цього доведеться помучитися через батьків-ідіотів
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27.07.2022 22:12 Ответить
Згадаймо совєцькі "перли" аналогічної дурної моди: Електріна, Кукуцаполь, Даздраперма, Валтерперженка...
Ті ж яйця, тільки в профіль.
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27.07.2022 22:12 Ответить
Есть люди называют странными именами от большого ума, типа как Илон Маск сына какими-то цифрами назвал. А тут явно от скудости ума - Князь, Граф. Люди даже не способны осознать, как смешно и нелепо это звучит.
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27.07.2022 22:16 Ответить
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27.07.2022 22:16 Ответить
Тільки пацакам не кажіть бо почнуть, донька Авіація, синку Буратіно онук Пион та собака Атака.
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27.07.2022 22:17 Ответить
Хозяйка, Князь і Граф?
До речі, не Анна, а Ганна.
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27.07.2022 22:17 Ответить
- Моисей Байрактарович, к вам на приём Джавелина Хаймарсовна...
- Пусть подождёт. Я закончу с Цезарем Леопардовичем.
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27.07.2022 22:21 Ответить
Краще себе переназивайте, не калічте дітей дебіли.
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27.07.2022 22:21 Ответить
Джавеліна Байрактарівна HIMARS ...Файна Пані...
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27.07.2022 22:23 Ответить
Після виборів у 2019 році вже нічому дивуватись...
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27.07.2022 22:25 Ответить
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27.07.2022 22:25 Ответить
Как тебя зовут?-Копьё.
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27.07.2022 22:28 Ответить
Лом...
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27.07.2022 23:13 Ответить
На вооружение украинской армии поступили круті безпілотники з Польщі ...працюють добре на Херсонщини у районі ел.станцій...точність вражаюча + - 1 метр...
Як передав телеканал Еспресо...хлопці на передовій дуже задоволені..
Велика щира дяка Анджею Дуді...
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27.07.2022 22:30 Ответить
Идиотизм. Зачем детям жизнь портить?
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27.07.2022 22:34 Ответить
Это не украинцы, это цыгане в Украине так называют свое потомство! Они хорошо чувствуют конъюнктуру, и называют цыганчат как не зеленскими, так хаймарсами, в надежде что а вдруг что-то да обломится с такого пиара, ну а если нет, то им пох, всеравно документов у них нет и не было, завтра иначе переименуют.
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27.07.2022 22:35 Ответить
Лучшее рюZZае женское имя знал еще учась в школе...рюZZкае наречие читала Авдотья Пафнутьевна...ржали всем классом...
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27.07.2022 22:36 Ответить
Професор Санкть-питербурской академии Алексей Шахматов еще в 1895 издал книгу енциклопедию в которой были указаны все нации и народности той дохлой империи...национальности "рюZZkий" в книге нет..от слова совсем... когда она появилась я знаю... А вы?
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27.07.2022 22:42 Ответить
что то мне это напоминает - Октябрина , Сталина........
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27.07.2022 22:58 Ответить
Тракторина Камазовна Суперджетова.
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27.07.2022 23:15 Ответить
Мін'юст, Мін'юст , підете слідом за кораблем за злочини проти нації
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27.07.2022 23:00 Ответить
Малюска zeчмо хто б тебе нарешті перейменував?!
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27.07.2022 23:43 Ответить
глупая затея
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28.07.2022 00:42 Ответить
Такое замечательное имя забыли - Сосипатра, спасающая отца
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28.07.2022 09:43 Ответить
Добре що є закон який дозволяє дітям з 16-річного віку міняти ім'я.
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28.07.2022 09:50 Ответить
каждый по своему сходит с ума
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28.07.2022 11:08 Ответить
Як дитині жити з таким ім'ям?.. А батькам не завадило б подумати, чи хотіли б вони самі мати такі імена? Це - патріотизм, але не за свій рахунок...
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28.07.2022 12:43 Ответить
 
 